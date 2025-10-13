Тренд 2026 года: чем заменить плитку на кухне, чтобы у вас был стильный фартук

Тренд 2026 года: чем заменить плитку на кухне, чтобы иметь стильный фартук / © Credits

Реклама

Забудьте о швах и вечной уборке между плиточками, в 2026 году дизайнеры переходят на сплошные каменные фартуки, об этом рассказало издание Real Simple. Это большие панели из камня или искусственных материалов, которые удлиняют поверхность столешницы вверх по стене и создают монолитный, бесшовный эффект.

Все это имеет дорогой и целостный вид, придает пространству ощущение архитектурной гармонии. Когда столешница и фартук сделаны из одного материала, кухня приобретает вид дизайнерского артобъекта.

Меньше швов — меньше забот

Один из главных плюсов каменных фартуков — практичность. Никаких швов, следовательно, легче мыть, нет проблем с затиркой и пятнами, меньше использованных материалов и работы для мастеров.

Реклама

Кроме того, установка не так сложна, как кажется. Тот же специалист, который монтирует столешницу, может установить и фартук, следовательно, не нужно координировать несколько команд.

Эффект единства

Этот подход создает ощущение гармонии. Можно даже обернуть вытяжку каменными плитами, чтобы рисунок плавно переходил со столешницы на фартук и дальше вверх. Это выглядит потрясающе. Как результат — у кухни, вид целостного скульптурного пространства.

Лучшие материалы для трендового фартука

Если хотите быть в тренде — ставьте на натуральный камень. Мрамор, гранит, кварцит — фавориты дизайнеров. Они имеют уникальные узоры, которые невозможно искусственно повторить. Настоящий камень всегда выглядит роскошно — полированный, матовый, яркий или приглушенный. Он будто имеет душу.

Но даже если бюджет ограничен — не беда. Среди природных плит есть варианты на любой карман. Поэтому если хочется практичности без чрезмерных затрат, стоит обратить внимание на альтернативы.

Реклама

Альтернативы натуральному камню

Кварц — прочный, не впитывает пятен и оттенки, повторяет текстуру мрамора.

Спеченный камень — ультрасовременный материал, устойчивый к царапинам, теплу и химии.

Фарфоровые крупноформатные плиты — имеют дорогой вид, но легче и дешевле в монтаже.

Сплошные поверхности из акрилового камня — идеально гладкие, без пор, легко чистятся.

Ламинированные панели — бюджетное решение, которое имитирует камень или дерево.

Установление

Если у вас нет верхних шкафов, решите, насколько высоко поднимать фартук. Можно остановиться под полками или удлинить плиту аж до потолка — эффект будет драматичным.

Совет: нарисуйте контуры фартука малярной лентой на стене, чтобы визуально оценить пропорции.

На что обратить внимание

Уход : натуральный камень нужно периодически герметизировать (раз в 6-12 месяцев), иначе возможны пятна или тусклость.

Стоимость : из-за необходимости согласовывать рисунок плит приходится покупать больше материала.

Отходы: иногда часть камня не удается использовать, а это не очень экологично.

Впрочем, если вы ищете «вау „эффект, с этим трендом ничего не сравнится.

2026 год — время смелых решений в дизайне кухонь. Плитка уже стала классикой, но на сцену выходит монолитный фартук из камня — символ современной эстетики, функциональности и минимализма. Такой фартук — это не просто часть кухни, а визуальный акцент, который превращает обычное пространство в изысканную галерею природной текстуры.