Уход за сердцем собак и кошек: ветеринар рассказал, как предотвратить и выявить самые распространенные болезни

Успех лечения и продления жизни животного зависит от профилактики и своевременной диагностики болезней сердца, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Многие породы собак и кошек подвержены болезням сердца, например:

дилатационная кардиомиопатия (доберманы, доги, боксеры, ретриверы, лабрадоры)

эндокардиоз клапанов (спаниели, собаки мелких и миниатюрных пород)

гипертрофическая кардиомиопатия (британская короткошерстная, шотландская вислоухая, регдол, сфинкс, персидская, абиссинская, корниш рекс и их метисы)

Симптомы, которые помогут заподозрить проблемы с сердцем:

Снижение активности, непереносимость физических нагрузок

Одышка или затрудненное дыхание, особенно с разными звуками (свист, хрип, шум), заметно брюшное дыхание

У собак может быть кашель

Обморок

Цианотические (синюшные) слизистые оболочки

Асцит – выпот жидкости в брюшную полость из-за застойной сердечной недостаточности. Объем живота при этом заметно увеличивается.

Помощь любимцу:

При наличии перечисленных симптомов следует обратиться к врачу

Регулярная плановая диагностика: эхоКГ сердца по крайней мере раз в год, для подверженных пород и животных старше 6 лет – 2 раза в год

Профилактика ожирения, сбалансированный рацион, умеренная физическая активность

Питание в профилактике заболеваний сердца имеет очень важное значение. На что следует обратить внимание:

Достаточное количество таурина в рационе. Таурин – это незаменимая аминокислота, главным источником таурина является мясо.

Собаки синтезируют таурин в процессе пищеварения из других аминокислот (метионина и цистеина), но также требуют добавок в пожилом возрасте или при наличии кардиологических заболеваний

Кошки самостоятельно синтезируют таурин в малом количестве, из-за чего его нужно добавлять в рацион или выбирать корма с достаточным содержанием.

Норма таурина в рационе: до 100 мг на 1 кг массы тела

Рисовые отруби снижают уровень таурина в крови

Собакам подверженных пород не рекомендованы беззерновые корма, ведь по данным современных исследований (FDA, 2018), из-за замены зерна на бобовые или картофель чаще развивается ДКМП (дилатационная кардиомиопатия — заболевание сердечной мышцы, сопровождающееся нарушением насосной функции сердца с развитием застой – ред.).

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