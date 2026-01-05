Топ-9 трендов в интерьере, которые будут в моде в 2026 году / © Associated Press

Реклама

Издание Real Simple рассказало, какие интерьерные тренды будут популярны в 2026 году. Они помогут сделать ваше пространство стильным, современным и при этом уютным. Некоторые идеи классические, некоторые — смелые и неожиданные, но все они обещают, что ваш дом будет выглядеть актуально еще много лет.

Традиционные элементы

Минимализм и ультрасовременные решения еще в моде, но все больше людей возвращаются к классике. Английский кантри, современный Тюдор, архитектурные детали, деревянные панели, арки и фигурные края — все это создает уют и делает пространство «живым». Земляные, приглушенные цвета придадут комнате тепла и комфорта.

Артдеко возвращается

Гламур и роскошь 20-х годов прошлого века снова на пике популярности. Лакированные поверхности, мрамор, зеркала, металлические детали, например, золото, латунь, хром, и геометрические узоры создают настоящую атмосферу «Великого Гэтсби». Глубокие драгоценные оттенки, как у Ralph Lauren, добавят интерьеру шика и драматизма.

Реклама

Шахматный узор

Этот тренд — логическое продолжение артдеко. Шахматный узор можно использовать не только на полу, но и в кухонном фартуке или вокруг ванны. Цвет можно выбирать не только классический черный и белый, но и кремово-зеленый, изумрудный или бордовый будут иметь современный и стильный вид.

Массивные каменные плиты

Кварцит, мрамор с красными, зелеными, коричневыми или золотыми прожилками — тренд, который добавляет роскоши кухне или ванной. Важна не только красота, но и практичность: однородное рисование прожилок на столешнице и фартуке создает гармоничное и спокойное пространство.

Шкафы с гладкими фасадами

Такие шкафы — универсальный выбор для современной кухни, и они продолжают оставаться актуальными. У простых линий современный и одновременно классический вид, а чистить их легко и удобно.

Настенные смесители в ванной

Этот тренд создает не только стиль, но и упрощает уборку. Настенный смеситель освобождает место на столешнице, а мытье раковины становится быстрее и удобнее.

Реклама

Уютные желтые оттенки

Золотистые, охровые и медовые оттенки станут «цветом года» для дома. Они прекрасно смотрятся как на стенах, так и в деталях, например бархатный диван, драпировки или декоративные акценты придадут тепла и уюта.

Индивидуальная встроенная мебель

Встроенные системы возвращаются. Они удобны для телевизоров, закрытого хранения или даже домашних баров — это идеальный способ организовать пространство и сделать его функциональным.

Сад на открытом воздухе

Зоны для отдыха и развлечений во дворе становятся все популярнее. Участки можно зонировать с помощью тропинок и низких кустов, создавать отдельные пространства для обедов, детских игр или чтения. Такой подход делает двор организованным и уютным.

2026 год обещает сочетание стиля, функциональности и уюта. Классические детали и современные акценты, яркие цвета и природные материалы — все это поможет вашему дому выглядеть актуально еще долгие годы.