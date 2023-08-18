Убийцы гортензий: 5 растений, которых нельзя сажать рядом с ними

Гортензии - одни из самых красивых растений в вашем саду. Но они требуют особого к себе отношения и не терпят соседства некоторых видов.
Гортензии — это красивые кустарники, которые раскрашивают наш сад в розовые, синие и фиолетовые цвета. Однако не все растения дружат с гортензиями.
Эксперты назвали Еxpress.co.uk пять растений, которые не стоит сажать рядом с гортензиями, так как они могут помешать им расти и даже убить их.
Азалии
Азалии и гортензии не являются хорошими компаньонами. Азалии предпочитают кислую почву, в то время как гортензии хорошо себя чувствуют в почве с рН от слегка кислой до слабощелочной. Если вы попытаетесь отрегулировать pH почвы в соответствии с запросами одного растения, вы можете нанести вред другому.
Орех
Грецкий орех производят вещество, известное как юглон, которое токсично для многих растений, включая гортензии.
Юглон попадает в почву и может остановить рост гортензий или даже убить их.
Более того, деревья грецкого ореха создают густую тень, которая подавляет способность гортензий использовать фотосинтез.
Инвазивные виды
Такие растения, как английский плющ или бамбук, могут быстро занять место в саду, вытеснив гортензии и другие растения. Их агрессивный рост может ограничить пространство, необходимое гортензии для роста, и может конкурировать за питательные вещества в почве.
Подсолнухи
Известно, что подсолнухи являются аллелопатами, что означает, что они выделяют в почву химические вещества, которые могут подавлять рост других растений.
Кроме того, их большие размеры и потребность в солнечном свете могут затмить гортензии, лишив их необходимого света.
Влаголюбивые растения
Такие растения, как ивы или березы, которым требуется много воды, могут конкурировать с гортензиями за влажность, что приводит к водному стрессу. Гортензиям нужно много воды, особенно в летние месяцы, и конкуренция за воду может мешать их росту и цветению.
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