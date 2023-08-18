Убийцы гортензий: 5 растений, которых нельзя сажать рядом с ними

Гортензии - одни из самых красивых растений в вашем саду. Но они требуют особого к себе отношения и не терпят соседства некоторых видов.

Гортензии — это красивые кустарники, которые раскрашивают наш сад в розовые, синие и фиолетовые цвета. Однако не все растения дружат с гортензиями.

Эксперты назвали Еxpress.co.uk пять растений, которые не стоит сажать рядом с гортензиями, так как они могут помешать им расти и даже убить их.

Азалии

5 растений, которых нельзя сажать рядом с гортензиями. Азалия / Фото: Credits

Азалии и гортензии не являются хорошими компаньонами. Азалии предпочитают кислую почву, в то время как гортензии хорошо себя чувствуют в почве с рН от слегка кислой до слабощелочной. Если вы попытаетесь отрегулировать pH почвы в соответствии с запросами одного растения, вы можете нанести вред другому.

Орех

5 растений, которых нельзя сажать рядом с гортензиями. Орех / Фото: Credits

Грецкий орех производят вещество, известное как юглон, которое токсично для многих растений, включая гортензии.

Юглон попадает в почву и может остановить рост гортензий или даже убить их.

Более того, деревья грецкого ореха создают густую тень, которая подавляет способность гортензий использовать фотосинтез.

Инвазивные виды

5 растений, которых нельзя сажать рядом с гортензиями. Английский плющ / Фото: Credits

Такие растения, как английский плющ или бамбук, могут быстро занять место в саду, вытеснив гортензии и другие растения. Их агрессивный рост может ограничить пространство, необходимое гортензии для роста, и может конкурировать за питательные вещества в почве.

Подсолнухи

5 растений, которых нельзя сажать рядом с гортензиями. Подсолнух / Фото: Credits

Известно, что подсолнухи являются аллелопатами, что означает, что они выделяют в почву химические вещества, которые могут подавлять рост других растений.

Кроме того, их большие размеры и потребность в солнечном свете могут затмить гортензии, лишив их необходимого света.

Влаголюбивые растения

5 растений, которых нельзя сажать рядом с гортензиями. Береза / Фото: Credits

Такие растения, как ивы или березы, которым требуется много воды, могут конкурировать с гортензиями за влажность, что приводит к водному стрессу. Гортензиям нужно много воды, особенно в летние месяцы, и конкуренция за воду может мешать их росту и цветению.

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