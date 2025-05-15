Улитки и слизни ненавидят этот запах: как один ингредиент отпугивает вредителей от вашего сада

Улитка / © Associated Press

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Улитки и слизни — это вредители, пожирающие растения, от которых, кажется, невозможно избавиться. Один садовник, идя по естественному пути, поделился своим прекрасным домашним средством, которое базируется на одном простом ингредиенте. Об этом пишет Еxpress.co.uk.

Улитки и слизни активны большую часть года, но составляют особую проблему весной, когда есть много молодой поросли, которой они могут питаться.

Что такое чесночный спрей

Эксперт по садоводству Джесси Эдгар поделилась рецептом домашнего средства, чтобы защититься от этих вредителей — чесночный спрей. Она объяснила, что улитки и слизни просто ненавидят запах чеснока. Чеснок содержит алицин, соединение, которое отпугивает улиток и слизней. Используя этот чесночный спрей на растениях, можно защитить молодые побеги и вкусные для вредителей растения.

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Алицин, богатое серой соединение, содержащиеся в чесноке, очень неприятно для улиток, что затрудняет им передвижение. Чеснок не только наносит дискомфорт улиткам, но и нарушает выработку ими слизи, что является решающим для их мобильности.

Единственная оговорка состоит в том, что чесночный спрей не подействует, если вы не будете применять его регулярно. Используйте его раз в неделю и повторно после сильных дождей и лучше делать это по вечерам.

Рецепт чесночного спрея

Нет необходимости чистить или нарезать чеснок. Просто положите две головки чеснока в кастрюлю, наполненную двумя литрами воды. Варите чеснок примерно 15 минут или пока он полностью не размякнет, затем разомните его толкушкой для картофеля, чтобы выжать весь сок из овощей.

Процедите кожуру и другие остатки, пока не получите мутную жидкость, затем дайте раствору остыть, прежде чем перелить его в пустую бутылку из-под распылителя.

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Когда вы будете готовы использовать раствор в своем саду, обязательно разведите его примерно двумя столовыми ложками на пять литров воды в воронке.

Ваш простой и натуральный рецепт средства от улиток теперь готов к применению, что позволит вам наслаждаться остальным сезоном, не беспокоясь о поврежденных растениях или испорченном урожае.

Обязательно увлажняйте листья и почву. Во влажную погоду понадобятся более частые опрыскивания. Рекомендуется еще раз использовать чесночный спрей после сильного дождя.