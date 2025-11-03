Топ-9 зимних растений, которые цветут даже в мороз / © Associated Press

Когда деревья стоят голые, а газон прячется под снегом, кажется, что природа замерла. Но даже среди зимы можно создать сад, который цветет и дарит цвета там, где царит «белая тишина». Издание Real Simple рассказало, что достаточно немного планирования и ваш сад будет оживать даже тогда, когда остальная природа дремлет.

Как выбрать зимний цветок для своего сада

Перед тем как отправляться за садовыми перчатками, стоит учесть несколько важных нюансов.

Уточните свою климатическую зону. Растения, которые прекрасно чувствуют себя в Карпатах, могут не выдержать киевских морозов или южного солнца. Выберите виды, которые подходят именно для вашего региона.

Играйте не только цветами, но и листьями. Даже когда цветов мало, цвета могут добавить кора или иголки. Красные стебли или желто-зеленые листья создадут выразительный контраст на фоне снега.

Выберите «поздних» и «ранних» цветов. Многие осенние или ранневесенние растения способны подарить цвет даже зимой, особенно в мягком климате.

Не спешите убирать сухоцветы, оставьте декоративные травы или шапки гортензий, когда на них ляжет иней, сад будет выглядеть сказочно.

Зимние цветы, которые стоит посадить уже в этом сезоне

Подснежники. Эти хрупкие колокольчики появляются уже в феврале и пробивают крышу. Посадите луковицы осенью и подснежники ежегодно сами будут возвращаться.

Крокусы. Фиолетовые, желтые или белые крокусы- настоящее чудо в конце февраля. Чтобы белки не выкопали луковицы, добавьте в почву немного кофейной гущи или острого перца.

Морозник. Этот тенелюбивый цветок очаровывает пастельными тонами и расцветает даже среди снега. Его лепестки — это на самом деле модифицированные листья, поэтому цвет держится долго.

Камелия. Роскошь в холоде. Крупные цветы, похожие на розы, раскрываются с декабря по март. Камелия любит полутень и не терпит палящего солнца.

Гамамелис. Да, это именно тот гамамелис, который добавляют в косметику. В саду он превращается в раскидистый куст с желтыми «веерообразными» цветами, которые пахнут медом.

Анютины глазки . Даже зимой, когда другие растения спят, «зимние» сорта анютиных глазок цветут, как маленькие солнышки. Идеальны для подвесных кашпо или бордюров.

Зимний жасмин. Может расти как куст или лиана, цветет ярко-желтыми звездочками почти всю зиму. Если хотите добавить драматизма, дайте ему опору и он образует живую стену цвета.

Эрика травянистая . Компактное вечнозеленое растение с нежными розовыми или белыми цветами. Даже небольшие кустики создают атмосферу альпийского сада.

Алиссум. Низенький, но удивительно обильный цветок с белыми или лиловыми гроздьями. Сорт «Snow Princess» может цвести даже в холоде, если осень была теплой.

Уход

Выбирайте места, защищенные от ветра.

Мульчируйте корневую зону хвоей или корой, это сохраняет тепло.

Поливайте в оттепели, потому что зимой растения часто страдают от обезвоживания.

Подкармливайте осенью, чтобы укрепить корни перед морозом.

Зима — не повод прятать садовый инвентарь. Наоборот, это время, когда природа раскрывает свою сдержанную красоту. Немного терпения, любви и ваш сад станет живой иллюстрацией к сказке: белый снег, зелень веток и яркие цветы, которые не боятся холода.