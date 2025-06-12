Убийственная разлука: как ваше поведение может повлиять на собаку, когда вы уходите из дома / © Associated Press

Реклама

Тревожность разлуки — эмоциональное состояние, когда пес не может оставаться спокойным, когда хозяин отсутствует, она становится все более распространенной среди домашних животных. Ветеринар Амир Анвари рассказал, какие три ключевых изменения в поведении хозяина помогут уменьшить тревогу во время разлуки и сделать жизнь более комфортной для обоих.

Сохраняйте спокойствие во время выхода и возвращения домой

Многие из нас не могут удержаться, чтобы не проститься с любимцем перед выходом из дома: объятия, слова «Я тебя люблю, я скоро вернусь», поцелуи, театральные сцены перед дверью. А когда возвращаемся, сразу начинаем радоваться, обнимать, активно общаться с собакой.

Но именно эти эмоциональные качели и создают проблему.

Реклама

Почему это вредит:

Вы закрепляете в сознании собаки, что ваш приход и выход — событие большого эмоционального значения.

Это формирует у пса связь: разлука — это стресс, возвращение — это облегчение.

С каждой разлукой любимец все больше нервничает, предвкушая ужасное ожидание.

Решение:

За 10 мин до выхода и 10 мин после возвращения — игнорируйте собаку.

Не разговаривайте с ним, не гладьте, не обращайте внимания.

Лишь после того, как собака успокоится, можно спокойно с ней взаимодействовать.

Это не жестокость — это формирование эмоциональной стабильности. Собака постепенно перестает ассоциировать ваше возвращение с большим стрессом.

Физическая нагрузка и умственная стимуляция перед выходом

Собаки — активные существа, которым нужно движение и работа для мозга.

Реклама

Почему это помогает:

Физически усталый пес меньше переживает в ваше отсутствие.

Умственная стимуляция отвлекает от мыслей о вашем отсутствии.

Занятая собака не концентрируется на ожидании хозяина.

Что делать:

Перед выходом на несколько часов выгуливайте собаку хотя бы час-два.

Оставляйте интерактивные игрушки: шарики-головоломки; лакомство в специальных контейнерах; резиновые косточки с начинкой; задачи на поиск пищи



Существует даже специальная музыка для собак, помогающая снять напряжение во время одиночества.

Постепенное увеличение времени пребывания в одиночестве

Главное правило — не оставляйте собаку сразу надолго, если она еще не готова к этому.

Реклама

Почему важна постепенность:

Собака постепенно привыкает, что ваше отсутствие — это нормально и временно.

Без резких стрессовых изменений собака легче переносит одиночество.

Как тренировать:

Начинайте с 5-минутных выходов из дома.

Наблюдайте за поведением собаки:

если он спокоен — увеличивайте время до 10 мин;

постепенно доводите продолжительность до получаса, часа и т.д.

Только после адаптации переходите к более длительным периодам одиночества.

Ошибка: не оставляйте собаку сразу на несколько часов — это резко повышает уровень стресса.

Какие признаки свидетельствуют о тревожности разлуки

Лай, нытье после вашего выхода

Разрушение мебели, предметов, дверей

Попытки сбежать или скрести дверь

Агрессия по подготовке к вашему выходу

Возбуждение во время вашего возвращения

Что помогает

Используйте камеры наблюдения для контроля состояния собаки.

Установите ритуалы перед выходом, не являющимся сигналом для стресса.

При необходимости обращайтесь к кинологам.

В некоторых сложных случаях ветеринар может посоветовать специальные успокаивающие препараты.

Ваши эмоции напрямую передаются вашему любимцу. Спокойный хозяин — спокойная собака.

Реклама