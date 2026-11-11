ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
150
Время на прочтение
3 мин

Три элемента, которые делают вашу кухню устаревшей: дизайнеры рассказали, как обновить интерьер

Хотите создать кухню, которая не утратит свою актуальность с течением времени? Узнайте у экспертов, как этого добиться.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кухня

Кухня / © Credits

Если и существует какое-то одно качество, к которому стремятся все дизайнеры интерьера, — так это вневременность. Надежда на то, что через пять, десять или двадцать лет помещение останется таким же функциональным, красивым и элегантным, как и раньше, — вот мечта каждого дизайнера. Устаревший интерьер — это полная противоположность вневременному; и хотя мы все стараемся избегать создания пространств, которые можно четко привязать к конкретному десятилетию, в определенной степени это неизбежно.

Например, если в гостиной лежит ковер с длинным ворсом или есть углубленная зона для общения («conversation pit»), вполне вероятно, что интерьер был создан в 1960-х или 1970-х годах. Точно так же большое количество элементов из нержавеющей стали и белые стены — типичные признаки домов 1990-х годов. Это натолкнуло на мысль: какие именно черты делают современные кухни устаревшими и существуют ли альтернативы, которые помогут сделать пространство более «вневременным»?

О том, какие элементы делают вашу кухню устаревшей, дизайнеры рассказали изданию House&Garden.

Конец эпохи встроенных кухонь

Часто в ответ на один конкретный тренд — если можно так выразиться — возникает другой, совершенно противоположный. В последнее время, похоже, люди хотят, чтобы кухня воспринималась скорее как набор отдельных предметов мебели, чем как типовой, готовый гарнитур, выполненный в едином цвете. Эра встроенных кухонь подходит к концу. Среди фаворитов сейчас — старинные буфеты, которые уместны как в традиционном, так и в современном интерьере.

Лучший способ избежать чрезмерной однообразия, присущего некоторым встроенным кухням, — это добавить антикварные предметы. Будь то старинная полка для тарелок, отреставрированная глубокая керамическая мойка или стулья разного стиля у обеденного стола — всё это помогает избежать впечатления, будто весь интерьер был создан за один присест, как это обычно бывает с готовыми кухонными гарнитурами. Использование текстиля — например, вместо фасадов шкафов или на абажурах ламп — также поможет создать на кухне эклектичную атмосферу, где функциональность отходит на второй план.

Избавьтесь от закрытых шкафов над столешницей

В течение долгого времени навесные шкафы над столешницей служили удобным местом для скрытого хранения всевозможной утвари: посуды, стаканов, бокалов и полупустых упаковок с сухими продуктами. Хотя такие шкафы являются полезным дополнением кухни, от которого не стоит отказываться, многие сегодня предпочитают сочетать их с открытыми полками. Пространство без закрытых шкафов сразу воспринимается как совершенно новое. Когда пространство остается визуально свободным — особенно на уровне глаз, — оно становится гораздо приятнее.

Если позволяет площадь, можно вообще отказаться от каких-либо систем хранения над кухонными столешницами. Вещи, которыми вы не пользуетесь каждый день, можно размещать в кладовой или подсобном помещении, поскольку на кухне они могут создавать ощущение беспорядка.

Кухонный остров уходит в прошлое

Следуя тенденции к сочетанию разнообразных элементов в интерьере кухни, многие дизайнеры склоняются к мнению, что через несколько лет мы будем вспоминать классический кухонный остров как явление, уходящее в прошлое.

Они бывают громоздкими и массивными; если их неправильно спроектировать, они могут нарушить эргономику кухни. Идея сидеть на высоких стульях у края острова с бокалом вина, наблюдая, как другие готовят или моют посуду, — это уже полный пережиток прошлого.

Вместо этого всё большую популярность приобретает использование мебели в разных стилях, что придаёт помещению ощущение многослойности. Большой обеденный стол, расположенный по центру, обеспечивает дополнительную рабочую поверхность для нарезки продуктов и трапез, но при этом не выглядит слишком громоздким и статичным, создавая непринужденную атмосферу.

Вместо кухонного острова отдайте предпочтение антикварным рабочим столам, в частности кондитерским столам с мраморной столешницей. Они прекрасно вписываются в интерьер кухни в загородном стиле и помогают избежать ощущения чрезмерной «отшлифованности».

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie