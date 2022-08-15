Уберите грабли с дороги и наточите ножи: как избежать самых распространенных садовых травм

Порезы, занозы, ушибы, ссадины, переломы и прочие неприятности могут ожидать нас во время работы в саду, если мы будем пренебрегать важными правилами безопасности.

Электроинструменты

Газонокосилки и бензопилы, а также инструменты для стрижки кустов могут представлять серьезную опасность, если не следовать инструкциям и не следить за техническим состоянием этих приборов. Важно соблюдать такие правила:

убедитесь, что подключение к электричеству безопасно;

регулярно проверяйте и смазывайте детали там, где это необходимо;

выключайте приборы, прежде чем дотронуться к движущимся частям;

надевайте защитные очки и толстые перчатки;

надевайте закрытую обувь, когда идете косить газон.

Острые инструменты

Очень важно регулярно точить все режущие инструменты, такие как секаторы, ножницы и ножи. Как ни странно, чем острее инструменты, тем ниже вероятность порезаться. Это связано с тем, что заточка позволяет минимизировать усилия, необходимые при использовании. Также не лишним будет всегда надевать толстые садовые перчатки

Колючие растения

Розы, барбарис и терновники - отличная защита от грабителей, но они могут доставить много неприятностей, во время обрезки и уходи за ними. Шипы могут застревать в вашем теле и вызывать воспаление и даже нагноение. Поэтому при работе с колючими растениями надевайте толстые и высокие садовые перчатки и одежду из плотной ткани. Если порез все же случился, постарайтесь немедленно обработать рану, промыть мылом и антисептиком.

Садовые яды

Когда вы обрабатываете сад химиками для защиты от вредителей, не ленитесь надеть защитный костюм, включающий в себя очки, респиратор или защитную маску. Очень важно, чтобы химикаты не попали на вашу кожу, поэтому не пренебрегайте средствами защиты. Также соблюдайте рекомендации по использованию химикатов, включающие в себя запрет на прогулки по свежеобработанному саду в течение некоторого времени. Перед началом обработки закройте все двери в дом и не выпускайте на участок животных.

Громкие звуки

Некоторые устройства вроде косилок и пил издают очень громкие звуки, которые могут вызвать долгосрочную потерю слуха и шум в ушах. Постарайтесь не пользоваться особенно громкими приборами длительное время, делайте перерывы в работе и используйте наушники. Везде, где это возможно, используйте ручные инструменты. Соседи скажут вам за это спасибо.

Острые палки

Ветки деревьев, кустов и бамбуковые подпорки для помидоров и фасоли представляют серьезную опасность для наших глаз. В пылу борьбы с сорняками, во время обрезки или сбора урожая очень велика опасность не заметить торчащую острую ветку или палку получить в глаз. Защитные очки в этом случае - неплохая идея, также вы можете взять себе за правило выходить в сад только в солнцезащитных очках - какая-никакая, а все же защита. Также можно надевать резиновые колпачки на подпорки помидоров, пустые горшки или пластиковые стаканчики, которые придется зафиксировать скотчем, чтобы они не улетели. Так вы сделаете опасные палки более заметными.

Грабли, лужи, шланги и лестницы

Вероятность поскользнуться, споткнуться, зацепиться ногой и упасть в собственном саду не такая уж и призрачная. Постарайтесь не разбрасывать инструменты, особенно грабли, своевременно сматывать или убирать шланг, ставить на место лейки и не оставлять горшки посреди дороги.

Также стоит следить за тем, где у вас образуются опасные лужи и нет ли в саду участков, где можно поскользнуться. Особенно если рельеф участка неровный и имеется довольно крутой склон.

Если при обрезке деревьев и лиан вы пользуетесь лестницей, то, прежде чем на нее залезть, убедитесь, что она стоит надежно и не упадет.

Солнце в зените

Весной и летом при работах на открытом воздухе одним из главных врагов садовода является яркое солнце. Вы можете обгореть, а можете даже получить солнечный или тепловой удар. Чтобы этого не произошло, носите головные уборы, пользуйтесь солнцезащитным кремом, работайте в одежде с длинными рукавами и пейте больше воды. Старайтесь основные работы сделать ранним утром или после четырех часов дня, когда солнце не очень активно.

Насекомые

Цветы и цветущие деревья привлекают пчел, а в тенистых уголках сада ждут своего часа комары и москиты. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от укуса пчелы, не стоит надевать одежду ярких цветов и пользоваться средствами гигиены и парфюмерией с сильным цветочным запахом. Если на вас села пчела, не паникуйте, постарайтесь аккуратно стряхнуть ее с одежды. И если защититься от укуса пчелы можно, только соблюдая осторожность, от комаров отлично помогают специальные средства. Кроме того, не лишним будет иметь в вашей аптечке антигистаминные средства на случай аллергии.

Животные

Милые ежики, зашедшие на ваш участок в поискан еды, могут быть не столь безопасны. Ежики, как и остальные дикие животные, могут быть заражены бешенством. Поэтому лучше к ним не приближаться и в руки не брать.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете в полной мере насладиться любимым хобби без риска нанести вред своему здоровью.

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