Топ-9 вечнозеленых деревьев, которые не стоит сажать в своем саду

Некоторые виды токсичны, слишком большие или агрессивно распространяются и забирают питательные вещества у соседних растений. Издание Martha Stewart рассказало, какие девять деревьев лучше обойти, чтобы сад оставался красивым и безопасным.

Вечнозеленые деревья — это настоящее украшение сада. Они остаются зелеными круглый год, защищают от ветра, дарят тень и создают уютную атмосферу. Но, как и в мире моды, здесь есть свои «тренды», которые стоит избегать.

Секвойя

Секвойя — это гиганты среди деревьев. Они могут достигать более 90 м в высоту и жить тысячелетиями. Представить такое дерево в стандартном саду практически невозможно. Если хочется похожего эффекта, выберите меньший вариант — метасеквой, который сбрасывает листья и имеет похожий вид.

Манцинелловое дерево

Это маленькое дерево с вечнозелеными листьями растет в Южной Флориде, Мексике и Центральной Америке. Манцинель — одно из самых ядовитых деревьев в мире. Его сок вызывает сильные раздражения кожи, а плоды — смертельны при употреблении.

Тис

Тисы — красивые деревья и кусты, но почти все части растения содержат токсины. Есть случаи, когда тис вызывал тяжелые отравления у людей и животных. Если у вас дома есть дети или домашние любимцы — лучше его избегать.

Сосна култера

Култерова сосна имеет огромные шишки до 35 см длиной и весом 2-3 кг. Если такая шишка упадет, это серьезная опасность для людей и имущества.

Австралийская сосна

На самом деле это не настоящая сосна. Она быстро растет и считается инвазивной. Кроме того, дерево выделяет химические соединения, которые подавляют рост других растений и забирают у них питательные вещества.

Крушина ломкая

Этот вид может быть вечнозеленым или листопадным. Он агрессивно распространяется через корневые отпрыски, а птицы активно разносят его семена. Когда-то его завезли из Европы для живых изгородей, но теперь он считается инвазивным.

Бирючина китайская

Бирючина китайская также инвазивна. Она быстро размножается семенами и корневыми отпрысками, а после укоренения ее очень сложно удалить. Кроме того, запах цветов не всем нравится.

Английский падуб

Английский падуб инвазивный в некоторых регионах мира. Его острые листья могут травмировать, а птицы быстро разносят семена, а это способствует распространению.

Кипарис Лейланда

Это быстрорастущее дерево часто используют для живых изгородей. Но оно очень чувствительно к болезням, ведь корневая гниль, рак ствола и другие проблемы возникают из-за неправильного насаждения или засухи.

Вечнозеленые деревья добавляют шарма и уюта саду, но не все они безопасны. Когда вы выбираете растения для своего двора, важно учитывать размер, токсичность и инвазивность вида. Лучше выбрать безопасные альтернативы, чтобы сад оставался красивым и безопасным для вас, ваших детей и домашних любимцев.