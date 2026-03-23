Цветы, которые лучше не сажать этой весной

Лантана / © Associated Press

Реклама

Однолетние цветы — это быстрый способ добавить цвета и настроения саду. Они цветут весь сезон, создают объем и легко меняются каждый год. Однако не все из них одинаково дружелюбны к вашему пространству или экосистеме. Некоторые могут агрессивно разрастаться, вредить насекомым или просто оказаться слишком капризными в уходе, об этом рассказало издание Martha Stewart

Молочай

У молочая яркий вид и он даже привлекает бабочек. Но в теплых регионах он не отмирает зимой, как местные виды. Это нарушает естественную миграцию бабочек и может способствовать распространению опасного паразита.

Ночная красавица

Ночная красавица — яркие и ароматные цветы, однако они могут быстро захватить весь сад. Растение активно самосеется и у него мощные корни, которые сложно удалить. К тому же оно привлекает различных жуков, которые могут стать нежелательными гостями для большинства садоводов.

Реклама

Василёк

Василек часто ассоциируется с нежными полевыми цветами, однако на самом деле он может агрессивно размножаться самосевом. После цветения растение быстро теряет декоративность и оставляет клумбы неопрятными. Лучшая альтернатива — местные астры, которые еще и полезны для опылителей.

Недотрога Уоллера

Бальзамин Уоллера — фаворит для затененных участков, но имеет серьезный минус, а именно, высокую чувствительность к мучнистой росе. Во влажном климате растения могут просто «исчезнуть» посреди сезона и оставить пустые клумбы, поэтому вместо этого лучше выбрать бегонии.

Клеома

Клеома выглядит очень эффектно и цветет до самых заморозков. Однако он активно рассеивается и может появляться снова и снова без вашего желания. К тому же нижние листья часто желтеют, а это портит общий вид клумбы.

Лантана

Лантана — яркое и выносливое растение, которое прекрасно переносит жару. Но она считается инвазивной во многих регионах, поскольку вытесняет местные растения и нарушает природные экосистемы. Это может негативно повлиять на животных и насекомых, которые зависят от местной флоры.

Реклама

Красота сада — это не только о внешнем виде, но и о балансе. Когда вы выбираете растения, важно думать не только об эстетике, но и об экологии, легкости ухода и долговременном эффекте.

У этих цветов может быть привлекательный вид на фото, но в реальной жизни часто создают больше проблем, чем радости