Для волос, царапин, укусов, щенков и против муравьев: 9 неожиданных способов использования меда

Мед необходим не только для приготовления вкусной еды. Мед может помочь освежить дыхание, уменьшить зуд от укусов насекомых, избавиться от муравьев, успокоить расстройство желудка вашего щенка и даже сохранить ваши волосы пышными и блестящими.
Мы все знаем, чем полезен мед, если употреблять его в пищу. Но мед может быть незаменим не только на кухне.
О том, как еще можно использовать мед, рассказывает Womans World.
Мед поможет освежить дыхание
Если у вас закончился ополаскиватель для рта, вы можете быстро приготовить медовый раствор:
- 1 столовая ложка меда
- 1 чашка теплой воды
Полощите горло медовой водой в течение 30 секунд, затем прополощите рот водой. Антисептические вещества в меде помогают уничтожить бактерии, вызывающие зубной налет, которые могут испортить дыхание.
Мед снимает зуд от укусов насекомых
Для быстрого снятия зуда втирайте небольшое количество меда в каждый укус насекомого.
Противовоспалительные успокаивающие вещества, которые содержатся в меде, благотворно подействуют на раздраженную кожу, уменьшая желание чесаться.
Мед поможет избавиться от муравьев
Чтобы избавиться от муравьев, приготовьте такую смесь:
- 1 столовая ложка меда
- 2 чайные ложки буры
Смешайте все и поместите на небольшие кусочки картона, которые вам следует установить в местах, где вы видели насекомых. Муравьи любят мед, поэтому они несут его вместе с ядовитой для них бурой обратно в свои гнезда.
Мед спасет объевшегося щенка
Если ваш щенок забрался в пакет с кормом и теперь ведет себя вяло - это верный признак того, что он слишком много съел. Чтобы облегчить его проблемы с желудком, возьмите немного меда. Просто возьмите маленькую ложку меда и позвольте ему все слизать. Мед содержит ферменты, помогающие пищеварению, так что пес скоро почувствует себя лучше и снова будет вести себя, как обычно. Только помните, что мед безопасен в небольших количествах и его не следует давать собакам с ослабленной иммунной системой.
Мед уберет излишнюю остроту блюда
Если соус, который вы приготовили, оказался намного острее, чем ожидалось, попробуйте следующее:
- ложка меда
- несколько капель сока лайма
Смешайте лайм и мед и добавьте в слишком острое блюдо. Медовый сахар и лимонная кислота снижают остроту перца, обеспечивая более мягкий вкус.
Мед придает блеск волосам
Солнце делает ваши волосы сухими и похожими на солому, но медовый раствор вернет им блеск:
- 2 столовые ложки меда
- 2 столовые ложки оливкового масла,
Смешайте мед и масло, подогрев их в микроволновой печи. Нанесите на волосы. Оберните голову полотенцем и оставьте на 30 минут, смойте. Эта процедура увлажнит волосы и сделает их более блестящими.
Мед поможет заживлению царапин и ссадин
Вы споткнулись на улице и поцарапали колено, но не можете найти мазь с антибиотиком. Заручитесь помощью меда. Мед обладает антибактериальными свойствами, помогая убивать микробы, которые могут способствовать инфекции. Кроме того, мед удерживает молекулы воды, сохраняя кожу влажной и предотвращая образование рубцов. Просто вымойте и высушите пострадавшую область, нанесите тонкий слой меда и накройте повязкой.
Мед поможет вам заснуть
Если вы не можете заснуть, возьмите банку меда. Просто съешьте ложку меда перед сном. Мед содержит вызывающий сон триптофан, а это означает, что вы быстро заснете и насладитесь спокойной ночью.
Мед поможет срезанным цветам простоять в вазе дольше
Красивый букет цветов украсит ваш дом. Секрет сохранения его в течение нескольких дней в медовом растворе:
- 1 столовой ложка меда
- 1 столовая ложка уксуса
Добавляйте эту смесь каждый раз, когда меняете воду. Сахар в меде обеспечивает питание, а кислота в уксусе уничтожает вызывающие увядание бактерии. Вы сможете наслаждаться цветами намного дольше.
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