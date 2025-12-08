Тренды оформления окон, которые определят стиль домашнего интерьера 2026 года / © Credits

Реклама

Дизайнеры говорят о новой волне уюта, мягкости и декоративности, и именно оконные решения станут одними из самых ярких отражений этого тренда. Издание Martha Stewart рассказало, что будет актуальным в 2026-м, а также собрало главные направления, которые уже формируют будущие интерьеры.

Ренессанс современной классики

Современные интерьеры остаются лаконичными, но в них все чаще возвращаются классические акценты, такие как роскошные драпировки, мягкие ламбрекены, элегантные щеточки, тесьма и объемные текстуры.

Это не о возвращении к чрезмерной декоративности прошлого. В тренде — актуализированная классика, в которой традиционные формы сочетаются с теплыми оттенками, натуральными тканями и мягкой, домашней атмосферой. Такой микс создает эффект собранности и элегантности без излишеств.

Реклама

Многослойность

Многослойность возвращается в интерьерный стиль и теперь это заметно даже на окнах. Сочетание легких тюлевых полотен, затемняющих штор, римских или рулонных систем и натуральных фактур создает красивую игру света и теней и добавляет объема даже в очень простое пространство.

В моде смешивание материалов, например тюль и плотные шторы, бамбук и льняные драпировки, панели с текстильным плетением и хлопковые занавески. У этого стилистического богатства дорогой, но не перегруженный вид.

Натуральные ткани

Лен и хлопок — абсолютные звезды 2026 г. Потребители, уставшие от синтетики и холодного минимализма, снова выбирают природные материалы, которые «дышат», приятные на ощупь и дают естественное мягкое освещение. Льняные или хлопковые шторы добавляют тепла даже очень сдержанному интерьеру, сглаживают линии современной архитектуры, создают ощущение спокойствия и естественности и имеют дорогой и одновременно непринужденный вид. В сочетании с нейтральными палитрами они создают уютное скандинавское или средиземноморское настроение.

Древесина и природные волокна

Возвращение к натуральности касается не только тканей. Главными трендами снова становятся бамбук, солома, рогоз, камыш и разнообразные природные плетения. Такие материалы дают:

Реклама

теплую текстуру,

особую игру света,

естественный акцент в нейтральных пространствах,

универсальность — они подходят и минимализму, и классическому стилю, и бохо.

Особенно стильно выглядят римские шторы и ролеты в природных оттенках: песочном, терракотовом, медовом и серо-коричневом.

Европейский шарм в новой интерпретации

Французские и парижские интерьеры, которые уже несколько лет в топе Pinterest, повлияли и на текстиль. Шторы и ламбрекены возвращаются, но в обновленной, более сдержанной форме. В тренде:

четкие силуэты,

минимальное декорирование,

легкие ткани,

светлые нейтральные оттенки.

Шторы идеальны для кухонь, ванных комнат и завтраковых зон, а современные ламбрекены создают рамку для окна без лишней «тяжести».

Минимализм как база

Несмотря на возвращение тепла и текстур, чистые современные линии остаются популярными. Ролеты, римские шторы и «зебра» сохраняют позиции как универсальные, лаконичные и очень функциональные решения. Они работают как самостоятельный акцент в минималистичном пространстве или база для многослойных композиций.

Реклама

Особенно актуальны модели в глубоких природных оттенках, например, графит, оливковый, молочно-белый, цвета трав и земли.

Римские шторы

Один из самых интересных трендов, который активно набирает популярность — внешнее крепление римских штор (вне оконной рамы). Это не только красиво, но и суперфункционально, ведь они визуально увеличивают окна, делают откосы шире и выше, лучше блокируют свет, скрывают проемы по краям и создают «архитектурный» вид. Такое решение прекрасно работает в современных и классических интерьерах, добавляет структуры и аккуратности.

Умные и моторизованные системы

Интерьер будущего невозможен без технологий и оконные системы не исключение. Моторизированные шторы и ролеты становятся доступнее, стильнее и тише. Среди их преимуществ:

удобство управления (пультом, смартфоном или голосом),

энергоэффективность,

безопасность для детей,

точный контроль света в течение дня.

Такие системы уже не имеют хай-тек вид, который подходит только минимализму, их интегрируют даже в очень классические интерьеры.

Реклама

Следующий год обещает много уюта, света и естественности. Текстиль, натуральные материалы, обновленная классика и умные решения формируют новую концепцию дома — красивого, комфортного и глубоко персонального.