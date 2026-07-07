Цепочка для дождя / © Credits

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Сегодня экологичное садоводство предлагает всё больше простых решений, не требующих больших затрат или сложного ухода. Именно поэтому всё большую популярность приобретают дождевые цепи — практичный инструмент для сбора дождевой воды и обустройства экологического сада, об этом рассказало издание Woman&Home.

Несмотря на то, что садовые тренды постоянно меняются, направления, связанные с рациональным использованием природных ресурсов, всегда остаются актуальными. Одним из таких направлений является «дождевой контур» — подход к планированию участка, который помогает максимально эффективно использовать дождевую воду. И именно здесь он становится незаменимым помощником.

Что такое дождевая цепь

Это металлическая конструкция, которая крепится к желобу вместо традиционной водосточной трубы. Когда идет дождь, вода стекает по цепи вниз и направляется именно туда, где она нужна.

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В зависимости от расположения, дождевая система может подавать воду в бочку для сбора воды, ведро, декоративный пруд или клумбу с влаголюбивыми растениями. Таким образом, она помогает накапливать природную воду и сокращать потребление водопроводной воды.

Еще одно преимущество — разнообразие дизайнов. Это может быть классическая металлическая цепь или декоративная конструкция из небольших чаш, ведерок или других элементов, которые не только выполняют практическую функцию, но и становятся стильным акцентом в саду. Такой элемент легко установить возле дома, сарая, гаража или любого другого сооружения, оборудованного водосточной трубой.

Самодельная дождевая цепочка

Хотя готовые модели стоят относительно недорого, самостоятельное изготовление позволяет сэкономить больше и повторно использовать материалы. Для этого понадобятся прочная металлическая цепь или проволока, плоскогубцы, крепеж, а также декоративные элементы, а именно: небольшие ведерки, чашки, колокольчики, бусины или другие украшения. По желанию конструкцию можно покрасить в цвета, которые гармонируют с оформлением двора.

После выбора длины цепь необходимо обрезать так, чтобы она дотягивалась от желоба до места сбора воды. Затем к нему крепятся декоративные детали, после чего конструкцию устанавливают на водосток. Первый сильный дождь покажет, нужно ли скорректировать расположение для лучшего стока воды.

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Материалы

Если вы ищете максимально долговечное решение, стоит обратить внимание на медные водосточные цепи. Они устойчивы к износу, а со временем покрываются естественной патиной, что придает саду особый винтажный шарм. Особенно хорошо они подходят для регионов со средним или большим количеством осадков.

Тем, кто предпочитает более современный вид, можно выбрать модели из нержавеющей стали. Они устойчивы к коррозии, поэтому хорошо подходят для местностей с повышенной влажностью или вблизи морского побережья.

Для сторонников максимально экологичных решений также доступны бамбуковые дождевые цепочки — легкие, биоразлагаемые и изготовленные из возобновляемого сырья.

Что нужно знать перед установкой

Несмотря на многочисленные преимущества, у дождевых цепей есть и определенные ограничения. Во время сильных ливней вода может не успевать проходить через цепь. В таком случае она разбрызгивается или переливается, поэтому важно правильно выбрать место установки, чтобы брызги не попадали на фасад дома или дорожки.

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Еще один важный момент — регулярная очистка. Как и обычные водостоки, дождевые цепи могут забиваться листьями, грязью или мхом. Специалисты рекомендуют хотя бы раз в год снимать конструкцию, замачивать её в тёплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды и белого уксуса, очищать щёткой, после чего хорошо промывать, сушить и только тогда устанавливать обратно. Это поможет избежать появления ржавчины или потускнения металла.

Также следует позаботиться о устойчивости конструкции при сильном ветре. Для этого рекомендуется закрепить её внизу или прикрепить к опоре, чтобы цепь не раскачивалась и не повредила здание или растения.

И ещё один нюанс: дождевая цепь не способна пропускать такие большие объёмы воды, как традиционная водосточная труба. Во время сильных осадков она может не справиться с потоком, поэтому эксперты советуют не рассчитывать только на неё как на единственную систему отвода воды.

Дождевая цепь — пример того, как простое решение может одновременно быть красивым, практичным и экологичным. Она помогает собирать дождевую воду, сокращает потребление водопроводной воды, соответствует принципам устойчивого садоводства и придает участку индивидуальность. А если правильно выбрать место установки, регулярно очищать конструкцию и не использовать её в качестве полной замены классическому водостоку, такой элемент станет не только украшением сада, но и действительно полезной инвестицией в более экологичный образ жизни.

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