Цвета для темной комнаты — какие оттенки лучше всего освещают пространство
Темные комнаты часто кажутся маленькими и холодными из-за нехватки естественного света. Но не спешите делать ремонт или добавлять новые окна, все можно решить с помощью краски.
Выбор правильного цвета стен может буквально осветлить комнату, сделать ее просторнее и уютнее, даже если мало солнца, об этом рассказало издание Martha Stewart. Некоторые комнаты получают больше естественного света, другие — почти нет, поэтому не все цвета подходят для темных помещений. Краски с грязными оттенками только углубляют темноту. Кроме того, стоит подумать не только о стенах, но и о покраске потолка — это придает комнате ощущение объема и света. И еще одно — один цвет на всех стенах без акцентных поверхностей. Это помогает помещению иметь целостный и свежий цвет.
Белый
Нейтральный, но эффективный. Он создает контраст с темнотой, а нежный розовый оттенок добавляет комнате теплоты. Высокий глянец помогает отражать свет и создает иллюзию большей площади.
Голубой
Серо-голубой оттенок освежает темную комнату благодаря ярким подтонам. Это нейтральный цвет, который легко сочетается с любым декором.
Оранжевый
Он создает ощущение тепла и уюта. Яркий и насыщенный, оранжевый оживляет комнату и добавляет положительной энергии.
Зеленый
Оттенок с легким синим подтоном дарит ощущение «свежести». Идеально подходит для спальни или ванной, где мало света.
Фиолетовый
Мягкий лавандовый поможет смягчить темноту. Сочетает теплые и холодные ноты, делает комнату уютной и сбалансированной.
Желтый
Теплый, мягкий желтый освежает темные комнаты и добавляет ощущение света и тепла.
Коричневый
Даже темный цвет может работать на освещение пространства. Кофейный коричневый имеет теплые желтые подтоны, которые оживляют дизайн и добавляют комнате энергии.
Темные комнаты не приговор. Правильный цвет стен и потолка может буквально изменить ощущение пространства, добавить света, тепла и уюта. С небольшими красящими изменениями темная комната может превратиться в светлое, теплое и стильное пространство.