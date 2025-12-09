Топ-9 универсальных подарков: что подарить человеку, у которого все есть

Топ-9 универсальных подарков: когда не знаете, что подарить / © iStock

Дарить подарки — это искусство, которое требует интуиции, вкуса и немного магии. Кому-то нужна практичность, кому-то — эмоция, а кто-то мечтает о маленькой роскоши, которую никогда не купит себе сам. И хотя мир стремительно меняется, есть подарки, которые остаются беспроигрышными независимо от возраста, события или времени года.Издание PureWow поделилось своим экспертным списком подарков, которые практически никогда не подведут — ни на праздники, ни на дни рождения, ни на свадьбу.

Премиальное оливковое масло

Подарок, который удивит даже гурмана. Хорошее оливковое масло — это как вино: что-то, что редко покупаешь себе, но бесконечно ценишь, когда получаешь. Красиво оформленная бутылка качественного масла из Италии, Испании или Греции имеет солидный вид, полезна на кухне и подходит любому — от молодой пары до шефа-любителя. Это маленькая роскошь, которую хочется иметь, но жалко покупать на каждый день.

Шоппер

Концепция шоперов стремительно набирает популярность в мире. Это симпатичная тканевая сумка, в которой лежат маленькие «нецифровые радости», вроде кроссвордов, арт-наборов, миниблокнотов, одноразовых пленочных камер, открыток, мини-наборов для вышивания и экобатончиков. Можно собрать его под конкретного человека:

для подруги-художницы — маркеры, скетчбук и набор наклеек;

для сестры — пляжная книжка, солнцезащитный крем и термостакан;

для мамы — травяной чай, красивая свеча и кроссворды.

Такой подарок выглядит персонализированным, с любовью, но не истощает бюджет.

Кашемировый свитер

Классика, которая никогда не выйдет из моды. Если есть подарок, который почти гарантированно вызовет счастливое «вау!» — это кашемир. Мягкий, легкий, теплый, суперэлегантный — идеальный для любого стиля. Не обязательно брать что-то ультрадорогое, сегодня есть бренды, которые предлагают качественный кашемир по адекватной цене. Выбирайте базовые цвета и классические фасоны, они живут в гардеробе годами.

Кашемировые носки

Роскошный жест в мини-формате. Да, носки — но не обычные. Кашемировые — это уровень «хюгге 100%»: мягкие, теплые, приятные к коже, а главное — не надо угадывать размер или стиль. Это отличный вариант, когда хочется подарить что-то небольшое, но премиальное.

Местный кофе или изысканная чайная коллекция

Алкоголь сегодня — не всегда универсальное решение, ведь растут тренды трезвости. А вот кофе или чай — почти беспроигрышный вариант. Можно подарить:

кофе из вашей любимой локальной обжарки,

набор матча или качественный черный чай,

премиальное какао или набор пряностей для чая масала.

Такой подарок одновременно теплый, ароматный и очень личный.

Украшения со знаком зодиака, инициалами или камнем рождения

Если хочется персонализации, но без переплат за гравировку, обратите внимание на украшения из:

знаком зодиака,

инициалом,

камнем рождения,

цветок-символ.

Это недорого, очень мило и имеет заботливый вид, а для родителей можно выбрать украшение с камнями или буквами, которые символизируют детей.

Любимая косметика

Практичный подарок, который действительно радует. Истина проста, мы все любим бьюти-продукты, но не всегда хотим переплачивать за любимые бренды. Узнайте или ненавязчиво подсмотрите, каким шампунем, кремом, духами или сывороткой пользуется человек и подарите пополнение. Это не банально — это заботливо и очень полезно.

Памятная елочная игрушка

Маленькая история, которая будет жить годами. Игрушка на елку — это мини-сувенир, который возвращается к человеку каждый год. Есть варианты на любую тему, например, хобби, места, животные, шутки, маленькие символы отношений. Такой подарок вызывает искреннюю улыбку именно потому, что он о воспоминаниях.

Просто спросите что надо

Это не испортит сюрприз. Да, иногда лучший подарок — тот, который человек сам хочет. Поэтому не бойтесь спросить напрямую или предложить небольшой список желаний. Это экономит и ваше время, и их нервы, а результат — всегда точный.

Хороший подарок — это не о бюджете, а о внимании. Премиальное оливковое масло, кашемир, локальный кофе или шоппер — это маленькие знаки заботы, которые работают независимо от праздника, пола, возраста или настроения.