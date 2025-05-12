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Удобрение из кофейной гущи: натуральный суперфуд для растений
Мы любим кофе за его аромат и энергию, которую он дарит утром. Но знали ли вы, что кофейная гуща — это не только мусор, но и настоящий эликсир для вашего сада.
Издание Martha Stewart рассказало, как правильно использовать этот продукт, чтобы улучшить качество почвы, подкормить любимые растения и даже отпугивать вредителей.
Почему кофейная гуща — это не отходы, а клад
Кофейная гуща содержит много полезных веществ:
Азот, особенно ценный для роста зелени;
Калий и фосфор, укрепляющие корневую систему;
Микроэлементы, обогащающие почву;
Антибактериальные свойства, помогающие уменьшить количество вредных микроорганизмов.
Какие растения любят кофе
Кофейная гуща слегка подкисляет почву, поэтому подходит для культур, предпочитающих более кислую среду. Среди них:
Черника
Помидоры
Морковь
Фенхель
Свекла
Астры
Фасоль
Гортензии (особенно синие и розовые)
Не рекомендуется использовать гущу для растений, которые любят щелочные почвы: лаванда, герань, розмарин, шалфей и большинство средиземноморских трав.
Как правильно использовать кофейную гущу
В компосте
Добавляйте кофейную гущу к компостам как азотный источник (зеленый компонент).
Смешивайте с «бурыми» ингредиентами (листья, солома, картон).
Соблюдайте пропорции: не более 20% кофейной гущи от общего объема компоста.
Перемешивайте компост еженедельно, чтобы обеспечить доступ кислорода.
Через 3–6 месяцев получите богатый питательными веществами компост.
Как мульча или удобрение
Высушенную гущу можно рассыпать вокруг растений тонким слоем.
Избегайте слишком толстого слоя — это может привести к образованию корки, которая мешает влаге проникать в почву.
Слегка вотрите в грунт пальцами или сапкой на глубину 1–2 см.
После нанесения обязательно полейте участок.
Жидкое удобрение
Залейте 2–3 ст. л кофейной гущи 2 л воды.
Оставьте настояться на ночь.
Процедите и поливайте растения этим раствором 1 раз в неделю.
От вредителей
Кофейная гуща отпугивает улиток, муравьев и даже кошек, которые могут вредить грядкам.
Рассыпайте его вокруг растений в виде барьера.
pH и кофейная гуща: что знать
Свежая гуща имеет кислый pH, но после заваривания она становится почти нейтральной.
Для точного подхода к подкормке лучше проверять pH вашей почвы каждые 2–3 года.
Растения с особой чувствительностью к кислотности лучше не подкармливать кофе.
Распространенные ошибки, которых следует избегать
Много гущи может «задушить» растения и образовать корку на поверхности.
Не проверяете pH почвы — результат может быть противоположен желаемому.
Используете свежий, а не использованный кофе — он имеет слишком высокий уровень кофеина и кислотности.
Добавляете гущу слишком близко к стеблям — это может привести к ожогам.
Полезные советы
Используйте садовые перчатки при добавлении кофе в землю.
После подкормки всегда хорошо увлажняйте участок.
Если гуща сохраняется несколько дней — просушивайте ее во избежание образования плесени.
Не смешивайте гущу с удобрениями, уже содержащими высокое содержание азота.
Кофейная гуща — это натуральное, доступное и почти универсальное удобрение, которое помогает растениям расти крепче, почвы — становиться плодороднее, а вам — уменьшить бытовые отходы.