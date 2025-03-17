Тревога щенка: советы владельцу, чтобы успокоить четверолапого друга в первый день в новом доме

Когда вы приносите щенка домой, это трогательный момент, который, однако, может сопровождаться тревогой у нового любимца и чрезвычайно важно помочь ему адаптироваться к переменам.

Will Atherton, эксперт по дрессировке собак, чей YouTube-канал насчитывает миллион подписчиков, поделился ключевыми шагами, которые следует сделать в первые 24 часа после появления щенка дома.

Собственное место

Одной из важнейших рекомендаций является создание комфорта в его "домике". Это, по словам специалиста, позволяет предотвратить тревогу разлуки, уменьшить деструктивное поведение и способствует быстрому приучению к туалету.

Чтобы сделать пребывание в лежанке комфортным, следует использовать одеяло или подстилку, которая имеет знакомый запах матери или места, где щенок находился до переезда. В первый день следует постепенно продлевать время пребывания собаки в лежанке, начиная с нескольких минут. Например, это могут быть всего 15 мин, потом будет дольше, пока щенок впервые уснет на новом месте.

Сон и кормление

Еще один важный аспект – это режим сна и кормления. Специалист рекомендует, чтобы в первые месяцы жизни в новом доме щенок спал исключительно на своем месте. Кроме того, полезно кормить любимца прямо там же, что позволяет ассоциировать это пространство с безопасностью и комфортом.

Поскольку щенки нуждаются в частых прогулках для приучения к туалету, следует соблюдать регулярный график. Оптимально выводить собаку ежечасно в период бодрствования, а также сразу после еды, питья или сна.

Социализация и правила

Дополнительно, важно уделить внимание социализации щенка. С первых дней следует знакомить его с разными звуками, предметами и людьми, чтобы помочь выработать уверенность и уменьшить страх новых ситуаций в будущем. Использование лакомства и положительного подкрепления сделает процесс знакомства приятным и безопасным.

Кроме того, установление четких правил с самого начала поможет избежать проблем в поведении в дальнейшем. Например, не стоит разрешать щенку делать то, что будет запрещено во взрослом возрасте. Последовательность и терпение в воспитании помогут сформировать гармоничные отношения между хозяином и собакой.

Эти простые, но эффективные советы помогут сделать первый день нового любимца в доме спокойным и комфортным, а также заложат прочный фундамент для гармоничного сожительства в будущем.

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