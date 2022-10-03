Для волос, царапин, укусов, щенков и против муравьев: 9 неожиданных способов использования меда

Мед необходим не только для приготовления вкусной еды. Мед может помочь освежить дыхание, уменьшить зуд от укусов насекомых, избавиться от муравьев, успокоить расстройство желудка вашего щенка и даже сохранить ваши волосы пышными и блестящими.

Мы все знаем, чем полезен мед, если употреблять его в пищу. Но мед может быть незаменим не только на кухне.

О том, как еще можно использовать мед, рассказывает Womans World.

Мед поможет освежить дыхание

Если у вас закончился ополаскиватель для рта, вы можете быстро приготовить медовый раствор:

1 столовая ложка меда

1 чашка теплой воды

Полощите горло медовой водой в течение 30 секунд, затем прополощите рот водой. Антисептические вещества в меде помогают уничтожить бактерии, вызывающие зубной налет, которые могут испортить дыхание.

Мед снимает зуд от укусов насекомых

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Для быстрого снятия зуда втирайте небольшое количество меда в каждый укус насекомого.

Противовоспалительные успокаивающие вещества, которые содержатся в меде, благотворно подействуют на раздраженную кожу, уменьшая желание чесаться.

Мед поможет избавиться от муравьев

Чтобы избавиться от муравьев, приготовьте такую смесь:

1 столовая ложка меда

2 чайные ложки буры

Смешайте все и поместите на небольшие кусочки картона, которые вам следует установить в местах, где вы видели насекомых. Муравьи любят мед, поэтому они несут его вместе с ядовитой для них бурой обратно в свои гнезда.

Мед спасет объевшегося щенка

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Если ваш щенок забрался в пакет с кормом и теперь ведет себя вяло - это верный признак того, что он слишком много съел. Чтобы облегчить его проблемы с желудком, возьмите немного меда. Просто возьмите маленькую ложку меда и позвольте ему все слизать. Мед содержит ферменты, помогающие пищеварению, так что пес скоро почувствует себя лучше и снова будет вести себя, как обычно. Только помните, что мед безопасен в небольших количествах и его не следует давать собакам с ослабленной иммунной системой.

Мед уберет излишнюю остроту блюда

Если соус, который вы приготовили, оказался намного острее, чем ожидалось, попробуйте следующее:

ложка меда

несколько капель сока лайма

Смешайте лайм и мед и добавьте в слишком острое блюдо. Медовый сахар и лимонная кислота снижают остроту перца, обеспечивая более мягкий вкус.

Мед придает блеск волосам

Солнце делает ваши волосы сухими и похожими на солому, но медовый раствор вернет им блеск:

2 столовые ложки меда

2 столовые ложки оливкового масла,

Смешайте мед и масло, подогрев их в микроволновой печи. Нанесите на волосы. Оберните голову полотенцем и оставьте на 30 минут, смойте. Эта процедура увлажнит волосы и сделает их более блестящими.

Мед поможет заживлению царапин и ссадин

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Вы споткнулись на улице и поцарапали колено, но не можете найти мазь с антибиотиком. Заручитесь помощью меда. Мед обладает антибактериальными свойствами, помогая убивать микробы, которые могут способствовать инфекции. Кроме того, мед удерживает молекулы воды, сохраняя кожу влажной и предотвращая образование рубцов. Просто вымойте и высушите пострадавшую область, нанесите тонкий слой меда и накройте повязкой.

Мед поможет вам заснуть

Если вы не можете заснуть, возьмите банку меда. Просто съешьте ложку меда перед сном. Мед содержит вызывающий сон триптофан, а это означает, что вы быстро заснете и насладитесь спокойной ночью.

Мед поможет срезанным цветам простоять в вазе дольше

Красивый букет цветов украсит ваш дом. Секрет сохранения его в течение нескольких дней в медовом растворе:

1 столовой ложка меда

1 столовая ложка уксуса

Добавляйте эту смесь каждый раз, когда меняете воду. Сахар в меде обеспечивает питание, а кислота в уксусе уничтожает вызывающие увядание бактерии. Вы сможете наслаждаться цветами намного дольше.

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