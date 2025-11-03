ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
157
Время на прочтение
3 мин

Топ-9 зимних растений, которые цветут даже в мороз

Ваш сад не должен засыпать зимой, позвольте ему расцвести в самые холодные месяцы года.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-9 зимних растений, которые цветут даже в мороз

Топ-9 зимних растений, которые цветут даже в мороз / © Associated Press

Когда деревья стоят голые, а газон прячется под снегом, кажется, что природа замерла. Но даже среди зимы можно создать сад, который цветет и дарит цвета там, где царит «белая тишина». Издание Real Simple рассказало, что достаточно немного планирования и ваш сад будет оживать даже тогда, когда остальная природа дремлет.

Как выбрать зимний цветок для своего сада

Перед тем как отправляться за садовыми перчатками, стоит учесть несколько важных нюансов.

  • Уточните свою климатическую зону. Растения, которые прекрасно чувствуют себя в Карпатах, могут не выдержать киевских морозов или южного солнца. Выберите виды, которые подходят именно для вашего региона.

  • Играйте не только цветами, но и листьями. Даже когда цветов мало, цвета могут добавить кора или иголки. Красные стебли или желто-зеленые листья создадут выразительный контраст на фоне снега.

  • Выберите «поздних» и «ранних» цветов. Многие осенние или ранневесенние растения способны подарить цвет даже зимой, особенно в мягком климате.

  • Не спешите убирать сухоцветы, оставьте декоративные травы или шапки гортензий, когда на них ляжет иней, сад будет выглядеть сказочно.

Зимние цветы, которые стоит посадить уже в этом сезоне

  • Подснежники. Эти хрупкие колокольчики появляются уже в феврале и пробивают крышу. Посадите луковицы осенью и подснежники ежегодно сами будут возвращаться.

  • Крокусы. Фиолетовые, желтые или белые крокусы- настоящее чудо в конце февраля. Чтобы белки не выкопали луковицы, добавьте в почву немного кофейной гущи или острого перца.

  • Морозник. Этот тенелюбивый цветок очаровывает пастельными тонами и расцветает даже среди снега. Его лепестки — это на самом деле модифицированные листья, поэтому цвет держится долго.

  • Камелия. Роскошь в холоде. Крупные цветы, похожие на розы, раскрываются с декабря по март. Камелия любит полутень и не терпит палящего солнца.

  • Гамамелис. Да, это именно тот гамамелис, который добавляют в косметику. В саду он превращается в раскидистый куст с желтыми «веерообразными» цветами, которые пахнут медом.

  • Анютины глазки. Даже зимой, когда другие растения спят, «зимние» сорта анютиных глазок цветут, как маленькие солнышки. Идеальны для подвесных кашпо или бордюров.

  • Зимний жасмин. Может расти как куст или лиана, цветет ярко-желтыми звездочками почти всю зиму. Если хотите добавить драматизма, дайте ему опору и он образует живую стену цвета.

  • Эрика травянистая. Компактное вечнозеленое растение с нежными розовыми или белыми цветами. Даже небольшие кустики создают атмосферу альпийского сада.

  • Алиссум. Низенький, но удивительно обильный цветок с белыми или лиловыми гроздьями. Сорт «Snow Princess» может цвести даже в холоде, если осень была теплой.

Уход

  • Выбирайте места, защищенные от ветра.

  • Мульчируйте корневую зону хвоей или корой, это сохраняет тепло.

  • Поливайте в оттепели, потому что зимой растения часто страдают от обезвоживания.

  • Подкармливайте осенью, чтобы укрепить корни перед морозом.

Зима — не повод прятать садовый инвентарь. Наоборот, это время, когда природа раскрывает свою сдержанную красоту. Немного терпения, любви и ваш сад станет живой иллюстрацией к сказке: белый снег, зелень веток и яркие цветы, которые не боятся холода.

Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie