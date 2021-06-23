Уход за клематисом: как поливать, обрезать и подкармливать растение

Этот цветок станет украшением любого сада.
Клематис - необычное растение, которое украсит ваш участок своими пышными зелеными лозами и буйным цветением. Они являются одними из самых популярных плетущихся растений для украшения сада в наших широтах, ведь некоторые сорта клематиса могут радовать цветением от весны до осени, их легко выращивать, и они не нуждаются в особом уходе.
Как сажать
Растение предпочитает солнечные места, но нужно также учитывать, что оно не любит, когда солнце подпекает нижние лозы и перегревает землю, поэтому старайтесь искать места такие, чтобы низ клематиса был немного в тени или его прикрывало какое-то другое растение (например, календулу или бархатцы). Также хорошим решением этой проблемы может стать мульчирование. Так корни будут спрятаны и оставаться в прохладе, ну и сорняки расти вокруг клематиса не будут.
Также, высаживая растение, учтите, что оно будет плестись, и потому нужно продумать опору, на которой клематису будет комфортно, ведь в период цветения на растении может образовываться несколько сотен цветков. Соответственно, лоза станет тяжелой, и ее нужно будет подвязывать. Поэтому опора должна быть устойчивой и высокой, потому что некоторые сорта клематиса могут достигать в высоту нескольких метров. Идеально высаживать растение возле стен, оград или делать для них специальные арки, на которых они смогут плестись.
Высаживая клематис возле стен и оград, не делайте это слишком близко. Растение должно быть на расстоянии метра, например, от ограды, чтобы ему было комфортно расти. Обычно их высаживают осенью или ранней весной, в зависимости от региона и сорта.
Как поливать
Клематис любит объемный полив, но не переносит застоя воды. Ему нравится, когда орошают листья, но делать это нужно ранним утром или вечером, после захода солнца. Поливать клематис стоит 1-2 раза в неделю. Молодое трехлетнее растение нуждается в 2-3 ведрах воды, но вот клематис постарше нужно поливать более обильно, ведь со временем корни растения опускаются глубоко в землю и получать питательные вещества и влагу им становится сложнее. Первый признак нехватки влаги - сокращение цветения и уменьшение размеров цветков.
Важно также правильно поливать цветок. Делайте это под корень, избегая попадания струи воды в центр куста.
Подкормка
Перед тем как подкармливать растение, обильно его полейте. Это нужно для того, чтобы не сжечь корни цветка. Это правило относится не только к клематисам, но и другим растениям.
Итак, подкармливать клематис можно любыми комплексными минеральными удобрениями (20-40 г на 10 л воды), сульфатом калия (25-30 г на 10 л воды).
Также можно подкармливать смесью борной кислоты и марганцовки. Для этого 2 г борной кислоты растворите на 1 стакан горячей воды, добавьте щепотку марганцовки. Этот раствор смешайте с 10 л воды. Полейте этой смесью ваш клематис. Для одного растения понадобится не вся смесь, а только 5-6 л. Делать такую подкормку можно не чаще чем раз в месяц.
Обрезка
Клематисы очень любят обрезку. От этой процедуры растение становится более густым и буйно цветет. Летом лиану не обрезают, а делают это весной или осенью, когда она еще не цветет.
Обрезка и ее вид зависит от того, какой у вас сорт клематиса, но всего ее существует три вида:
- растения группы А (клематис альпийский, горный, цветистый) обрезаются один раз в год, после цветения. Удаляются засохшие стебли и цветки. Также такие растения можно прищеплять. Для этого несколько раз за лето можно подрезать новые побеги. Таким образом, на прищепленной ветке будут появляться новые побеги и лоза станет более разветвленной, а на следующий год вы получите более обильное цветение. Такие побеги нужно снимать перед холодами с опоры, укладывать на землю и накрывать.
- растения группы B (Патенс, Флорида, гибриды Ланугиноза). Обрезаются клематисы, которые цветут дважды, поздней весной и в середине лета. Можно обрезать такие клематисы хаотично, оставляя только 1,20 высоты лоз. Обрезанные лозы тоже нужно снимать, укладывать и накрывать на зиму.
Но также этот тип цветков можно обрезать ступенчатым методом, и он позволит создать непрерывное цветение клематиса. Для этого нужно:
1) отрезать куст клематиса, оставив лозы высотой 1,20 м;
2) теперь эти побеги нужно порезать на разную высоту. Например, оставить несколько лоз в высоту 1,20 м, несколько лоз сделать 30-сантиметровыми, несколько - 40-сантиметровыми, и так далее.
Благодаря такому методу у вас на следующий год первыми зацветут самые высокие побеги, а после них - те, что следующие по длине. Так вы создадите непрерывное цветение клематиса до осени. Эту группу цветов также нужно укрывать на зиму.
- растения группы C (Витицелла, Интегрифолиа, Жакмана) обрезаются полностью. Обычно в таких растениях сохраняют только 15-20 см побега от земли. Ориентируйтесь по почкам, оставляя 2-3 от земли.
Такая обрезка выполняется весной, чтобы клематис пустил новые лозы. В центр куста после обрезки нужно насыпать мульчирующий слой: компост, перегной, сухая земля с песком.
Выполнять любую обрезку нужно, когда на улице температура опустится до 8-10 градусов тепла. Накрывать растение нужно, когда постоянная температура опускается до 5 градусов мороза. Иначе клематис запреет и может погибнуть.
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