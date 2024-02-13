Уксус, яйца и картофельная вода: 7 самых неожиданных удобрений, которые можно найти на кухне

Ни для кого не секрет, что садоводы хотят иметь здоровые и красивые растения. И, если у вас нет денег на удобрения для растений, - это не проблема.
Существует ряд удобрений, которые уже могут быть у вас под рукой – и все они находятся на кухне!
Gardening know how назвал 7 домашних удобрений, которые можно использовать в саду и которые не будут стоить дорого.
Молоко
Молоко полезно не только для вас, но и для ваших растений. На самом деле использование молока в качестве удобрения — старинное средство, пришедшее с давних времен. Это отличный источник кальция, но оно также содержит полезные белки, витамин B и сахара, которые приносят пользу растениям, улучшая их общее состояние и урожайность. Вы можете использовать свежее или просроченное молоко, сгущенное молоко или даже сухое молоко. Только обязательно разбавляйте его водой, минимум 50/50. Используйте его в качестве опрыскивания для листьев или полейте у основания растений, где корни постепенно впитают молоко. Если вы используете сухое молоко, просто посыпьте его у корней и полейте.
Желатин
Желе, а точнее, неароматизированный желатин - прекрасное удобрение для комнатных цветов и растений в саду. Желатин, по сути, представляет собой форму коллагена, полученного из костей, шкур и т. д. животных, и является отличным источником азота, способствующего здоровому развитию и росту растений. Вам нужно разбавить его большим количеством воды — один пакетик на литр воды (обычно пакетик желатина растворяют в чашке горячей воды, а затем добавляют 3 стакана холодной воды). Поливайте прямо на почву вокруг растений один раз в месяц.
Яичная скорлупа
Большинство из нас знает, что кальций укрепляет кости, но знаете ли вы, что растения тоже получают пользу от этого питательного вещества? Яичная скорлупа богата кальцием, а также небольшим количеством азота, фосфорной кислотой и другими микроэлементами. В качестве удобрения яичная скорлупа помогает увеличить деление клеток и способствует более сильному и здоровому росту. Это также может помочь уменьшить вершинную гниль томатов.
Вымойте и раздавите яичную скорлупу (можно даже бросить в блендер и измельчить), а затем посыпьте ею садовую почву или добавьте в компостную кучу. Точно так же вы можете сделать спрей с кальциевыми удобрениями самостоятельно. Заполните 3-литровую банку водой и яичной скорлупой и настаивайте около месяца. Смешайте 1 стакан раствора с 1 литром воды в пульверизаторе и используйте в качестве опрыскивания листьев. Для достижения тех же результатов вы также можете использовать остатки воды от варки яиц.
Вода для приготовления пищи
Если говорить о кипящей воде, то она тоже (конечно, охлажденная) может стать отличным удобрением для садовых растений. Вода, в которой варили картофель, овощи, яйца и макароны, на самом деле наполнена питательными веществами, такими как фосфор, азот, железо, кальций и другими. Теперь вместо того, чтобы выливать полезную кулинарную воду в канализацию, дайте ей остыть и поливайте ею растения. Они отблагодарят вас за это более здоровым ростом. Это особенно полезно для комнатных растений, но любое растение может получить пользу от этого недорогого удобрения.
Кофе
Использование кофейной гущи в качестве удобрения добавляет в почву органические вещества, улучшая общий дренаж, удержание воды и аэрацию. Он также содержит около двух процентов азота. Говорят, что кофейная гуща полезна и для растений, любящих кислоту. Просто имейте в виду, что это справедливо только для сырой кофейной гущи: свежая молотая гуща кислая, а использованная — почти нейтральная. Лучший способ использовать кофейную гущу — это компостировать ее, но вы также можете разбросать ее по поверхности почвы вокруг растений и полить водой.
Бананы
Бананы полезны не только для нас, но они могут принести пользу растениям. Бананы являются отличным источником калия и отлично подходят для почвы. Они также могут обеспечить растения фосфором. Хотя в некоторых источниках говорится, что банановую кожуру нужно просто класть прямо в почву, чтобы питательные вещества выщелачивались в почву, обычно рекомендуется сначала компостировать банановую кожуру. Ее нужно разрезать на мелкие кусочки, чтобы они быстрее разложились. Однако вы можете отказаться от компостирования и вместо этого приготовить жидкое удобрение в домашних условиях. Просто нарежьте банановую кожуру, положите ее в банку с водой и оставьте на неделю или около того. Затем полейте им растения, бросив оставшуюся кожуру в компостную кучу.
Уксус
Уксус полезен для многих целей, а в саду белый уксус является хорошим органическим гербицидом. Но чего вы, вероятно, не знали, так это того, что яблочный уксус можно использовать в качестве удобрения для поддержания здоровья растений. Всего лишь столовая ложка уксуса (одна столовая ложка уксуса на 3-4 литра воды) может повысить защитный механизм растения, помогая ему бороться с насекомыми-вредителями и микробами. Это также ускоряет прорастание и увеличивает урожайность. Вылейте разведенную смесь уксуса и воды на почву вокруг растений, чтобы они были здоровыми.
Также в качестве удобрения вы можете использовать пресную воду из аквариума. Когда вы чистите аквариум, не выливайте воду. Вместо этого используйте ее для полива растений. Она богата полезными бактериями, калием, фосфором, азотом и микроэлементами, которые способствуют пышному и здоровому росту. А рыбные отходы также являются отличным удобрением для растений
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