Уксус в уборке: естественный супергерой для чистоты вашего дома / © Credits

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Уксус — это не только ингредиент для салатной заправки. В домашнем хозяйстве он может стать настоящим спасителем, если знать, как правильно им пользоваться. Но будьте внимательны: не каждый уксус подходит для приготовления пищи или уборки. Издание Real Simple рассказало, что такое уксус очищающий, чем он отличается от обычного белого дистиллированного и какие безопасные и эффективные способы его использования следует знать каждой хозяйке.

Что такое очищающий уксус и чем он отличается от обычного

Очищающий уксус — это раствор уксусной кислоты (около 6%), предназначенный исключительно для уборки. Его нельзя пить или использовать в кулинарии. Для сравнения, белый пищевой уксус содержит 5% кислоты. Кажется, разница небольшая, но на самом деле 6% означает, что уксус очищает сильнее на 20%, поэтому он лучше справляется с жиром, мыльным налетом и другими загрязнениями.

Важно! Не путайте его с промышленным уксусом (20% кислотности) — тот может повредить поверхность и даже вызвать ожоги.

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Универсальное чистящее средство с уксусом

Вместо десятков флаконов с магазинными средствами, сделайте один экологический, дешевый и эффективный.

Вам понадобится:

Очищающий уксус

Вода

Жидкость для мытья посуды

Бутылка с распылителем

Маркировочная наклейка

Как использовать:

Смешайте все ингредиенты. Хорошо встряхните. Опрыскивайте поверхность (например, кухонную плиту или раковину). Вытрите тканью из микрофибры.

Очистка ванной комнаты

Мыльный налет на душевых перегородках и плитке — знакомая проблема, поэтому возьмите уксус.

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Вам понадобится:

1 часть очищающего уксуса

1 часть воды

1 часть жидкости для мытья посуды

Бутылка с распылителем

Мягкая щетка

Салфетка из микрофибры

Как использовать:

Смешайте все компоненты Опрыскайте душевую зону сверху вниз Оставьте на несколько минут Потрите щеткой, смойте и протрите насухо.

Как почистить слив и трубы

Пищевая сода и уксус — это природная «бомба» против запахов и жира в трубах.

Вам понадобится:

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Горячая вода 4 стакана

Пищевая сода 1 стакан

Уксус 1 стакан

Что делать:

Влейте горячую воду в ливень Добавьте соду Медленно влейте уксус (происходит реакция) Закройте слив крышкой Через 10–15 мин промойте горячей водой

Повторяйте ежемесячно для профилактики.

Как почистить чайник и кофеварку

Известковый налет и неприятный вкус кофе — сигнал, что пора чистить прибор.

Что делать:

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Заполните резервуар очищающим уксусом. Выключите кофемашину и оставьте уксус на 4 часа. Произведите несколько «пустых» циклов. Промойте прибор чистой водой и повторяйте цикл до полной очистки.

Помойте микроволновку за 15 мин

Вам понадобится:

Вода 2 стакана

Уксус ¼ стакана

Глубокая миска, подходящая для микроволновки

Губка

Безворсовая ткань

Что делать:

Поставьте миску с уксусом и водой в микроволновку. Нагрейте до кипения (1–2 мин). Оставьте закрытой на 10-15 мин — пара размягчит грязь. Протрите стенки губкой и протрите насухо.

Мытье полов

Пропорции:

Теплая вода 4л.

Уксус ½ стакана

Этот раствор подходит для:

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Ламината

Некоторых деревянных покрытий

Кафель

Используйте швабру из микрофибры и хорошо отжимайте, чтобы не заливать пол.

Средство для мытья окон с запахом мяты

Ингредиенты:

Вода 2 стакана

Уксус 2 ст. л

Спирт 2 ст. л

Эфирное масло мяты 5 капель

Распылите на ткань из микрофибры, а затем на стекло — блеск гарантирован.

Когда нельзя использовать очищающий уксус

Не для еды. Это не пищевой продукт.

Не смешивать с отбеливателем. Комбинация уксусной кислоты с хлоркой выделяет токсичный газ — хлор.

Не для экранов смартфонов или планшетов Уксус может повредить защитное покрытие.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать яблочный уксус для уборки? Можно, но белый уксус более эффективен из-за более высокой кислотности и меньших красителей.

Уничтожайте ли уксус плесень? Да. Распылите неразбавленный уксус на пораженный участок, оставьте на час, затем почистите щеткой.

Безопасна ли комбинация уксуса и соды? Да! Ее часто используют для прочистки труб. Эффект наилучший при активной реакции (шипении).

Очищающий уксус — это натуральное, бюджетное и очень эффективное средство по уходу за домом. Он может заменить десятки бытовых химикатов, если использовать его с умом. Не забудьте маркировать бутылки и соблюдать технику безопасности.

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