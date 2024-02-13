Уксус, яйца и картофельная вода: 7 самых неожиданных удобрений, которые можно найти на кухне

Ни для кого не секрет, что садоводы хотят иметь здоровые и красивые растения. И, если у вас нет денег на удобрения для растений, - это не проблема.

Существует ряд удобрений, которые уже могут быть у вас под рукой – и все они находятся на кухне!

Gardening know how назвал 7 домашних удобрений, которые можно использовать в саду и которые не будут стоить дорого.

Молоко

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Молоко полезно не только для вас, но и для ваших растений. На самом деле использование молока в качестве удобрения — старинное средство, пришедшее с давних времен. Это отличный источник кальция, но оно также содержит полезные белки, витамин B и сахара, которые приносят пользу растениям, улучшая их общее состояние и урожайность. Вы можете использовать свежее или просроченное молоко, сгущенное молоко или даже сухое молоко. Только обязательно разбавляйте его водой, минимум 50/50. Используйте его в качестве опрыскивания для листьев или полейте у основания растений, где корни постепенно впитают молоко. Если вы используете сухое молоко, просто посыпьте его у корней и полейте.

Желатин

Желе, а точнее, неароматизированный желатин - прекрасное удобрение для комнатных цветов и растений в саду. Желатин, по сути, представляет собой форму коллагена, полученного из костей, шкур и т. д. животных, и является отличным источником азота, способствующего здоровому развитию и росту растений. Вам нужно разбавить его большим количеством воды — один пакетик на литр воды (обычно пакетик желатина растворяют в чашке горячей воды, а затем добавляют 3 стакана холодной воды). Поливайте прямо на почву вокруг растений один раз в месяц.

Яичная скорлупа

Большинство из нас знает, что кальций укрепляет кости, но знаете ли вы, что растения тоже получают пользу от этого питательного вещества? Яичная скорлупа богата кальцием, а также небольшим количеством азота, фосфорной кислотой и другими микроэлементами. В качестве удобрения яичная скорлупа помогает увеличить деление клеток и способствует более сильному и здоровому росту. Это также может помочь уменьшить вершинную гниль томатов.

Вымойте и раздавите яичную скорлупу (можно даже бросить в блендер и измельчить), а затем посыпьте ею садовую почву или добавьте в компостную кучу. Точно так же вы можете сделать спрей с кальциевыми удобрениями самостоятельно. Заполните 3-литровую банку водой и яичной скорлупой и настаивайте около месяца. Смешайте 1 стакан раствора с 1 литром воды в пульверизаторе и используйте в качестве опрыскивания листьев. Для достижения тех же результатов вы также можете использовать остатки воды от варки яиц.

Вода для приготовления пищи

Если говорить о кипящей воде, то она тоже (конечно, охлажденная) может стать отличным удобрением для садовых растений. Вода, в которой варили картофель, овощи, яйца и макароны, на самом деле наполнена питательными веществами, такими как фосфор, азот, железо, кальций и другими. Теперь вместо того, чтобы выливать полезную кулинарную воду в канализацию, дайте ей остыть и поливайте ею растения. Они отблагодарят вас за это более здоровым ростом. Это особенно полезно для комнатных растений, но любое растение может получить пользу от этого недорогого удобрения.

Кофе

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Использование кофейной гущи в качестве удобрения добавляет в почву органические вещества, улучшая общий дренаж, удержание воды и аэрацию. Он также содержит около двух процентов азота. Говорят, что кофейная гуща полезна и для растений, любящих кислоту. Просто имейте в виду, что это справедливо только для сырой кофейной гущи: свежая молотая гуща кислая, а использованная — почти нейтральная. Лучший способ использовать кофейную гущу — это компостировать ее, но вы также можете разбросать ее по поверхности почвы вокруг растений и полить водой.

Бананы

Бананы полезны не только для нас, но они могут принести пользу растениям. Бананы являются отличным источником калия и отлично подходят для почвы. Они также могут обеспечить растения фосфором. Хотя в некоторых источниках говорится, что банановую кожуру нужно просто класть прямо в почву, чтобы питательные вещества выщелачивались в почву, обычно рекомендуется сначала компостировать банановую кожуру. Ее нужно разрезать на мелкие кусочки, чтобы они быстрее разложились. Однако вы можете отказаться от компостирования и вместо этого приготовить жидкое удобрение в домашних условиях. Просто нарежьте банановую кожуру, положите ее в банку с водой и оставьте на неделю или около того. Затем полейте им растения, бросив оставшуюся кожуру в компостную кучу.

Уксус

Уксус полезен для многих целей, а в саду белый уксус является хорошим органическим гербицидом. Но чего вы, вероятно, не знали, так это того, что яблочный уксус можно использовать в качестве удобрения для поддержания здоровья растений. Всего лишь столовая ложка уксуса (одна столовая ложка уксуса на 3-4 литра воды) может повысить защитный механизм растения, помогая ему бороться с насекомыми-вредителями и микробами. Это также ускоряет прорастание и увеличивает урожайность. Вылейте разведенную смесь уксуса и воды на почву вокруг растений, чтобы они были здоровыми.

Также в качестве удобрения вы можете использовать пресную воду из аквариума. Когда вы чистите аквариум, не выливайте воду. Вместо этого используйте ее для полива растений. Она богата полезными бактериями, калием, фосфором, азотом и микроэлементами, которые способствуют пышному и здоровому росту. А рыбные отходы также являются отличным удобрением для растений

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