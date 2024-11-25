Тор-10 трав, которые можно легко вырастить на подоконнике

Выращивание собственных трав становится все более популярным трендом и не зря, ведь это удобно, экономически выгодно и придает домашнему интерьеру определенный шарм.

Издание Martha Stewart поделилось рекомендациями по травам, которые легко вырастить дома на подоконнике или в саду. Независимо от того, используете ли их для ароматизации соусов, приготовления песто или украшения салатов, эти травы всегда пригодятся. Часто мы покупаем их в больших количествах, используя всего несколько веточек, а остальные пропадают. Чтобы избежать таких потерь, предлагаем посадить самые удобные в уходе травы дома. Их можно выращивать даже в контейнерах на балконе или подоконнике, а при необходимости просто срезать необходимое количество.

Тимьян

Это вечнозеленое растение станет вашим любимцем. Низкорослое и неприхотливое, оно остается зеленым даже зимой. Его листья можно собирать в любое время года. Кроме того, тимьян легко размножать: достаточно взять стеблевой черенок или разделить корневище.

Особенности:

У разных сортов тимьяна есть уникальные вкусы: от лимонного до апельсинового.

Лучшими для кулинарии считаются английский и французский сорта.

Уход: солнце, хорошо дренированная почва.

Размеры: 90-150 см в высоту, 61-91 см в ширину.

Укроп

Универсальная трава идеальна для маринадов, супов и салатов. Ее цветы съедобны, поэтому все растение пригодится в кулинарии. Кроме того, укроп легко самосеется, поэтому в следующем году вас ждет новый урожай.

Особенности:

Свежие или сушеные листья сохраняют свой аромат.

Подходит для выращивания в больших контейнерах или открытом грунте.

Уход: солнце, хорошо дренированная почва.

Размеры: 90–150 см в высоту, 61–90 см в ширину.

Базилик

Это один из фаворитов в приготовлении песто, ароматизации соусов и салатов. Для максимального урожая рекомендуется регулярно обрезать верхушки, чтобы стимулировать рост и предотвратить цветение.

Особенности:

Способствует росту помидоров, отпугиваю вредителей.

Семена базилика легко хранить и пересевать в следующем году.

Уход: солнце, хорошо дренированная почва.

Размеры: 0,5-0,7 м в ширину и высоту.

Мята

Неприхотливая и урожайная, мята прекрасно растет в контейнерах. Она быстро разрастается, поэтому следует избегать посадки в открытую почву, если не хотите неконтролируемого разрастания.

Особенности:

Многообразие сортов позволяет использовать мяту для соленых и сладких блюд, десертов и коктейлей.

Ее аромат привлекает полезных насекомых и отпугивает вредителей.

Уход: полутень, влажная, хорошо дренированная почва.

Размеры: 30-60 см в высоту и ширину.

Зеленый лук

Многолетнее растение, которое каждый год дарит богатый урожай. Ее нежные зеленые листья используются для ароматизации салатов, супов и яичных блюд. К тому же, она хорошо замораживается.

Особенности:

Цветение украсит ваш сад.

Шнит-лук легко размножать делением.

Уход: полутень, влажная, хорошо дренированная почва.

Размеры: 0,5 м в высоту, 0,5 м в ширину.

Розмарин

Это выносливое растение цветет круглый год. Ее душистые листья придают блюдам неповторимый аромат, а в саду розмарин становится настоящим украшением.

Особенности:

Устойчив к засухе.

Легко размножается черенками.

Уход: солнце, хорошо дренированная почва.

Размеры: 61–183 см в высоту, 61–122 см в ширину.

Мелисса лимонная

Ароматные листья этой травы используются для приготовления чая, выпечки и напитков. Ее маленькие цветы привлекают опылителей и полезных насекомых.

Особенности:

Листья можно собирать несколько раз за сезон.

Свежие или сушеные листья идеальны для травяного чая.

Уход: полутень, хорошо дренированная почва.

Размеры: 0,5-0,7 м в высоту, до 1 м в ширину.

Любисток

Это растение станет великолепной альтернативой сельдерею. Вся его часть – от корня до семян – съедобна. Любисток придает блюдам насыщенный вкус и прекрасно вписывается в садовый ландшафт.

Особенности:

Растение сделает акцент в саду.

Привлекает опылителей.

Уход: солнце или полутень, влажная почва.

Размеры: 90-183 см в высоту, 60-90 см в ширину.

Орегано

Эта многолетняя трава – настоящая рабочая лошадка для вашего сада и кухни. Ее ароматные листья хорошо высушиваются, а цветы привлекают полезных насекомых.

Особенности:

После срезки быстро восстанавливается.

Прекрасно дополняет итальянские и средиземноморские блюда.

Уход: солнце, хорошо дренированная почва.

Размеры: 30-90 см в высоту, 30-60 см в ширину.

Шалфей

Шалфей станет настоящим украшением вашего сада. Ее листья придают вкус как соленым, так и сладким блюдам, а у самого куста декоративный вид круглый год.

Особенности:

Идеальна для праздничных блюд.

Засухоустойчивое растение, нуждающееся в минимальном уходе.

Уход: солнце, хорошо дренированная почва.

Размеры: 60-76 см в высоту и ширину.

Выращивание трав в домашних условиях – это не только экономия, но и радость от того, что у вас всегда есть свежие ингредиенты под рукой.

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