Ценные и интересные предметы декора, которые можно найти в секонд-хенде / © Associated Press

Главное в этом деле — знать, что именно искать. Издание Martha Stewart собрало советы экспертов, которые помогут вам распознать уникальные предметы декора среди полок секонд-хендов и выгодно приобрести то, что будет радовать вас годами.

Серебряные и посеребренные приборы

Стерлинговое серебро — безусловно ценная находка, но даже посеребренные приборы могут стать отличным дополнением к вашей коллекции. Часто можно найти уникальные предметы для подачи, например, щипцы для спаржи, ложки для маринованных овощей или даже специальный столовый наряд для курицы. Такие вещи стоят недорого, но добавляют изысканности любому столу.

Керамика Creamware

Это элегантная глиняная посуда нежного кремового цвета, популярная в XVIII-XIX веках. Благодаря незаметному оттенку ее легко проглядеть на полке среди другой посуды. Но крупные предметы, например, соусники или супницы, сегодня имеют большую коллекционную ценность.

Собаки из Стаффордшира

Фарфоровые статуэтки в виде собак когда-то украшали британские гостиные. В секонд-хенде они встречаются редко, а особенно ценной считается пара таких фигурок. Если же вам повезет найти даже одну — это уже сокровище, которое можно приобрести за символическую цену.

Изделия Wedgwood

Знаменитые сине-белые или нежно-зеленые керамические изделия с рельефным белым орнаментом — настоящая классика. Их часто используют как настенный декор или акцентные элементы в интерьере. В секонд-хендах небольшие тарелочки или вазы можно найти совсем недорого, хотя в антикварных магазинах они стоят значительно больше.

Серебряные бокалы

Серебряные чашки, сейчас стали универсальными декоративными предметами. В них можно ставить цветы, держать ручки на рабочем столе или использовать как стильный акцент в сервировке.

Викторианские одеяла

Лоскутные одеяла создавали из дорогих тканей, например, шелка, бархата, атласа и украшали их вышивкой. В XIX веке они были показателем статуса и вкуса, а теперь иногда оказываются на полках секонд-хендов. Для ценителей истории и ручной работы — это настоящая находка.

Керамика середины XX века

Работы мастеров середины прошлого века отличаются естественными цветами и простыми, но стильными формами. Такие предметы легко вписываются в современные интерьеры в стиле минимализма или бохо. Когда вы покупаете подобные вещи в секонд-хенде, то получаете уникальный предмет.

Секонд-хенды — это не только место для охоты на бюджетную одежду. Это пространство, где можно найти вещи с историей, которые превратят ваш дом в стильное и одновременно уникальное пространство. В следующий раз, когда будете прогуливаться между полок, обратите внимание на предметы, которые могут стать не просто декором, а настоящими семейными реликвиями.