Уход за ирисами: как размножать и пересаживать растение

Это красивые неприхотливые многолетние растения, которые будут радовать вас в конце мая и начале июня.

В прямом переводе с древнегреческого название цветка означает слово "радуга", и оно действительно идеально им подходит, ведь раскрасок и оттенков у ирисов очень много.

Цветы эти всегда яркие, некоторые их сорта бывают с нежным ароматом. Также ирисы часто разделяют на высокорослые, карликовые и средние. Но одним из самых популярных сортов этого цветка в наших садах и на клумбах, конечно же, является ирис бородатый или еще иногда их называют просто петушками из-за необычной формы цветка.

Ухаживать за ирисами бородатыми несложно, но все же существуют некоторые нюансы, которые нужно учесть во размножения и высаживание растения после покупки.

Высадка

Ирисы бородатые очень любят солнечный свет, поэтому перед тем, как посадить их, определитесь с местом. Ведь если вы посадите их в тени, то, скорее всего, буйного цветения так и не дождетесь.

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Растение в принципе не прихотливое и хорошо зимует, но очень не любит застой воды. Поэтому идеально высаживать ирисы на небольших склонах или насыпных клумбах.

Также перед высадкой ирисов не забывайте о грунте. Хотя для этих цветов ничего особого не нужно, но все же кислой почвы они не любят, поэтому, если у вас есть такой нюанс с грунтом, можно добавить в него немного извести, доломитовой муки или обычной золы.

Как посадить цветущее растение

Часто бывает так, что на различных рынках ирисы продаю уже в цветущем виде. Высаживать такие растения не желательно, но если вы все же купили его, то в первую очередь отломите цветок аж у самого корня, оставляя максимально маленький пенек. Делать это нужно, потому что растение тратит очень много энергии на то, чтобы поддерживать цветение, а вам нужно укрепить его корень.

Также покупая цветок, обратите внимание на корневище, поскольку помимо центрального стебля у вас должны быть еще и придаточные. Именно они будут цвести на следующий год.

Принеся растение домой - поставьте его в воду. Перед высадкой обрежьте немного зеленые листья, оставив где-то 15-20 сантиметров, также нужно обрезать центральный стебель (который был с цветоносом) и немного подрезать старый корень.

Перед высадкой землю можно немного удобрить. А само растение замочить в легком растворе марганцовки и потом выложить на солнце, чтобы ирисы подсохли. Смело можете оставить их так лежать на целый день.

Сажать глубоко ирисы не нужно - они этого не любят. Поэтому, сделав небольшую ямку, просто положите растение так, чтобы в земле были только корни, а толстое корневище немного торчало из земли. Хорошо полейте высаженное растение.

Как размножить и ухаживать

Размножаются ирисы делением корневища. Делать эту процедуру нужно не просто, чтобы размножить цветок, но и для его цветения и продолжительности жизни. Дело в том, что со временем растение очень сильно разрастается, при этом в какой-то части оно отмирает, а в другой, наоборот, наращивается. Из-за густоты растения цветы становятся меньше и не так буйно цветут, как в первые годы после высадки. Если никогда не пересаживать ирисы бородатые, то со временем они просто могут сами вывестись с вашей клумбы.

Поэтому процедуру деления и пересадки нужно проводить растению раз в 3-4 года. Начинать пересаживать цветы можно через месяц после того, как они отцвели.

Размножать ирисы очень просто. Для этого выкопайте их, промойте и поделите куст на части с листьями. Делать это можно, просто отломив корневище с листьями или воспользовавшись каким-то острым ножом или секатором. Далее процедура такая же, как и с обработкой после покупки цветущими: обрезать листья, корни, замочить в марганцовке, дать полежать на солнце и высадить

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