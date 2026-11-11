Три элемента, которые делают вашу кухню устаревшей: дизайнеры рассказали, как обновить интерьер

Кухня / © Credits

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Если и существует какое-то одно качество, к которому стремятся все дизайнеры интерьера, — так это вневременность. Надежда на то, что через пять, десять или двадцать лет помещение останется таким же функциональным, красивым и элегантным, как и раньше, — вот мечта каждого дизайнера. Устаревший интерьер — это полная противоположность вневременному; и хотя мы все стараемся избегать создания пространств, которые можно четко привязать к конкретному десятилетию, в определенной степени это неизбежно.

Например, если в гостиной лежит ковер с длинным ворсом или есть углубленная зона для общения («conversation pit»), вполне вероятно, что интерьер был создан в 1960-х или 1970-х годах. Точно так же большое количество элементов из нержавеющей стали и белые стены — типичные признаки домов 1990-х годов. Это натолкнуло на мысль: какие именно черты делают современные кухни устаревшими и существуют ли альтернативы, которые помогут сделать пространство более «вневременным»?

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О том, какие элементы делают вашу кухню устаревшей, дизайнеры рассказали изданию House&Garden.

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Конец эпохи встроенных кухонь

Часто в ответ на один конкретный тренд — если можно так выразиться — возникает другой, совершенно противоположный. В последнее время, похоже, люди хотят, чтобы кухня воспринималась скорее как набор отдельных предметов мебели, чем как типовой, готовый гарнитур, выполненный в едином цвете. Эра встроенных кухонь подходит к концу. Среди фаворитов сейчас — старинные буфеты, которые уместны как в традиционном, так и в современном интерьере.

Лучший способ избежать чрезмерной однообразия, присущего некоторым встроенным кухням, — это добавить антикварные предметы. Будь то старинная полка для тарелок, отреставрированная глубокая керамическая мойка или стулья разного стиля у обеденного стола — всё это помогает избежать впечатления, будто весь интерьер был создан за один присест, как это обычно бывает с готовыми кухонными гарнитурами. Использование текстиля — например, вместо фасадов шкафов или на абажурах ламп — также поможет создать на кухне эклектичную атмосферу, где функциональность отходит на второй план.

Избавьтесь от закрытых шкафов над столешницей

В течение долгого времени навесные шкафы над столешницей служили удобным местом для скрытого хранения всевозможной утвари: посуды, стаканов, бокалов и полупустых упаковок с сухими продуктами. Хотя такие шкафы являются полезным дополнением кухни, от которого не стоит отказываться, многие сегодня предпочитают сочетать их с открытыми полками. Пространство без закрытых шкафов сразу воспринимается как совершенно новое. Когда пространство остается визуально свободным — особенно на уровне глаз, — оно становится гораздо приятнее.

Если позволяет площадь, можно вообще отказаться от каких-либо систем хранения над кухонными столешницами. Вещи, которыми вы не пользуетесь каждый день, можно размещать в кладовой или подсобном помещении, поскольку на кухне они могут создавать ощущение беспорядка.

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Кухонный остров уходит в прошлое

Следуя тенденции к сочетанию разнообразных элементов в интерьере кухни, многие дизайнеры склоняются к мнению, что через несколько лет мы будем вспоминать классический кухонный остров как явление, уходящее в прошлое.

Они бывают громоздкими и массивными; если их неправильно спроектировать, они могут нарушить эргономику кухни. Идея сидеть на высоких стульях у края острова с бокалом вина, наблюдая, как другие готовят или моют посуду, — это уже полный пережиток прошлого.

Вместо этого всё большую популярность приобретает использование мебели в разных стилях, что придаёт помещению ощущение многослойности. Большой обеденный стол, расположенный по центру, обеспечивает дополнительную рабочую поверхность для нарезки продуктов и трапез, но при этом не выглядит слишком громоздким и статичным, создавая непринужденную атмосферу.

Вместо кухонного острова отдайте предпочтение антикварным рабочим столам, в частности кондитерским столам с мраморной столешницей. Они прекрасно вписываются в интерьер кухни в загородном стиле и помогают избежать ощущения чрезмерной «отшлифованности».

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