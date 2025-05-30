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Уксус в уборке: естественный супергерой для чистоты вашего дома
От кухни до ванной, от пола до микроволновки — расскажем вам, как правильно использовать уксус и когда его лучше избегать.
Уксус — это не только ингредиент для салатной заправки. В домашнем хозяйстве он может стать настоящим спасителем, если знать, как правильно им пользоваться. Но будьте внимательны: не каждый уксус подходит для приготовления пищи или уборки. Издание Real Simple рассказало, что такое уксус очищающий, чем он отличается от обычного белого дистиллированного и какие безопасные и эффективные способы его использования следует знать каждой хозяйке.
Что такое очищающий уксус и чем он отличается от обычного
Очищающий уксус — это раствор уксусной кислоты (около 6%), предназначенный исключительно для уборки. Его нельзя пить или использовать в кулинарии. Для сравнения, белый пищевой уксус содержит 5% кислоты. Кажется, разница небольшая, но на самом деле 6% означает, что уксус очищает сильнее на 20%, поэтому он лучше справляется с жиром, мыльным налетом и другими загрязнениями.
Важно! Не путайте его с промышленным уксусом (20% кислотности) — тот может повредить поверхность и даже вызвать ожоги.
Универсальное чистящее средство с уксусом
Вместо десятков флаконов с магазинными средствами, сделайте один экологический, дешевый и эффективный.
Вам понадобится:
Очищающий уксус
Вода
Жидкость для мытья посуды
Бутылка с распылителем
Маркировочная наклейка
Как использовать:
Смешайте все ингредиенты.
Хорошо встряхните.
Опрыскивайте поверхность (например, кухонную плиту или раковину).
Вытрите тканью из микрофибры.
Очистка ванной комнаты
Мыльный налет на душевых перегородках и плитке — знакомая проблема, поэтому возьмите уксус.
Вам понадобится:
1 часть очищающего уксуса
1 часть воды
1 часть жидкости для мытья посуды
Бутылка с распылителем
Мягкая щетка
Салфетка из микрофибры
Как использовать:
Смешайте все компоненты
Опрыскайте душевую зону сверху вниз
Оставьте на несколько минут
Потрите щеткой, смойте и протрите насухо.
Как почистить слив и трубы
Пищевая сода и уксус — это природная «бомба» против запахов и жира в трубах.
Вам понадобится:
Горячая вода 4 стакана
Пищевая сода 1 стакан
Уксус 1 стакан
Что делать:
Влейте горячую воду в ливень
Добавьте соду
Медленно влейте уксус (происходит реакция)
Закройте слив крышкой
Через 10–15 мин промойте горячей водой
Повторяйте ежемесячно для профилактики.
Как почистить чайник и кофеварку
Известковый налет и неприятный вкус кофе — сигнал, что пора чистить прибор.
Что делать:
Заполните резервуар очищающим уксусом.
Выключите кофемашину и оставьте уксус на 4 часа.
Произведите несколько «пустых» циклов.
Промойте прибор чистой водой и повторяйте цикл до полной очистки.
Помойте микроволновку за 15 мин
Вам понадобится:
Вода 2 стакана
Уксус ¼ стакана
Глубокая миска, подходящая для микроволновки
Губка
Безворсовая ткань
Что делать:
Поставьте миску с уксусом и водой в микроволновку.
Нагрейте до кипения (1–2 мин).
Оставьте закрытой на 10-15 мин — пара размягчит грязь.
Протрите стенки губкой и протрите насухо.
Мытье полов
Пропорции:
Теплая вода 4л.
Уксус ½ стакана
Этот раствор подходит для:
Ламината
Некоторых деревянных покрытий
Кафель
Используйте швабру из микрофибры и хорошо отжимайте, чтобы не заливать пол.
Средство для мытья окон с запахом мяты
Ингредиенты:
Вода 2 стакана
Уксус 2 ст. л
Спирт 2 ст. л
Эфирное масло мяты 5 капель
Распылите на ткань из микрофибры, а затем на стекло — блеск гарантирован.
Когда нельзя использовать очищающий уксус
Не для еды. Это не пищевой продукт.
Не смешивать с отбеливателем. Комбинация уксусной кислоты с хлоркой выделяет токсичный газ — хлор.
Не для экранов смартфонов или планшетов Уксус может повредить защитное покрытие.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать яблочный уксус для уборки? Можно, но белый уксус более эффективен из-за более высокой кислотности и меньших красителей.
Уничтожайте ли уксус плесень? Да. Распылите неразбавленный уксус на пораженный участок, оставьте на час, затем почистите щеткой.
Безопасна ли комбинация уксуса и соды? Да! Ее часто используют для прочистки труб. Эффект наилучший при активной реакции (шипении).
Очищающий уксус — это натуральное, бюджетное и очень эффективное средство по уходу за домом. Он может заменить десятки бытовых химикатов, если использовать его с умом. Не забудьте маркировать бутылки и соблюдать технику безопасности.