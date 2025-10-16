Требуют особого внимания: 9 самых грязных мест на вашей кухне

Мойка и губка с пеной / © Credits

Реклама

Подумайте об участках и предметах, которые вы можете использовать ежедневно во время приготовления пищи. Что должно приходить на ум, это кухонные столешницы, ручки, раковины, губки, многоразовые бутылки для воды и т.д. К ним часто прикасаются ежедневно, поэтому важно дезинфицировать их ежедневно или несколько раз в неделю, чтобы избежать накопления бактерий и перекрестного загрязнения.

The Spruce назвал самые грязные места на вашей кухне и как их правильно чистить.

Ручки, кнопки и сенсорные панели

Каждый прибор на вашей кухне имеет определенный тип панели управления или ручки, к которой прикасаются каждый раз, когда он используется. Важно помнить о том, что нужно мыть все эти ручки, кнопки или сенсорные панели еженедельно, поскольку они часто забываются во время тщательной уборки кухни. Особенно, если вы касаетесь их во время приготовления пищи или работы с сырыми продуктами. Обязательно очищайте ручки кухонных шкафов, ручки приборов и панели управления дезинфицирующими салфетками или дезинфицирующим спреем и чистой тканью или бумажным полотенцем.

Реклама

Раковина

Несмотря на то, что через вашу кухонную раковину протекает много воды, на ее поверхности, вероятно, скрываются микробы, особенно в щелях, где раковина соединяется со столешницей и вокруг слива.

Кухонную раковину следует дезинфицировать после каждого приготовления пищи, мытья посуды или по крайней мере раз в день, и не забывайте о ручках, кран и поверхности столешницы возле раковины. Они собирают все брызги, когда вы смываете загрязненную пищу. Используйте средство для чистки раковины, содержащий дезинфицирующее средство, и чистое полотенце или одноразовые дезинфицирующие салфетки.

Губки, щетки и кухонные полотенца

Стремясь уменьшить использование бумажных полотенец и их влияние на окружающую среду, люди часто используют целлюлозные губки, щетки для чистки раковины и тканевые кухонные полотенца. К сожалению, кухонные губки и щетки для чистки содержат высокий уровень бактерий, если их не мыть и не дезинфицировать должным образом.

Если вы используете эти средства, их следует мыть в горячей воде после каждого приготовления пищи или уборки. Щетки для мытья раковины и овощей можно тщательно мыть в посудомоечной машине после каждого использования.

Реклама

Холодильник

Мы уже обсуждали, что может скрываться на ручках и сенсорных панелях холодильника, но даже при низких температурах некоторые довольно вредные бактерии могут расти в вашем холодильнике.

Большинство фруктов и овощей будут оставаться свежими дольше, если их не мыть перед хранением. В этом случае лучше хранить их немытыми, чтобы избежать быстрой порчи, но важно часто мыть ящики, чтобы избежать дальнейшего загрязнения, поскольку там могут оставаться остатки пищи или бактерии.

То же самое происходит с сырым мясом, которое хранится в холодильнике. Утечки из упаковки и жидкости накапливаются в ящиках и по краям полок. Даже упакованные продукты, такие как молоко или банки с маслом, много раз обрабатывались и хранились, прежде чем попасть в ваш холодильник.

Чтобы избавиться от любых бактерий, а также дрожжей и плесени, которые могут там расти, вынимайте ящики или полки холодильника, если это возможно, ежемесячно и мойте поверхности мягким моющим средством и горячей или теплой водой. Высушите чистой тканью или бумажным полотенцем.

Реклама

Между тщательной очисткой вытирайте любые разливы и быстро протирайте внутренние поверхности дезинфицирующей салфеткой.

Кроме того, сделайте несколько дополнительных шагов, вытирая пыль с верхней части прибора и пылесося сзади и снизу. Снимите крышку вентиляционного отверстия, чтобы пропылесосить змеевики. Пыль на змеевиках заставляет холодильник работать интенсивнее, чтобы оставаться прохладным, расходуя больше энергии, а частицы пищи, скрывающиеся под ними, являются магнитами для насекомых.

Разделочные доски

Разделочные доски, особенно деревянные, могут содержать бактерии в крошечных щелях, которые появляются даже после одноразового использования. Важно иметь как минимум две отдельные разделочные доски: одну для фруктов и овощей, а другую для мяса. Это уменьшит перекрестное загрязнение во время приготовления пищи.

Мойте каждую доску после каждого использования горячей мыльной водой и тщательно промойте водой. Затем полностью высушите бумажным полотенцем или чистым кухонным полотенцем. Не оставляйте доски высыхать, поскольку бактерии любят теплую, влажную среду. Вы также можете выбрать разделочные доски, которые можно мыть в посудомоечной машине для тщательной очистки.

Реклама

Кофеварка, блендер и мелкая бытовая техника

Даже чистая вода, которая задерживается в теплой, влажной среде, такой как кофеварка, может создать идеальную среду для роста бактерий, дрожжей и плесени. Некоторые мелкие приборы необходимо чистить после каждого использования. По крайней мере раз в неделю разбирайте и тщательно мойте мелкие приборы. Некоторые компоненты можно безопасно мыть в посудомоечной машине, а другие следует мыть в горячей мыльной воде, а затем промывать в горячей воде и полностью высушивать.

Такой же режим очистки следует применять к посуде, такой как консервные ножи, мерные ложки и чашки.

Многоразовые ланч-боксы, сумки для покупок и бутылки для воды

Каждый раз, когда вы используете закрывающийся контейнер или многоразовый ланч-бокс, сумку для покупок или бутылку для воды, существует вероятность перекрестного загрязнения бактериями, если их не очистить должным образом.

Контейнеры следует полностью разобрать и поместить в посудомоечную машину или помыть в горячей мыльной воде, промыть в горячей воде и полностью высушить. Большинство ланч-боксов и многоразовых сумок для покупок можно тщательно промыть в стиральной машине.

Реклама

Дополнительный совет относительно сумок для покупок — держать их отдельно: выделить одну или несколько для чистящих средств, одну для сырых фруктов и овощей, одну для сырого мяса и одну для упакованных товаров.

Столешницы

Не пренебрегайте своими кухонными столешницами — это часто те места, где ежедневно кладут сумочки, сумки для покупок и другие предметы, поскольку это место для приготовления пищи.

Возьмите дезинфицирующие салфетки или чистую ткань и дезинфицирующий спрей и очищайте их перед приготовлением пищи или по крайней мере раз в день. Не используйте губку или использованное кухонное полотенце, поскольку они могут содержать бактерии и микробы.

По крайней мере раз в неделю уделяйте время очистке мест под мелкими приборами и вдоль краев между плитой или холодильником и столешницей. Вы же не хотите представлять, что скрыто в этих влажных, темных местах.

Реклама

Солонка и перечница

Последнее грязное место, которое стоит учесть, — это кухонные солонка и перечница. Солонки часто используются и часто касаются во время приготовления пищи. Тщательно протирайте их дезинфицирующей салфеткой после каждого приготовления пищи и тщательно мойте каждую неделю.