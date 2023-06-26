Подвесные корзины — один из самых простых способов украсить балкон, террасу или окно.

Чтобы ваше кашпо цвело пышно и все лето, нужно соблюдать три главных правила.

Эксперты по растениям поделились с Еxpress.co.uk простыми советами и приемами, которые помогут вам добиться пышного цветения в подвесном горшке.

Правильно выберете место

По словам экспертов по садоводству, одной из наиболее частых ошибок владельцев подвесных корзин является неправильный выбор места.

Как и с любыми другими цветами на клумбах и бордюрах, важно учитывать тип растения и его требования. Корзина, полная тенелюбивых фуксий или бегоний, помещенная под прямые солнечные лучи, быстро увядает, и в равной степени размещение в тени светолюбивых растений, таких как петунии, означает, что они тоже скоро увянут.

Также важно убедиться, что вы выбрали место, защищенное от ветра. Защита цветов от сильных порывов ветра не только снизит риск падения корзины и защитит нежные цветы, но также уменьшит количество необходимого полива.

Убедитесь, что подвесная корзина надежно закреплена на стене, заборе или крючке — корзины могут стать тяжелыми после хорошего полива, поэтому важно, чтобы они были надежно закреплены.

Вы должны не забывать время от времени переворачивать корзину, чтобы избежать неравномерного роста, а также не забывать срезать увядшие головки цветов, чтобы стимулировать повторное цветение.

Три главных секрета пышного цветения растений в подвесной корзине / Фото: Credits

Поливайте глубоко

Растения в горшках, контейнерах и корзинах высыхают гораздо быстрее, чем растения на клумбах и бордюрах, поэтому очень важно поливать подвесные корзины в течение всего лета.

Подвесную корзину необходимо поливать, когда почва выглядит сухой. Не следует забывать, что корзины меньшего размера сохнут гораздо быстрее, чем корзины большего размера.

Во время жары поливайте подвесные корзины чаще, чем обычно, — обычно рекомендуется один раз в день, но, если особенно жарко или ветрено, вам стоит поливать их два раза в день. Лучше всего поливать рано утром и поздно вечером, чтобы вода не испарялась слишком быстро.

Никогда не поливайте растения при полном солнце или в середине дня, так как прямые солнечные лучи могут обжечь их. Обильно поливайте подвесные корзины, пока вода не потечет через дренажные отверстия контейнера. Если вы недостаточно поливаете свои подвесные корзины, растения не разовьют сильную корневую систему вглубь.

Регулярно подкармливайте

Помимо полива, растениям требуются питательные вещества, чтобы они могли процветать в летние месяцы, поэтому обязательно используйте в хорошее удобрение.

По словам профессионалов, горшечная почва содержит питательные вещества, помогающие растениям расти, но вскоре они заканчиваются, поскольку растение их поглощает, а это означает, что их необходимо заменить. Существует множество удобрений на выбор, но эксперты рекомендуют водорастворимые или гранулированные удобрения с медленным растворением.

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