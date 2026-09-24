Уход за газоном в сентябре: 4 шага для густой травы весной и 3 ошибки, которых следует избегать

Газон / © ТСН

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Для домовладельцев осень — это время подготовки к холодам, и одной из важных задач является подготовка газона к периоду зимнего покоя — особенно если вы хотите, чтобы весной у вас был красивый и здоровый газон.

Поскольку в сентябре обычно ещё достаточно тепло для активного роста травы, это отличное время для выполнения определённых работ в преддверии нового сезона. Однако, если действовать неосторожно, можно нанести вред газону, пытаясь ему помочь.

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Чтобы выяснить, что именно стоит сделать, Real Simple попросили эксперта по уходу за газонами рассказать, какие действия пойдут на пользу траве, а каких следует избегать.

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Проведите скарификацию газона

Чтобы газон оставался здоровым в течение холодных месяцев, важно провести его скарификацию (вычесывание). Скарификация позволяет удалить избыточный слой войлока (отмершей травы и органики), который в противном случае препятствует проникновению воздуха, воды и питательных веществ в почву. Если не решить эту проблему до зимы, на газоне может скапливаться вода, что способствует развитию грибковых заболеваний и появлению вредителей. Удаление этого лишнего слоя обеспечивает более здоровую почву и лучший рост травы следующей весной.

Проведите аэрацию почвы

Аэрация почвы — то есть создание в ней небольших отверстий — позволяет почве и траве получать необходимые питательные вещества и влагу в течение зимы. Аэрация устраняет уплотнение почвы, возникшее из-за интенсивной нагрузки летом, облегчая корням травы прорастание вглубь. Благодаря этому корни легче получают доступ к воде и питательным веществам, лучше переносят холод и обеспечивают более сильный и здоровый рост с наступлением весны.

Проведите подкормку (топ-дрессинг) газона

Если провести подсыпку после аэрации, материал заполнит образовавшиеся отверстия, не давая им снова закрыться, а также улучшит структуру почвы, способствуя быстрому росту травы. Подкормка (или топ-дрессинг) — это внесение равномерного слоя органического материала (например, компоста или песка) на поверхность газона. Мульчирование (подсыпка почвосмеси) также помогает создать идеальные условия для подсева, обеспечивая семена всеми необходимыми для прорастания питательными веществами.

Подсев для устранения пробелов

Чтобы следующей весной газон был пышным и без «проплешин», стоит провести подсев — то есть рассеять семена поверх имеющейся травы для создания более прочного и густого дерна. Подсев заполняет оголенные участки, делает траву гуще, а также обогащает газон новыми сортами, повышая его устойчивость к вредителям и болезням. В результате вы начнёте новый сезон с более густым и выносливым газоном.

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Чего не стоит делать

Восстанавливать газон в период покоя

Если ваш газон уже перешел в состояние покоя, лучше отложить любые работы по его восстановлению. Никогда не проводите восстановительные работы, если трава не растет активно. Если вы видите, что рост травы значительно замедлился и газон явно готовится к периоду покоя, он не сможет легко восстановиться. Отложите эти работы до весны, когда трава снова начнет активно расти.

Не убирайте опавшие листья и другой мусор

Хотя никто не любит эту работу, сгребание листьев с газона имеет решающее значение для его здоровья. Также обязательно убирайте с газона опавшие листья и любой мусор. Он не только может подавлять рост травы, но и удерживать влагу, что способствует развитию грибковых заболеваний и появлению вредителей.

Чрезмерно скашивать теплолюбивые травы

Если у вас растут теплолюбивые травы, такие как бермудская трава (свинорий) или стенотафрум (St. Augustine), важно не скашивать их слишком низко в этот период. Не стоит стричь траву слишком коротко, если это теплолюбивый сорт. Это связано с тем, что растение начинает готовиться к периоду покоя и нуждается в большей площади листьев для выработки и накопления энергетических запасов на зиму.

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Если оставить траву чуть длиннее, это также защитит корни и сдержит рост сорняков. Продолжайте косить траву, пока она растёт; просто следите за тем, чтобы её высота оставалась в пределах примерно 5–8 см.

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