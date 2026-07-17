Цветущая терраса без хлопот: 6 растений, которые не боятся солнца и всё лето будут украшать двор

Декоративные злаки / © Credits

Реклама

Озеленение в контейнерах — один из самых простых способов сделать открытое пространство уютнее. Однако успех зависит не только от красивых горшков или стильных кашпо. Если растения большую часть дня находятся под прямыми солнечными лучами, они должны быть устойчивыми к жаре, периодическому пересыханию почвы и высоким температурам, об этом рассказало издание Real Simple.

Необходимо создавать композиции не только из цветущих растений. Сочетание декоративной листвы, растений разной высоты и фактур делает контейнеры более объёмными, гармоничными и профессионально оформленными.

Колеус

Колеус / © Credits

Одно из самых эффектных декоративно-лиственных растений для летних композиций. Его главное преимущество — насыщенная окраска листьев, которая сохраняется на протяжении всего сезона.

Реклама

В зависимости от сорта он хорошо растет как на солнце, так и в легкой полутени. Колеус прекрасно заполняет пространство между цветущими растениями, придавая композиции объем и контраст. Листья могут быть салатовыми, бордовыми, медными или пестрыми, а разнообразие фактур — от гладких до гофрированных — делает его универсальным элементом любого контейнера.

Петунии

Петунии / © Credits

Петунии уже много лет остаются фаворитами для балконов и террас. Они обильно цветут, быстро разрастаются, красиво свисают с края кашпо и создают эффект пышного цветочного водопада.

Растение любит солнечные места и хорошо переносит кратковременное пересыхание почвы. В то же время в сильную жару нужно внимательно следить за уровнем влажности: если почва на глубине нескольких сантиметров сухая, пора поливать. В самые жаркие дни контейнеры могут нуждаться в поливе даже два раза в день.

Чтобы петунии продолжали активно цвести до осени, их рекомендуется периодически подкармливать и регулярно удалять увядшие цветы.

Реклама

Декоративные злаки

Декоративные злаки / © Credits

Гармоничная композиция состоит не только из цветов. Именно декоративные травы придают контейнерам высоту, структуру и ощущение движения. Они прекрасно переносят солнце, жару и даже кратковременную нехватку влаги, поэтому считаются одними из самых выносливых растений для открытого пространства.

Еще одно преимущество заключается в том, что многие декоративные злаки сохраняют свою привлекательность даже после окончания летнего сезона. Если дополнить их зимними декоративными элементами, контейнер будет выглядеть красиво практически круглый год.

Бегонии

Бегонии / © Associated Press

Бегонии способны быстро превратить любой контейнер в густую цветущую композицию. Они отличаются роскошной листвой, долго цветут и одинаково хорошо смотрятся как в сочетании с другими растениями, так и при одиночной посадке.

Растение хорошо растет как на солнце, так и в легкой тени, однако в жаркую погоду требует более тщательного полива. Желательно ежедневно контролировать влажность почвы. После того как бегонии хорошо укоренятся, они будут радовать обильным и стабильным цветением в течение всего тёплого сезона.

Реклама

Герань

Герань / © Associated Press

Герань по праву считается одним из самых надежных растений для контейнерного озеленения. Она представлена в широкой палитре оттенков — от насыщенно-красного до нежно-розового, оранжевого и лососевого.

Чем больше солнца получает растение, тем лучше оно себя чувствует. После укоренения герань довольно хорошо переносит засуху, хотя в контейнерах всё же нуждается в регулярном поливе. В очень жаркие дни это следует делать как минимум через день.

Для длительного и обильного цветения рекомендуется использовать удобрения длительного действия при посадке и повторно подкармливать растения через несколько месяцев.

Амарант шаровидный

Амарант шаровидный / © Credits

Если композиции не хватает вертикального акцента, отличным выбором станет амарант шаровидный. Он быстро набирает высоту, создает легкий воздушный силуэт и на протяжении всего лета непрерывно образует яркие розовые соцветия. При этом растение остается удивительно выносливым, хорошо переносит засуху, не требует сложного ухода и прекрасно себя чувствует под палящим солнцем.

Реклама

Дополнительный бонус заключается в том, что амарант привлекает насекомых-опылителей, а его соцветия одинаково красиво смотрятся как в свежих, так и в сухих букетах.

Секрет красивой летней террасы заключается не только в количестве цветов, но и в грамотном сочетании растений. Декоративная листва, обильное цветение, разная высота и текстуры создают объемные композиции, которые эффектно смотрятся с начала лета и до самой осени.

Новости партнеров