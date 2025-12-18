У какой новогодней елки лучший аромат / © Associated Press

Если в вашей семье покупка настоящей новогодней елки — традиция, вы точно знаете, что ни одна свеча или диффузор не заменит этого свежего, хвойного шлейфа. Но среди десятков сортов возникает логичный вопрос — какая елка пахнет лучше всего. Издание Martha Stewart выяснило, какую елку лучше выбрать и делать это все последующие годы.

Безоговорочный фаворит — пихта

Хотя аромат — дело вкуса, эксперты сходятся в одном, пихты пахнут интенсивнее и приятнее всего.

Большинство людей интуитивно выбирают именно пихту, а не сосну или ель. Ее аромат ассоциируется с праздниками на подсознательном уровне. Запах пихты для многих — это запах Рождества. Если описывать его словами, это сочетание цитрусовых, земли и легкой пряности. Бальзамическая пихта — это классический рождественский аромат. Он успокаивающий, теплый, очень «домашний».

Как усилить аромат пихты

Если хотите ощутить запах на полную, бережно снимите несколько плоских зеленых иголок, слегка сломайте их или разотрите между пальцами, так эфирные масла мгновенно активируются.

Другие ароматные варианты

Хотя пихты и лидируют, другие хвойные также имеют свои характерные ноты:

Сосны . Пахнут свежей «древесной», немного напоминают запах только что срезанных досок. У некоторых сортов есть легкий цитрусовый или пряный оттенок, но в целом аромат сдержанный.

Елки. У них легкий цитрусовый запах, иногда — резковатый. Это наименее ароматный вариант среди популярных новогодних деревьев.

Пихта Дугласа (или Дугласия). Несмотря на название, это не настоящая пихта. Ее аромат ярко цитрусовый, менее «землистый» и без характерной пряности, которая присуща классическим пихтам.

Почему одни елки пахнут сильнее других

Секрет кроется в эфирных маслах, а точнее — в терпенах. Именно они формируют тот самый узнаваемый хвойный аромат. Деревья, которые содержат больше эфирных масел, пахнут сильнее. А количество этих масел зависит от генетики и условий выращивания.

Интересно, что стресс для дерева, например, засуха или неправильный уход, снижает выработку ароматических соединений. Поэтому здоровые, хорошо выращенные елки не только красивее, но и пахнут лучше.

Как сохранить аромат елки

Запах напрямую зависит от того, насколько хорошо увлажнено дерево. Обязательные правила:

перед тем как занести елку домой, срежьте 1-2 см ствола;

поставьте ее в воду как можно быстрее;

не оставляйте даже на несколько часов без увлажнения;

проверяйте уровень воды ежедневно, особенно в первые дни;

не ставьте елку возле батарей или камина.

Елки могут «выпивать» воду очень быстро, иногда это удивляет даже опытных хозяев.

Если для вас Рождество — это прежде всего атмосфера, а не только декор, выбирайте бальзамическую пихту или другие виды пихт. Они создают тот самый аромат, который мгновенно переносит в праздничное настроение, без фильтров, без имитаций и без компромиссов. Иногда магия начинается именно с запаха.