Три растения, которые обязательно надо посадить вместе: советы известного садовода

Три растения, которые обязательно надо посадить вместе / © Associated Press

Реклама

Если вам знакомо понятие «совместное выращивание» или «растения-друзья», вы уже на правильном пути. А если нет — пора узнать, как природа сама может помочь вашему урожаю стать богаче, а сад — красивее и здоровее. Известный садовод и блогер Jamie Walton рассказал, как создать «мини-экосистемы» прямо в собственном огороде, а также поделился своей любимой тройкой для совместной посадки.

Салат, зеленый лук и бархатцы: идеальная троица для грядки

Салат

Салат (любой сорт) растет низко к земле, образует плотный зеленый ковер. Его главное преимущество — удержание влаги в почве, а это особенно важно в жаркое время. Он также помогает подавлять рост сорняков и выступает естественной мульчей.

Реклама

Зеленый лук

Между рядами салата стоит посадить зеленый лук (или лук шалот). Он растет вертикально, не занимает много места вширь, поэтому не конкурирует с салатом за пространство. Лук также выделяет фитонциды — природные вещества, которые отпугивают вредителей, в частности тлей.

Бархатцы

Каждые несколько рядов овощей оставляйте место для бархатцев (ноготков). Эти яркие цветы — настоящие герои органического садоводства:

Они отпугивают нематод, почвенных червей, которые вредят корням овощей.

Помогают в борьбе с медведкой, слизнями и тлей.

Служат ловушками для вредителей — слизни, например, чаще выбирают бархатцы, чем салат, а это позволяет защитить урожай.

И не забывайте об эстетике: бархатцы добавляют саду яркого цвета, ароматов и жизни, это делает уход за ним еще более приятным.

Советы для эффективного совместного выращивания

Планируйте посадку по принципу «верх-низ-середина». Высокие культуры — в центре грядки, низкие (как салат) — по краям, средние — между ними.

Регулярно обновляйте мульчу и проверяйте влажность почвы. Благодаря салату, влага будет сохраняться лучше — но во время жары поливать все равно нужно.

Не используйте агрессивные химикаты. Один из плюсов такой триады — естественная защита. Сохраняйте биоразнообразие и используйте органические методы.

Сейте бархатцы не только между овощами, но и по краям грядок. Они создают барьер, который сдерживает вредителей и одновременно украшает участок.

Регулярно убирайте увядшие цветы бархатцев. Это стимулирует образование новых бутонов и продлевает цветение.

Если вы посадите салат, лук и бархатцы вместе, вы не просто оптимизируете пространство на грядке, а создадите живую, устойчивую и продуктивную микросистему. Такой подход не только обеспечивает богатый урожай, но и уменьшает потребность в химических средствах защиты.

Реклама

В современном органическом садоводстве это — золотое правило. Попробуйте эту комбинацию — и ваш огород непременно порадует вас красивыми овощами и буйным цветением.