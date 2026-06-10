Чайник и чашка / © Credits

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Звучит как мечта: просто вскипятите чайник, идите к своим сорнякам и ошпарьте этих захватчиков в другом измерении без всякой лишней мысли или капли химикатов.

Но на самом деле все не так просто и безопасно, редактор GardeningKnowHow решил разобраться в этом вопросе. И то, что она обнаружила, впечатляет.

Кипячение сорняков не такое уж и разрушительное, но это также не всемогущий спаситель сада. Дело в том, что кипячение может быть замечательным средством борьбы с сорняками, если использовать его осторожно, но это не бездумное, универсальное решение.

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Видите, оказывается, что многие садоводы с добрыми намерениями используют этот метод неправильно, непреднамеренно создавая больше проблем на уровне почвы. Поэтому, если вы хотите защитить свой сад, одновременно избежать повторяющегося цикла бесконечной прополки, подумайте дважды, прежде чем браться за чайник. Вот что известно о науке об ошпаривании, об опасных местах на заднем дворе, которых следует избегать любой ценой, а также об одном месте, где кипяток действительно прекрасно работает.

Почему кипяток — это риск

Чтобы понять, почему этот трюк стал популярным, давайте подумаем о суровой, жестокой реальности того, что происходит, когда кипяток попадает на растение с полной силой. По сути, кипяток действует как неселективный контактный гербицид. Когда вы наливаете воду, нагретую до 100°C, на обычный сорняк, вы не просто создаете ему проблемы: вы плавите защитную восковую кутикулу на листьях и разрываете его клеточные стенки.

За несколько часов сорняк теряет свою структурную целостность и начинает увядать. И да, знание того, что вы можете уничтожить сорняки кипятком, кажется удовлетворительным концом для этих вредных нарушителей, которые шокируют однолетние растения с мягкими листьями, такие как горький кресс-салат, мохнатый горчак или молодую росянку, еще до того, как они успеют дать семена. Однако, этот тепловой шок может быть как проклятием, так и благословением. Вода не различает одуванчик и нежные корни ваших любимых многолетних растений, полезные почвенные бактерии и микоризные грибы. Поэтому если вы выльете огромное количество кипятка на участок земли, вы рискуете создать мертвую зону.

Один из способов решить это — быть умеренным и найти баланс между напором и частотой. Заливание одного и того же участка земли галлонами кипятка неделю за неделей — это рецепт стерильной, испорченной почвы. В то время как целенаправленное низкочастотное опрыскивание является более безопасным способом борьбы с очагами сорняков. Однако, для устоявшихся многолетних растений с глубокими, толстыми стержневыми корнями (таких как щавель или березка), одно брызгание кипятка на сорняки уничтожит только верхушки, и прежде чем вы переведете дыхание, фрагменты корней снова прорастут.

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Когда нельзя использовать кипяток

Хотя немедленное удовольствие от наблюдения за увяданием сорняков под струей кипятка неоспоримо, существует правильное и неправильное время и место для содержания вашего чайника. Поскольку кипяток абсолютно неселективен, любое его использование требует определенной ситуационной осведомленности. Применение этого самодельного гербицида с энтузиазмом повсеместно рискует серьезным, необратимым побочным вредом для самих растений и питательных веществ для растений, которые вы пытаетесь защитить и ухаживать. Рекомендуется чрезвычайная осторожность, а также разумный подход, чтобы избежать ужасающего влияния.

Возле кустов с неглубокими корнями

Корневая система растения является его жизнеобеспечением. Для декоративных кустарников с неглубокими корнями, таких как гортензии, азалии и рододендроны, это жизнеобеспечение находится лишь на несколько сантиметров под поверхностью почвы. Залейте эти кустарники кипятком на расстояние 60 см, и вы не просто уничтожите сорняки. Этот кипяток быстро просачивается через верхний слой почвы, варя нежные корневые системы драгоценных кустарников, что приводит к задержке роста, увяданию листьев и даже гибели растений.

Борьба с сорняками вокруг этих чувствительных кустарников требует нескольких методов контроля. Для однолетних сорняков ключевым является своевременное, целенаправленное поверхностное вмешательство, прежде чем они сбросят семена на клумбы. Для выносливых многолетних растений, таких как одуванчики или подорожники, которые любят прикрепляться прямо к основанию кустарников, нужны безопасные инструменты, позволяющие чистое извлечение. Для надежной точности и простоты использования, ручной инструмент для пропалки отлично подходит для труднодоступных мест, аккуратно поднимая розетки горького креса когтем, не беспокоя чувствительные кусты.

Прополка вокруг ценных декоративных растений не обязательно должна быть изнурительной, если вы отправляетесь на быструю, внимательную прополку в сумерках, когда почва влажная и плодородная.

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На ландшафтной ткани

Ландшафтная ткань не является обязательной, но она является особенностью большинства дворов в наши дни. Поэтому, если вы устанавливаете ее под гравийными дорожками или мульчированными грядками, добавление кипятка является критической ошибкой. Большинство стандартных ландшафтных тканей — это тканые или нетканые геотекстили, изготовленные из синтетических полимеров. Некоторые бюджетные варианты — это листы перфорированного пластика. Воздействие этих синтетических материалов на экстремальные температуры приводит к их быстрому разрушению. Когда вы наливаете кипяток на эту ткань, чтобы уничтожить коварные однолетние сорняки, такие как роса или гусиная трава, вы рискуете деформировать, сжимать или даже расплавить ее.

Долгосрочная опасность является скрытой. Плавление этих тканей создает зияющие отверстия, которые способствуют новому вторжению условно-патогенных многолетних сорняков, таких как семена одуванчика или чертополоха, чтобы они могли пустить корни. Но хуже того, это высвобождает микропластик и химические стабилизаторы непосредственно в верхние слои почвы, загрязняя землю. Даже прочные тканые ткани, разработанные для долговечности, не выдержат многократного ожога, не теряя своей структурной целостности. Вместо быстрого решения проблемы вы получите хрупкую, поврежденную ткань и экологическую головную боль.

В этих случаях просто будьте внимательны к месту расположения сорняков. Коварные однолетние растения часто прорастают в органическом детрите на поверхности ткани. Вместо того, чтобы пытаться ошпарить сорняки, используйте инструменты для поверхностной резки, которые чисто разрезают сорняк на линии почвы, не разрывая и не нагревая ткань.

Вдоль приподнятых краев грядок

Приподнятые грядки предлагают идеально дренированную почву и убежище для домашних лакомств. Но поскольку их часто поливают и так хорошо удерживают влагу, их внутренние края и влажные углы являются благоприятными местами для сорняков-преступников. Если вы заметите скопление мохнатого горького кресса, песочницы или одуванчиков, обнимающих внутренний периметр ваших грядок, вашим первым инстинктом может быть потянуться к чайнику. Не делайте этого! Влажный, защищенный микроклимат вдоль края поднятой грядки является домом для одних из самых полезных друзей нашей почвы: дождевых червяков.

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Дождевые черви — неизвестные герои многих дворов, которые постоянно аэрируют почву, улучшают дренаж и откладывают богатые питательными веществами отходы именно там, где в них больше всего нуждаются растения и цветы. Промойте внутренние края поднятой грядки горячей водой, и экстремальное тепло зальет эти влажные периметральные каналы, к сожалению, вместе с червями и микроорганизмами, которые скоплены под поверхностью. Эти несколько секунд сорной мании могут отбросить здоровье почвы на месяцы назад, потенциально уничтожив год выращивания. Кроме того, если вы используете обработанную древесину или специальные вкладки, повторное воздействие кипятка может ускорить деградацию материалов.

Борьба с сорняками, обитающими на краях, зависит от точных методов и правильного выбора времени. Чтобы прополка была простой и приятной, используйте периметральные сорняки в сумерках, когда почва влажная. Заменив чайник на механические инструменты, вы можете легко извлекать упрямые многолетние стержневые корни из узких углов, сохраняя при этом червей в безопасности.

Когда можно использовать кипяток

Есть одно место, где кипяток является отличным средством для уничтожения сорняков. Если у вас сорняки прорастают сквозь трещины на бетонных подъездах, каменных патио или кирпичных садовых дорожках, смело действуйте: риски побочного вреда практически нулевые. Нет неглубоких корней кустарников, которые нужно варить, и нет ландшафтных тканей, которые нужно плавить, а уплотненный участок под брусчаткой не является основным убежищем для дружественных дождевых червей.

Сорняки на тротуарах часто являются молодыми однолетниками или травами с неглубокими корнями, поэтому целенаправленный полив легко разрушает их клетки. Для укоренившихся многолетних сорняков с более толстыми стержневыми корнями это может лишь задушить верхний слой роста. Но не забудьте о своей надежной отвертке, которая может помочь вытащить эти стержневые корни. Чтобы сэкономить на повторных походах к чайнику, используйте кипяток вместе с другим любимым средством. После того, как ошпаренные сорняки будут сметены, немного полимерного песка может навсегда закрыть фабрику сорняков на тропах.

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Победа в войне против фабрики сорняков означает многогранный подход к различным частям двора и различным сорнякам. Установленные многолетние растения, такие как лопухи и одуванчики, требуют хирургического вмешательства, такого как плоская отвертка, чтобы чисто удалить стержневые корни. Однолетние растения, такие как мохнатый горький кресс, росянка и звездочка, требуют другой стратегии, направленной на предотвращение появления семян. Если вы обнаружите, что сорняки плотно прижимаются к нежным декоративным растениям, есть еще один метод, который называется изнурительным стрижением. Используйте садовые ножницы, чтобы срезать сорную траву на линии почвы каждые 4-5 дней. Это лишает корень питания, незаметно убивая его, не затрагивая соседних красоток.

Еще один аспект эффективной долгосрочной борьбы с сорняками заключается в том, чтобы упрямые семена сорняков никогда не увидели свет дня. Посадка густых, почвопокровных декоративных растений, таких как хосты, манжетник или гейхера, задушит всходы сорняков до того, как они прорастут. Чтобы удвоить свою защиту после прополки, немедленно накройте грядки 8 см мульчей, это гарантирует, что любые спящие семена сорняков останутся в темноте. Сочетая эти мероприятия с разумным рыхлением и ручной вытяжкой, а также несколькими целеустремленными поездками с чайником, вы можете опередить эти надоедливые сорняки.

Поэтому не отказывайтесь от чайника, а используйте его как часть серии ручных инструментов, продуманных почвопокровных растений и защитных мульч. Таким образом, вы можете защитить свои растения, сохранить свои суставы и дождевых червей счастливыми, а также навсегда ослабить сорняки.

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