Тренды современных ванных комнат 2025 года: дизайн, который стоит попробовать

Дизайн интерьера меняется с той же скоростью, что и мода в социальных сетях. Еще вчера большие душевые кабины и полностью белые интерьеры были в топе, а сегодня на их месте – изысканные деревянные умывальники и мрамор, как музейный экспонат.

Все эти изменения – не просто блажь, а отражение нашего настроения, стиля жизни и стремления к гармонии в собственном пространстве. Ванная комната 2025 года – это место, где практичность встречается с самовыражением. Издание PureWow рассказало, что в этом году владельцы домов предпочитают уют, изысканность и индивидуальность.

Умывальники из древесины

Главный герой ванной комнаты 2025 – умывальники из древесины. Этот материал известен своими уникальными завитками в текстуре, которые создают особую эстетику.

Такие умывальники придают интерьеру тепло и индивидуальность, отлично соответствуя современному тренду мебельного стиля. Особенностью этого материала является стойкость к влаге, которая делает его идеальным для ванных комнат. Шпон из тополя, грецкого ореха или вяза не только защищает древесину от деформации, но и дарит визуальный эффект, идеально дополняющий столешницы из мрамора или латунные акценты.

Душевые ниши и ванны

Душевые ниши – идеальное сочетание практичности и сдержанной роскоши. Их конструкция позволяет максимально использовать пространство и придает ванной комнате уют. Этот тренд возвращается благодаря популярности закрытых влажных зон и арочных деталей, которые создают атмосферу спа даже в небольших помещениях.

Ниши становятся выбором номер один для владельцев небольших ванных комнат, ведь они обеспечивают компактность и стиль. Благодаря возможностям отделки плиткой, освещению и декору душевые ниши превращаются в функциональное искусство.

Эклектические детали

Стерильная минималистичная ванна уступает место эклектическому дизайну. Сочетание ярких обоев, рельефных текстур и металлических акцентов позволяет создать пространство, которое может рассказать свою историю.

42% владельцев предпочитают акцентные стены и часто используют покрытие с художественными мотивами. В свою очередь, продолжает расти популярность золотых элементов в декоре, а это придает ванной комнате нотку ретро-роскоши. Освещение становится элементом дизайна – настенные бра и другие светильники превращаются в стильный акцент.

Мрамор

Мрамор с кремовым основанием и яркими бордовыми прожилками становится фаворитом. Его вид напоминает абстрактное искусство, придающее интерьеру роскошь.

Он используется для столешниц, декоративных панелей и душевых зон. Хотя его цена может быть высокой, многие дизайнеры выбирают натуральный камень. Для тех, кто ищет бюджетные варианты, фарфор и ламинат с подобным дизайном станут отличной альтернативой.

Роскошные тона

Глубокие изумрудные, сапфировые и аметистовые оттенки придают ванной комнате вид казны. Красочные туалетные столики, вазы или аксессуары – это создает атмосферу роскоши. Даже незначительные детали, например хрустальные ручки или яркие зеркала, придадут пространству изящества. Сочетание таких оттенков с глянцевыми поверхностями и полированными металлами гарантирует стильный и современный вид.

То, что нужно оставить в прошлом

Прежде символ роскоши, большие душевые кабины постепенно теряют свою популярность. Они занимают много места и не отвечают современному стремлению к эффективному дизайну. Все больше владельцев домов выбирают компактные душевые ниши, обеспечивающие уют и стиль без лишних затрат квадратных метров.

Дизайн ванной комнаты 2025 – это сочетание функциональности, индивидуальности и элегантности. Сосредоточьтесь на деталях, текстурах и цветах, которые подчеркнут вашу личность и превратите собственную ванную комнату в место, где стиль и комфорт идут бок о бок.

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