Урожая не будет: 9 пар овощей, которые нельзя сажать вместе

Не все культуры будут гармонично соседствовать на огороде. Некоторые растения настолько плохо уживаются на одной грядке, что замедляют рост друг друга, привлекают вредителей и даже влияют на вкус.

Посадка-компаньон — это практика объединения растений, которые будут иметь полезные или симбиотические отношения друг с другом. Они могут обладать свойствами отпугивать вредителей, обеспечивать поддержку, поощрять опылителей, добавлять азот в почву или даже обеспечивать защиту от резких солнечных лучей. Эта практика также позволяет максимально эффективно использовать пространство сада.

Но, подбирая пары, нужно учитывать и то, что некоторые растения просто не могут существовать на одной грядке. Gardening know how назвал 9 самых неудачных пар, которые точно нельзя сажать друг с другом.

Лук и спаржа или фасоль

Лук имеет естественный запах, который может отпугивать некоторых вредителей, таких как капустные петельки и морковные мухи. Однако лук потребляет много азота и может подавлять рост других растений, крадя все питательные вещества.

Лук не следует сажать рядом со спаржей или фасолью. В случае со спаржей лук крадет питательные вещества, необходимые спарже. Производство спаржи может занять годы, и для ей не нужны конкурентоспособные растения поблизости.

Помидоры и картофель

Помидоры и картофель не будут хорошо себя чувствовать на одном участке. Это связано с тем, что оба растения относятся к семейству пасленовых и восприимчивы к одним и тем же вредителям и болезням.

Ежегодно помидоры рекомендуется высаживать на новом участке. Это необходимо для того, чтобы предотвратить заражение растений нового сезона любыми из распространенных вредителей и болезней, перезимовавших в почве.

Фитофтороз является общим заболеванием обоих растений и может сохраняться в почве даже через год. Особенно распространены на пасленовых посевах томатные черви и колорадские жуки.

9 пар овощей, которые нельзя сажать вместе / Фото: Credits

Фенхель и большинство других культур

Фенхель — растение, которое отпугивает многих насекомых-вредителей благодаря своему сильному запаху. Однако он плохо растет с большинством продовольственных культур.

Фенхель выделяет химические вещества, которые подавляют рост некоторых растений, особенно томатов и бобовых. Фенхель также агрессивен и может перекрестно опыляться некоторыми травами, такими как укроп. В результате получаются растения со странным вкусом.

Клубника и капуста

Капуста, брокколи и другие крестоцветы привлекают капустников. Капустные петельки питаются различными растениями и заражают клубничные грядки. Это может снизить жизнеспособность растений и значительно повлиять на урожайность.

Фото: Credits

Помидоры и кукуруза

Помидоры и кукуруза прекрасно сочетаются друг с другом в рецептах, но не являются хорошими соседями в саду. Оба могут истощать необходимые питательные вещества друг у друга.

Кроме того, они оба восприимчивы к кукурузным ушным червям, также называемым томатными червями. При посадке рядом друг с другом они образуют идеальное место для питания и уничтожения урожая этими вредителями.

Картофель и кабачки

Картофель и кабачки также не следует располагать слишком близко друг к другу. Оба требуют большого потребления азота. Картофель растет немного быстрее и крадет питательные вещества из почвы, что фактически приводит к голоданию кабачков.

Кроме того, оба растения страдают от одних и тех же общих вредителей. Если их посадить близко друг к другу, это приведет к заражению.

Укроп и морковь

Укроп и морковь относятся к семейству зонтичных. У них одинаковые цветы в форме зонтика, почти идентичные семена и схожие особенности роста. Но, будучи членами одной семьи, они могут перекрестно опыляться. Это сделает вкус укропа странным.

У них также есть одинаковые проблемы с вредителями и болезнями, и они усугубляются, если выращивать их поблизости.

9 пар овощей, которые нельзя сажать вместе / Фото: Credits

Тыква и летние кабачки

Тыквы и кабачки родственны, но это совершенно разные культуры. Тыквы имеют твердую внешнюю оболочку, а кожура кабачков мягче и съедобна.

Однако, как и все тыквенные растения, они легко гибридизуются. В результате могут получиться интересные плоды, но они не будут соответствовать тому, что вы посадили, и будут иметь ужасный вкус.

Капуста и помидоры

Крестоцветные, такие как капуста, не следует сочетать с пасленовыми овощами, такими как помидоры, поскольку они могут замедлить их рост. Обе культуры также активно потребляют из почвы питательные вещества, и размещение их рядом друг с другом приведет к уменьшению количества их количества.

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