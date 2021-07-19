Уход за гладиолусами: когда сажать, срезать и как подкармливать растения

Уход за гладиолусами: когда сажать, срезать и как подкармливать растения

Это прекрасное растение, которое радует огромными цветками на длинных цветоносах. Садоводы ценят их за то, что они яркие, непривередливые и их легко выращивать.

Гладиолусы относятся к семейству Ирисовых, и их насчитывается очень много разных сортов, среди которых можно встретить мелкие, крупные, пушистые и разноцветные цветы. Цветение у гладиолусов зависит от сортов, но чаще всего начинается в конце июля и завершается в начале осени.

Как выбрать луковицы

Выбирать луковицы гладиолусов нужно тщательно. Это не должны быть старые луковицы с широким вогнутым донцем (больше 1 см), ведь это означает, что они уже цвели и, возможно, не один раз. Берите для высадки луковицы диаметром 2-4 см с донцем 3-7 мм, не сморщенным, блестящим.

Бытует мнение, что чем больше луковица, тем большим будет цветок, но это не так. Размер луковицы совершенно никак не влияет на размер будущего плодоноса, ведь при правильном уходе красивый крупный цветок можно вырастить даже из маленькой луковицы.

Associated Press

Как подготовить луковицы

Перед тем как высадить луковицы, с них нужно снять шелуху и осмотреть на наличие вредителей и болезней. Совершенно не пригодны луковицы, которые засохли или на которых есть какие-то пятна. Если на луковице есть ранки, их нужно обработать зеленкой.

В таком состоянии аккуратно выложите их и оставьте в теплом месте. Через некоторое время луковицы пустят ростки. Чтобы в будущем на гладиолусах не заводились вредители и различные болезни, перед высадкой следует замочить луковицы в крепком растворе марганцовки на 20-25 минут.

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Когда и как сажать

Начинают сажать клубнелуковицы гладиолусов весной, когда уже нет заморозков, а почва прогреется как минимум до 13 градусов. Чтобы создать непрерывное цветение этих растений на клумбе, сажайте луковицы каждые 10 дней.

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Гладиолусы любят хорошо дренированную почву и солнечный свет. Они плохо себя чувствуют в тяжелой, сырой почве. Бороздки для высаживания должны быть около 15-25 см (это зависит от размера самой луковицы). Крупные луковицы рекомендуется высаживать на расстояния 10-15 см между ними, средние - 10 см, а между детками - 3-7 см. На дно бороздки обязательно нужно насыпать песок.

Лучше большие луковицы и деток рядом не сажать, ведь большие просто будут угнетать маленькие. Также не высаживайте гладиолусы два года подряд на одном месте.

После высадки обильно полейте почву и ждите прорастания. Когда появятся первые ростки, землю вокруг них можно покрыть мульчей (это могут быть перепревшие опилки, торф, кокосовый субстрат), это поможет удерживать влагу и справляться с сорняками.

Как ухаживать

Гладиолусы не любят обильный полив и могут сгнить. Лучше всего их поливать 1-2 раза в неделю, не под корень, а сделать небольшую траншею вокруг растения и поливать в нее.

Удобрять лучше всего гладиолусы несколько раз. Первая подкормка должна быть, когда растения взойдут и на них появится два-три листка. Лучше всего в этот период использовать удобрение с преобладанием азота.

Вторая подкормка - когда появится 5-6 листьев. В этом случаи лучше использовать удобрения с преобладанием фосфора, калия и небольшим количеством азота.

Третья подкормка - очень важная, проводится летом (в конце июля или в начале августа). Подкармливать в этом случае гладиолусы нужно фосфором и калием.

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Как и когда срезать

Чтобы луковица полноценно сформировалась и вызрела, ей нужны листья, которые ни в коем случае срезать нельзя. Поэтому существует простой способ, как сохранить листья, а цветонос срезать максимально низко. Для этого отсчитайте от низа растения 5 листьев и воткните нож (обязательно стерильный) в стебель, просто через листья. Проверните стебель рукой и вытащите. Так листья останутся сохраненными.

Срезать гладиолусы лучше всего вечером или ранним утром.

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