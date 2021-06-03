Уход за тюльпанами: что делать, когда они отцвели

Чтобы цветение тюльпанов не закончилось одним сезоном, рассказываем, что делать с ними после того, как все лепестки на цветке опали.

Тюльпаны - одни из главных весенних цветов, которые украшают сад и радуют глаз. Период цветения у них не очень длинный - две-три недели, поэтому в зависимости от сорта они отцветают к концу мая. Но также на срок цветения часто влияет и погода.

Поэтому в начале июня на клумбах остаются только зеленые листья и стебли, но срезать их ни в коем случаи нельзя. Дело в том, что листья и стебли должны оставаться в земле до тех пор, пока полностью не пожелтеют, это нужно для того, чтобы луковица в земле укрепилась и сформировалась. Если же листья обрезать, на следующий год тюльпаны не зацветут.

После того как тюльпаны отцвели, их нужно продолжать поливать и даже подкармливать удобрениями, но без хлора и азота в составе. Интенсивный полив нужен на протяжении двух недель после завершения цветения.

Когда лепестки на цветке полностью осыпались, удалите цветонос. Это нужно, чтобы растение не тратило свои силы на созревание семян, а укрепляло луковицу. Обрезайте только головки цветоноса, стебель оставьте.

Удалять листву с клумбы можно после того, как она полностью пожелтела. Листья должны легко отходить, если же они крепко держаться за луковицу, значит, она еще не до конца созрела в земле и лучше еще подождать.

Тюльпаны - растение, которое нужно периодично выкапывать и пересаживать, лучше всего это делать раз в два-три года в конце июля. После выкапывания луковицы тюльпанов нужно оставить в полутени на улице просохнуть. Луковицы нужно промыть в 5%-ном растворе марганцовки.

Если возле луковицы появились маленькие "детки", то вы можете их сохранить, чтобы высадить на следующий год, но имейте в виду, что сразу цвести они не будут. Цветение у них начнется только тогда, когда укрепится луковица, а это может занять 2-3 года. Поэтому если намерения размножать цветы у вас нет, самые маленькие луковицы можете выбросить.

Хранить выкопанные луковицы тюльпанов нужно в сухом теплом месте в ящике с хорошо вентилируемым дном.

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