Уход за пионами: как срезать на букет и после завершения цветения

Если вы выращиваете пионы, мы подготовили для вас несколько полезных советов, как правильно ухаживать за этими цветами.

Травянистые пионы - это большие, яркие и очень ароматные и нежные цветы. Период цветения у них обычно не длинный и выпадает на конец мая и начало июня, некоторые сорта цветут до конца июня. Продолжительность цветения пионов приблизительно 10-12 дней, но она также зависит от температуры воздуха, влажности и ветра.

Пион - красивый цветок, который украсит ваш дом, но если срезать его неправильно, то долго он вас не порадует своим видом и быстро опадет. Это же относится и к уходу за растением, ведь есть нюансы и по обрезке тех кустов, которые перецвели. Поэтому рассказываем, как правильно срезать пионы для букета и после завершения их цветения.

Что нужно помнить при срезе пионов для букета

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Если вы хотите срезать цветы на подарок или просто для того, чтобы поставить в букет у себя дома, то нужно помнить важный нюанс: все цветы на кусте срезать нельзя. Срезать можно не более половины стеблей от всего куста. Иначе вы нанесете вред растению, и на следующий год оно не будет буйно цвести.

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Срезать цветы можно только с растения, которому исполнилось четыре года. Дело в том, что дают цвести пиону не сразу, а только на третий год после высадки, потому что в первые два года он должен сформировать крепкую корневую систему. На четвертый год растение уже можно срезать для ваз.

Срезать соцветия у самого корня нельзя. Лучше всего срезать цветок не более 40 сантиметров в длину. Но если куст пиона низкорослый, то ориентируйтесь на листья - внизу на стебле должно оставаться не менее трех листьев.

Срезать лучше все соцветия, которые только начали распускаться или вообще полностью закрытые бутоны. Когда вы поставите их в воду - бутоны раскроются.

Когда цветок срезан, оборвите нижние лепестки, чтобы в вазе они не соприкасались с водой. Во-первых, от воды они могут начать неприятно пахнуть, а во-вторых, они будут тоже пить воду и пион не будет долго стоять в вазе.

Что делать с кустом травянистого пиона, когда он отцвел

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Пионы - цветы, которые нуждаются в небольшой обрезке, ведь, как и в случае с любым кустарником, обрезка помогает улучшить общее состояние здоровья и бороться с насекомыми и болезнями. Также обрезка пиона может помочь сохранить форму растения.

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Допускать образования семенных коробочек на кусте нежелательно, если вы, конечно не занимаетесь селекцией. На образование этих коробочек у пиона уходит очень много сил, поэтому обрезать цветок нужно, как только он перецвел, но лучше даже не дожидаться полного осыпания лепестков. Срезать такой цветок нужно под самой головкой.

Чтобы куст пиона не заболел, нельзя допускать осыпания лепестков. Дело в том, что лепестки у цветка очень тонкие и нежные, а в период цветения пионов часто наблюдается дождливые дни и утренняя роса. Из-за влаги лепестки начинают гнить, тем самым заражая зеленые стебли и листья, к которым они прилипли. Поэтому если цветы на вашем пионе осыпались, соберите все лепестки.

Зеленые стебли и листья на кусте пионов обрезать нельзя до осени, ведь они нужны, чтобы растение продолжало поглощать солнечные лучи, пить воду и укрепляться для цветения на следующий год. Осенью растение опять обрезают, оставляя стебли длиной в пять сантиметров от земли.

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