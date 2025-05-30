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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Уксус в уборке: естественный супергерой для чистоты вашего дома

От кухни до ванной, от пола до микроволновки — расскажем вам, как правильно использовать уксус и когда его лучше избегать.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Уксус в уборке: естественный супергерой для чистоты вашего дома

Уксус в уборке: естественный супергерой для чистоты вашего дома / © Credits

Уксус — это не только ингредиент для салатной заправки. В домашнем хозяйстве он может стать настоящим спасителем, если знать, как правильно им пользоваться. Но будьте внимательны: не каждый уксус подходит для приготовления пищи или уборки. Издание Real Simple рассказало, что такое уксус очищающий, чем он отличается от обычного белого дистиллированного и какие безопасные и эффективные способы его использования следует знать каждой хозяйке.

Что такое очищающий уксус и чем он отличается от обычного

Очищающий уксус — это раствор уксусной кислоты (около 6%), предназначенный исключительно для уборки. Его нельзя пить или использовать в кулинарии. Для сравнения, белый пищевой уксус содержит 5% кислоты. Кажется, разница небольшая, но на самом деле 6% означает, что уксус очищает сильнее на 20%, поэтому он лучше справляется с жиром, мыльным налетом и другими загрязнениями.

Важно! Не путайте его с промышленным уксусом (20% кислотности) — тот может повредить поверхность и даже вызвать ожоги.

Универсальное чистящее средство с уксусом

Вместо десятков флаконов с магазинными средствами, сделайте один экологический, дешевый и эффективный.

Вам понадобится:

  • Очищающий уксус

  • Вода

  • Жидкость для мытья посуды

  • Бутылка с распылителем

  • Маркировочная наклейка

Как использовать:

  1. Смешайте все ингредиенты.

  2. Хорошо встряхните.

  3. Опрыскивайте поверхность (например, кухонную плиту или раковину).

  4. Вытрите тканью из микрофибры.

Очистка ванной комнаты

Мыльный налет на душевых перегородках и плитке — знакомая проблема, поэтому возьмите уксус.

Вам понадобится:

  • 1 часть очищающего уксуса

  • 1 часть воды

  • 1 часть жидкости для мытья посуды

  • Бутылка с распылителем

  • Мягкая щетка

  • Салфетка из микрофибры

Как использовать:

  1. Смешайте все компоненты

  2. Опрыскайте душевую зону сверху вниз

  3. Оставьте на несколько минут

  4. Потрите щеткой, смойте и протрите насухо.

Как почистить слив и трубы

Пищевая сода и уксус — это природная «бомба» против запахов и жира в трубах.

Вам понадобится:

  • Горячая вода 4 стакана

  • Пищевая сода 1 стакан

  • Уксус 1 стакан

Что делать:

  1. Влейте горячую воду в ливень

  2. Добавьте соду

  3. Медленно влейте уксус (происходит реакция)

  4. Закройте слив крышкой

  5. Через 10–15 мин промойте горячей водой

Повторяйте ежемесячно для профилактики.

Как почистить чайник и кофеварку

Известковый налет и неприятный вкус кофе — сигнал, что пора чистить прибор.

Что делать:

  1. Заполните резервуар очищающим уксусом.

  2. Выключите кофемашину и оставьте уксус на 4 часа.

  3. Произведите несколько «пустых» циклов.

  4. Промойте прибор чистой водой и повторяйте цикл до полной очистки.

Помойте микроволновку за 15 мин

Вам понадобится:

  • Вода 2 стакана

  • Уксус ¼ стакана

  • Глубокая миска, подходящая для микроволновки

  • Губка

  • Безворсовая ткань

Что делать:

  1. Поставьте миску с уксусом и водой в микроволновку.

  2. Нагрейте до кипения (1–2 мин).

  3. Оставьте закрытой на 10-15 мин — пара размягчит грязь.

  4. Протрите стенки губкой и протрите насухо.

Мытье полов

Пропорции:

  • Теплая вода 4л.

  • Уксус ½ стакана

Этот раствор подходит для:

  • Ламината

  • Некоторых деревянных покрытий

  • Кафель

Используйте швабру из микрофибры и хорошо отжимайте, чтобы не заливать пол.

Средство для мытья окон с запахом мяты

Ингредиенты:

  • Вода 2 стакана

  • Уксус 2 ст. л

  • Спирт 2 ст. л

  • Эфирное масло мяты 5 капель

Распылите на ткань из микрофибры, а затем на стекло — блеск гарантирован.

Когда нельзя использовать очищающий уксус

  • Не для еды. Это не пищевой продукт.

  • Не смешивать с отбеливателем. Комбинация уксусной кислоты с хлоркой выделяет токсичный газ — хлор.

  • Не для экранов смартфонов или планшетов Уксус может повредить защитное покрытие.

Часто задаваемые вопросы

  • Можно ли использовать яблочный уксус для уборки? Можно, но белый уксус более эффективен из-за более высокой кислотности и меньших красителей.

  • Уничтожайте ли уксус плесень? Да. Распылите неразбавленный уксус на пораженный участок, оставьте на час, затем почистите щеткой.

  • Безопасна ли комбинация уксуса и соды? Да! Ее часто используют для прочистки труб. Эффект наилучший при активной реакции (шипении).

Очищающий уксус — это натуральное, бюджетное и очень эффективное средство по уходу за домом. Он может заменить десятки бытовых химикатов, если использовать его с умом. Не забудьте маркировать бутылки и соблюдать технику безопасности.

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