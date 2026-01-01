Топ-9 цветов, которые визуально увеличат маленькую кухню: оригинальные хитрости

Топ-9 цветов, которые визуально увеличат маленькую кухню / © Associated Press

Перед тем как выбирать краску для кухни, стоит оценить пространство, его освещение, другие цвета в комнате и материалы мебели и стен. Издание Real Simple советует учитывать не только стены, но и все цвета в помещении, например дерево, металл, камень, ведь они тоже формируют визуальный образ.

Для визуального расширения пространства лучше придерживаться единой цветовой гаммы, если стены и шкафы одного оттенка, комната имеет менее «разрозненный» и более просторный вид. Светлые и холодные оттенки, такие как голубые, зеленые или фиолетовые, визуально расширяют пространство и создают эффект большей площади.

Также важно учитывать освещение, в солнечной кухне можно использовать насыщенные цвета, а в темных, отдавать предпочтение светлым и мягким оттенкам.

Кремово-белый

Кремово-белый оттенок идеально подходит для маленьких кухонь, особенно в сочетании со светло-серыми шкафами.

Зелено-серый

Нежный зелено-серый оттенок смягчает палитру комнаты и подходит как для стен, так и для мебели.

Насыщенный синий

Насыщенный синий с серым подтоном эффектно смотрится на кухонных шкафах и не «съедает» пространство.

Сосновый

Сосновый оттенок зеленого добавляет спокойствия и естественности, подходит для стен и шкафов.

Кремовый

Светлый кремовый оттенок помогает осветить темную кухню и красиво контрастирует с темным деревом шкафов.

Мягкий зеленый

Мягкий зеленый оттенок позволяет экспериментировать, например, более темная краска на шкафах, более светлая — на стенах, или наоборот.

Нейтральный айвори

Нейтральный айвори хорошо сочетается со светлыми шкафами и каменными столешницами, а также подходит для окрашивания шкафов.

Насыщенный зеленый

Свежий насыщенный зеленый оттенок актуален для кухонных шкафов или стен, добавляет помещению характера.

Нейтральный синий

Нейтральный синий оттенок идеально подходит для крашеных шкафов, он создает стильный и современный образ.

Правильный цвет краски может кардинально изменить восприятие маленькой кухни. Светлые, холодные и нейтральные оттенки визуально «расширяются», а единая цветовая гамма для стен и мебели создает эффект простора. Главное — не бояться экспериментировать и выбирать оттенки, которые вам нравятся. Ведь маленькая кухня может быть не только функциональной, но и красивой, стильной и атмосферной.