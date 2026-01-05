- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 2 мин
Топ-9 трендов в интерьере, которые будут в моде в 2026 году
Новый год — время обновлений, и если вы мечтаете освежить свой дом, почему бы не сделать это с умом.
Издание Real Simple рассказало, какие интерьерные тренды будут популярны в 2026 году. Они помогут сделать ваше пространство стильным, современным и при этом уютным. Некоторые идеи классические, некоторые — смелые и неожиданные, но все они обещают, что ваш дом будет выглядеть актуально еще много лет.
Традиционные элементы
Минимализм и ультрасовременные решения еще в моде, но все больше людей возвращаются к классике. Английский кантри, современный Тюдор, архитектурные детали, деревянные панели, арки и фигурные края — все это создает уют и делает пространство «живым». Земляные, приглушенные цвета придадут комнате тепла и комфорта.
Артдеко возвращается
Гламур и роскошь 20-х годов прошлого века снова на пике популярности. Лакированные поверхности, мрамор, зеркала, металлические детали, например, золото, латунь, хром, и геометрические узоры создают настоящую атмосферу «Великого Гэтсби». Глубокие драгоценные оттенки, как у Ralph Lauren, добавят интерьеру шика и драматизма.
Шахматный узор
Этот тренд — логическое продолжение артдеко. Шахматный узор можно использовать не только на полу, но и в кухонном фартуке или вокруг ванны. Цвет можно выбирать не только классический черный и белый, но и кремово-зеленый, изумрудный или бордовый будут иметь современный и стильный вид.
Массивные каменные плиты
Кварцит, мрамор с красными, зелеными, коричневыми или золотыми прожилками — тренд, который добавляет роскоши кухне или ванной. Важна не только красота, но и практичность: однородное рисование прожилок на столешнице и фартуке создает гармоничное и спокойное пространство.
Шкафы с гладкими фасадами
Такие шкафы — универсальный выбор для современной кухни, и они продолжают оставаться актуальными. У простых линий современный и одновременно классический вид, а чистить их легко и удобно.
Настенные смесители в ванной
Этот тренд создает не только стиль, но и упрощает уборку. Настенный смеситель освобождает место на столешнице, а мытье раковины становится быстрее и удобнее.
Уютные желтые оттенки
Золотистые, охровые и медовые оттенки станут «цветом года» для дома. Они прекрасно смотрятся как на стенах, так и в деталях, например бархатный диван, драпировки или декоративные акценты придадут тепла и уюта.
Индивидуальная встроенная мебель
Встроенные системы возвращаются. Они удобны для телевизоров, закрытого хранения или даже домашних баров — это идеальный способ организовать пространство и сделать его функциональным.
Сад на открытом воздухе
Зоны для отдыха и развлечений во дворе становятся все популярнее. Участки можно зонировать с помощью тропинок и низких кустов, создавать отдельные пространства для обедов, детских игр или чтения. Такой подход делает двор организованным и уютным.
2026 год обещает сочетание стиля, функциональности и уюта. Классические детали и современные акценты, яркие цвета и природные материалы — все это поможет вашему дому выглядеть актуально еще долгие годы.