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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Удобрение из кофейной гущи: натуральный суперфуд для растений

Мы любим кофе за его аромат и энергию, которую он дарит утром. Но знали ли вы, что кофейная гуща — это не только мусор, но и настоящий эликсир для вашего сада.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Удобрение из кофейной гущи: натуральный суперфуд для растений

Удобрение из кофейной гущи: натуральный суперфуд для растений / © Credits

Издание Martha Stewart рассказало, как правильно использовать этот продукт, чтобы улучшить качество почвы, подкормить любимые растения и даже отпугивать вредителей.

Почему кофейная гуща — это не отходы, а клад

Кофейная гуща содержит много полезных веществ:

  • Азот, особенно ценный для роста зелени;

  • Калий и фосфор, укрепляющие корневую систему;

  • Микроэлементы, обогащающие почву;

  • Антибактериальные свойства, помогающие уменьшить количество вредных микроорганизмов.

Какие растения любят кофе

Кофейная гуща слегка подкисляет почву, поэтому подходит для культур, предпочитающих более кислую среду. Среди них:

  • Черника

  • Помидоры

  • Морковь

  • Фенхель

  • Свекла

  • Астры

  • Фасоль

  • Гортензии (особенно синие и розовые)

Не рекомендуется использовать гущу для растений, которые любят щелочные почвы: лаванда, герань, розмарин, шалфей и большинство средиземноморских трав.

Как правильно использовать кофейную гущу

В компосте

  • Добавляйте кофейную гущу к компостам как азотный источник (зеленый компонент).

  • Смешивайте с «бурыми» ингредиентами (листья, солома, картон).

  • Соблюдайте пропорции: не более 20% кофейной гущи от общего объема компоста.

  • Перемешивайте компост еженедельно, чтобы обеспечить доступ кислорода.

  • Через 3–6 месяцев получите богатый питательными веществами компост.

Как мульча или удобрение

  • Высушенную гущу можно рассыпать вокруг растений тонким слоем.

  • Избегайте слишком толстого слоя — это может привести к образованию корки, которая мешает влаге проникать в почву.

  • Слегка вотрите в грунт пальцами или сапкой на глубину 1–2 см.

  • После нанесения обязательно полейте участок.

Жидкое удобрение

  • Залейте 2–3 ст. л кофейной гущи 2 л воды.

  • Оставьте настояться на ночь.

  • Процедите и поливайте растения этим раствором 1 раз в неделю.

От вредителей

  • Кофейная гуща отпугивает улиток, муравьев и даже кошек, которые могут вредить грядкам.

  • Рассыпайте его вокруг растений в виде барьера.

pH и кофейная гуща: что знать

  • Свежая гуща имеет кислый pH, но после заваривания она становится почти нейтральной.

  • Для точного подхода к подкормке лучше проверять pH вашей почвы каждые 2–3 года.

  • Растения с особой чувствительностью к кислотности лучше не подкармливать кофе.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

  • Много гущи может «задушить» растения и образовать корку на поверхности.

  • Не проверяете pH почвы — результат может быть противоположен желаемому.

  • Используете свежий, а не использованный кофе — он имеет слишком высокий уровень кофеина и кислотности.

  • Добавляете гущу слишком близко к стеблям — это может привести к ожогам.

Полезные советы

  • Используйте садовые перчатки при добавлении кофе в землю.

  • После подкормки всегда хорошо увлажняйте участок.

  • Если гуща сохраняется несколько дней — просушивайте ее во избежание образования плесени.

  • Не смешивайте гущу с удобрениями, уже содержащими высокое содержание азота.

Кофейная гуща — это натуральное, доступное и почти универсальное удобрение, которое помогает растениям расти крепче, почвы — становиться плодороднее, а вам — уменьшить бытовые отходы.

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