Урожай на каждом сантиметре: какие культуры посадить между рядами

Маленькие, быстрорастущие овощи можно выращивать на клумбах или между более крупными, позже созревающими культурами. Эти промежуточные культуры будут готовы всего за несколько недель. Их можно будет собрать задолго до того, как основным культурам понадобится все пространство для роста.

Даже самые маленькие хозяйства могут иметь огромный потенциал. Совмещение овощей — это давняя сельскохозяйственная практика, при которой две или более культур выращиваются одновременно на одной грядке, при этом более мелкие культуры высаживаются в пространстве между рядами основной культуры.

Gardening know how предлагает эту идею перенести на домашний сад, что позволит максимально использовать доступное пространство и повысить урожайность.

Помимо повышения производительности огорода эта практика имеет и другие преимущества. Промежуточные культуры могут действовать как покровные культуры, улучшая удержание воды, обеспечивая тень или уменьшая ветровую эрозию. Культуры могут даже сбалансировать питательные вещества в почве, например, бобовые, которые фиксируют азот.

Однако при выборе растений-компаньонов вы всегда должны убедиться, что их можно сажать вместе и они не будут конкурировать за питательные вещества, воду и пространство.

Эти быстрорастущие промежуточные культуры легко и без проблем выращивать, и они заставят ваш огород работать усерднее с минимальными усилиями.

Редис

Недооцененный редис – одна из самых быстрорастущих культур, созревающая примерно через 3-4 недели после посева. Овощ для прохладного сезона, его можно выращивать как весной, так и осенью, чтобы получить двойной урожай.

Принадлежащий к семейству капустных, в которое также входят цветная капуста, брокколи и брюссельская капуста, редис является прекрасным вариантом для совместного выращивания этих культур. Редис будет готов к уборке примерно в то время, когда более крупным капустным растениям понадобится дополнительное место.

Он также хорошо работает в качестве промежуточной культуры с овощами с более медленным развитием корневой системы, такими как пастернак, морковь, или даже между посадками картофеля.

Вырастить редис несложно. Весной семена можно сеять за четыре недели до последних заморозков в вашем районе.

Сейте семена в рыхлую, хорошо дренированную, плодородную почву на полном или частичном солнце. Сажайте на глубину 13 мм на расстоянии 1,5 см друг от друга. Проредите сеянцы, когда у них появится первый набор настоящих листьев, на расстоянии 2,5 см друг от друга.

Капуста пак-чой

Капуста Пак-Чой / Фото: Credits

Если вы хотите чего-то более экзотического, попробуйте вырастить капусту пак-чой в качестве промежуточного растения. Распространенный ингредиент многих азиатских блюд, это еще одна капуста холодного сезона, которую можно собирать практически на любом этапе, но самые сочные — нежные молодые листья.

Пак-чой хорошо себя чувствует на ярком солнце, но также хорошо себя чувствует и при частичном солнце. Это делает ее хорошим вариантом совмещения культур для солнечных культур с большими листьями, поскольку полученная тень не повлияет на рост пак-чой.

Пак-чой требует большого количества корма, поэтому перед посевом внесите в почву большое количество компоста. Семена сеют весной после того, как минует опасность заморозков. Сейте семена на глубину 13 мм на расстоянии 8 см друг от друга рядами на расстоянии 46 см друг от друга.

Проредите сеянцы на расстоянии 15-23 см друг от друга, когда они достигнут 10 см в высоту. Просто ножницами отрежьте истонченные побеги и добавьте их в салаты или жаркое.

Зеленый лук

Зеленый лук / Фото: Credits

Зеленый лук выращивают из-за его вкусной зеленой верхушки, и он хорошо подходит для промежуточного посева из-за быстрого созревания, неглубокой корневой системы и небольшой занимаемой площади.

Почва для зеленого лука должна быть хорошо дренированной, богатой компостом или другим органическим материалом, от слегка кислой до нейтральной.

Растение – небольшие сухие луковицы – сеют за 6-8 недель до последних заморозков. Расстояние 10–15 см друг от друга и глубина 5 см.

Если вы сажаете зеленый лук из семян, сейте семена, как только весной можно будет обработать землю. Посейте семена на расстоянии 10 см друг от друга и осторожно вдавите их в почву.

Растения, выращенные из семян, будут готовы к сбору урожая через 40-50 дней, а те, что посажены из луковиц, будут готовы раньше.

Молодая свекла

Свекла / Фото: Credits

Свекла — еще одна превосходная, быстрорастущая промежуточная культура, которую можно оставлять для сбора до полного созревания или собирать в виде молодой свеклы примерно через 7 недель после посадки. Совмещайте свеклу с капустой и брокколи.

Свеклу можно сажать весной, как только почва будет обработана. Существует множество сортов свеклы разного цвета, даже некоторые устойчивые к стрелкованию сорта, в которых нет необходимости, если их собирать на стадии молодой свеклы.

Свекла переносит почвы с низким плодородием, но хорошо себя чувствует, если почва обогащена большим количеством органических веществ и хорошо дренирована. Сажайте семена на глубину 13 мм и на расстоянии 2,5–5 см друг от друга. Когда растения достигнут высоты 10–13 см, проредите свеклу на расстоянии 8–10 см друг от друга.

Листовая зелень

Салат / Фото: Credits

Листовая зелень, такая как салат, руккола и шпинат, быстро созревает и является отличным вариантом совмещения культур для вьющихся растений, таких как горох. Листья затеняют корни растений, но не конкурируют за питательные вещества.

В этом случае собирайте зелень, срезая ее, а не выкапывая все растение салата или шпината, чтобы не повредить корни гороха. Сбор только нескольких избранных листьев позволит салату продолжать расти и давать новые листья.

Прелесть совмещения листовой зелени в том, что вы можете сажать самые разные культуры. Сейте листовую зелень, как только температура потеплеет и минует опасность заморозков, или посадите ее в помещении, чтобы ускорить сбор урожая.

Посадите их на участке, освещенном утренним солнцем, а затем в некоторой пятнистой тени, в хорошо дренируемой и плодородной почве.

Расстояние зависит от сорта, который вы выращиваете, поэтому дополнительную информацию можно найти на упаковке семян. Если вы предпочитаете, чтобы зелень собиралась молодой и нежной, ее можно посадить ближе друг к другу.

После того как урожай салата отомрет, а урожай гороха почти закончится, у вас появится еще одна возможность максимально продлить вегетационный период. Уничтожьте лозы гороха, отрезав их от почвы, и замените растущую грядку кабачками или огурцами, позволяя им карабкаться по решетке, ранее использовавшейся горохом.

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