Цветы, которые стоит посадить этой осенью для красивого сада следующей весной: 7 лучших вариантов

Ирис / © Associated Press

Если вы хотите, чтобы ваш сад был предметом зависти всех ваших соседей следующей весной, вам нужно начать сейчас. Осень — идеальное время для инвестирования в ваше пространство.

Однако не все растения выигрывают от посадки в это время. Зато есть семь прекрасных цветущих растений, которые вы можете посадить в почву сейчас и ждать появления прекрасных цветов в следующем году. Ехргеѕѕ.co.uk рекомендует посадить эти цветы сейчас для весенней окраски.

Кошачья мята

Кошачья мята / © Credits

Это растение с длительным цветением, выносливое и неприхотливое в уходе, популярное среди садоводов. Кошачья мята имеет светло-зеленые листья и цветет гроздьями крошечных фиолетовых цветов. Она любит расти на полном солнце с хорошо дренированной почвой.

Лилейник

Лилейник / © Credits

Этот красивый многолетник вынослив и прекрасно цветет. Он любит солнце или полутень.

Кореопсис

Кореопсис / © Credits

Благодаря своим очаровательным, ярко окрашенным цветам, кореопсис является популярным выбором. Он любит полное солнце и хорошо дренированную почву и требует очень мало ухода. Не требует срезания отмерших головок, а после приживления может выжить, нуждаясь в меньшем поливе.

Вероника

Вероника / © Credits

Эти цветы являются ярким дополнением к любому саду благодаря своим насыщенным фиолетовым цветам и форме кисточки. Хотя для большего количества цветения нужно срезать отмершие головки, после приживления вероника может процветать, требуя еженедельного полива.

Ирис

Ирис / © Associated Press

Эти популярные фиолетовые и желтые цветы любят сажать или пересаживать осенью, готовя их к весне. Во время посадки ирисов всегда оставляйте верхушку луковицы открытой и убедитесь, что они частично или полностью освещены солнцем.

Эхинацея

Эхинацея / © Associated Press

Крепкие и красивые эхинацеи привносят потрясающий всплеск цвета в любой сад. Они бывают разных сортов, что идеально подходит для выбора цветов, которые вы хотите выделить.

Эхинацея нуждается в полном солнце, а после цветения привлекает опылителей в ваш сад.

Шалфей

Шалфей / © Credits

Шалфей цветет рано весной, принося первый всплеск цвета в ваш сад. Если посадить растение на полном солнце с хорошо дренированной почвой, оно будет прекрасно цвести. Если его обрезать после цветения, он снова зацветет позже летом, чтобы еще раз порадовать своей яркостью цветов.