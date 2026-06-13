Уход за газоном: оптимальное время для стрижки

Газон / © Associated Press

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Для кого-то стрижка травы — почти медитация, для других — бесконечный список дел на выходные. Однако независимо от отношения, одно правило неизменно: регулярный уход за газоном напрямую влияет на его здоровье и плотность, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Сам процесс кошения всегда является стрессом для травы. Именно поэтому время суток, когда вы беретесь за газонокосилку, имеет не меньшее значение, чем частота стрижки. Температура, влажность и солнце в течение дня меняют состояние травы, а значит, и ее способность восстанавливаться после стрижки.

Когда косить газон — самые неудачные варианты

Рано утром

Несмотря на романтику утренних «садовых дел», не рекомендуется начинать кошение с первыми лучами солнца. Утренние часы часто сопровождаются росой или остаточной влагой после ночи. Влажная трава хуже поддается ровному срезу, быстрее забивает технику и может способствовать распространению болезней между растениями.

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Отдельный риск — стрижка сразу после дождя. В таком состоянии газон особенно уязвим и нуждается во времени, чтобы подсохнуть.

Полдень

Еще один неудачный вариант — кошение в середине дня, особенно в жаркие месяцы. В это время трава уже подвергается максимальному воздействию солнца, а свежий срез только усиливает стресс. Влага быстрее испаряется, а кончики травы могут пересыхать и желтеть.

Кроме того, кошение под палящим солнцем повышает риск перегрева и для самого человека, поэтому эксперты советуют избегать этого времени из соображений безопасности.

Когда лучше косить газон

Лучшее время для кошения — поздний день, когда жара уже спадает, но еще достаточно света. В этот период трава успевает подсохнуть после утренней влаги, но еще не подвергается воздействию ночной росы. Это дает срезанным стеблям шанс быстрее восстановиться без дополнительного риска грибковых заболеваний.

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Главное правило — не откладывать на слишком позднее время, чтобы трава не осталась «свежескошенной» в условиях ночной влажности.

Как ухаживать за газоном

Адаптируйте режим к сезону. Весной и в начале лета трава растет активнее, поэтому стрижку можно проводить чаще. В жаркую погоду рост замедляется, и газон требует меньшего ухода.

Не спешите с новым покрытием . Свежий газон из семян или рулонного дерна не стоит косить, пока он не достигнет высоты основного покрытия.

Следите за системой полива. Если на участке есть орошение, важно не блокировать форсунки травой, так как это может привести к неравномерному увлажнению и «лысинам» на газоне.

Регулярность важнее идеального момента. Даже если время не всегда идеально, стабильный график кошения лучше, чем редкое, но радикальное «подстригание». Слишком длинная трава затрудняет ровный срез и создает дополнительную нагрузку на газон.

Уход за газоном — это не только вопрос эстетики, но и ритм, учитывающий природные процессы. Правильное время стрижки помогает траве оставаться здоровой, густой и устойчивой к стрессу. И если раньше стрижка газона казалась просто бытовой рутиной, то теперь это еще и небольшая наука о балансе между природой, погодой и вашим садом.

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