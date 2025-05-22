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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Цветы, которые приносят счастье: 10 очаровательных растений для вашего сада

Многие мечтают о собственном зеленом уголке, где можно отдохнуть душой, насладиться ароматами цветов и наполнить свою жизнь положительной энергией. Но знали ли вы, что некоторые цветы не только украшают сад, но и символически приносят удачу, любовь, благополучие и гармонию.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Цветы, которые приносят счастье: 10 очаровательных растений для вашего сада

Цветы, которые приносят счастье: 10 очаровательных растений для вашего сада / © lady.tsn.ua

Согласно традициям разных культур и советам издания Martha Stewart
существует десяток растений, считающихся «счастливыми». Их легко найти в садовых центрах, они неприхотливы в уходе, а еще очень волшебны, их стоит посадить у себя на участке.

Бархатцы — хранители вашего счастья

  • Что символизируют: защита, богатство, солнечная энергия

  • Условия: солнце, хорошо дренированная почва

Бархатцы не только защищают другие растения от вредителей, но и согласно народным поверьям, отгоняют злых духов. Их золотой оттенок часто ассоциируют с «горшком золота» на конце радуги. Цветок имеет долгий период цветения — от весны до первых морозов.

Плетистая роза «Сесиль Бруннер» — романтика и нежность

  • Что символизирует: любовь, нежность, гармония

  • Условия: солнце, обои или опора

Эта роза — воплощение элегантности. Ее нежно-розовые цветки обладают тонким ароматом и идеально подходят для создания романтического уголка. Считается, что такая роза приносит счастье любви и укрепляет родственные отношения.

Хризантемы — долголетие и достаток

  • Что символизируют: удача, долгая жизнь, процветание

  • Условия: солнце, влажная почва

В китайской культуре хризантема — это знак уважения к старшим и символ вечной молодости. Считается, что золотистые сорта привлекают финансовое благосостояние.

Пионы — женское счастье и богатство

  • Что символизируют: успех, любовь, гармония в доме

  • Условия: солнце, хороший дренаж

Эти роскошные цветы часто встречаются в свадебных композициях. В Фэн-Шуй пион считается цветком женского счастья. Самый популярный сорт Sarah Bernhardt поражает объемными цветами и прекрасным ароматом.

Азалии — красота и удача во всех делах

  • Что символизируют: изобилие, женственность, утонченность

  • Условия: полутень, слабокислая почва

Посаженные группами азалии образуют живописные композиции. Сорт 'Осенняя гвоздика' цветет трижды в год и даже зимой радует пурпурными листьями.

Амариллис — сила, успех, самореализация

  • Что символизирует: победа, решительность, целеустремленность

  • Условия: солнце или полутень, хорошо дренированная почва

В Викторианскую эпоху амариллис символизировал внутреннюю силу. Его цветы поражают насыщенным цветом и идеально подходят в качестве подарка в честь достижений.

Гардения — ароматное счастье

  • Что символизирует: чистота, покой, счастье

  • Условия: полутень, слабокислая почва

Еще одна «аристократка» сада — гардения — не только приносит удачу, но и наполняет воздух невероятным ароматом. Посадите их у зоны отдыха, чтобы каждый вечер был особенным.

Нарциссы — оберег на весь год

  • Что символизируют: весенняя радость, начало, новые возможности

  • Условия: солнце, хорошо дренированная почва

Говорят, кто первым увидит цветущий нарцисс весной — тому будет везти весь год. Эти цветы буквально «разбуждают» сад после зимы.

Желтые розы — дружба и солнечная энергия

  • Что символизируют: радость, благодарность, поддержка

  • Условия: солнце, хорошо дренированная почва

Сорт Gilded Sun имеет ярко-желтые цветы, цветущие все лето. Желтая роза — это цветок для тех, кто хочет наполнить свое пространство теплом и светом.

Ипомея — спокойствие и надежда

  • Что символизирует: спокойствие, новое начало, мир

  • Условия: солнце, легкая почва

Ипомея — лиана, которая создает сказочную атмосферу благодаря голубым раскрывающимся утром цветам. Ее присутствие в саду как будто приглашает новые возможности в вашу жизнь.

Сад — это больше, чем просто зеленое пространство. Это отражение вашей души, энергии и настроения. Добавьте в него растения, символизирующие удачу, и пусть каждый цветок станет вашим маленьким оберегом. И не забывайте — главное, чтобы каждое растение дарило вам радость, потому что счастье начинается с внутренней гармонии.

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