Устройства-вампиры: эксперты назвали бытовые приборы, которые нужно всегда выключать из розетки

Если вы хотите быть уверенными, что сделали все для максимальной экономии электроэнергии, следует подумать обо всем, что включено в розетки или удлинители по всему дому.

Чтобы эффективно экономить электроэнергию, стоит всегда полностью выключать некоторые энергопотребляющие приборы, которые продолжают потреблять электроэнергию, даже если их оставить просто включенными в сеть, их иногда называют "устройствами-вампирами".

Эксперт по бытовой технике для Express.co.uk назвал приборы, которые никогда не следует оставлять в режиме ожидания.

Какие приборы стоит полностью выключать

Наиболее распространенными устройствами-вампирами, являются стиральные машины, посудомоечные машины, сушильные машины, телевизоры и микроволновые печи.

Компьютерные мониторы, принтеры и кофемашины также входят в число самых энергоемких приборов.

Почему они продолжают потреблять электроэнергию

Многие могут задаться вопросом, почему именно эти приборы дороже всего оставлять в режиме ожидания. Приборы, которым нужно нагревать воду, потребляют много энергии, поэтому посудомоечные и стиральные машины имеют такие высокие показатели энергопотребления.

Они потребляют больше энергии, чем другие в режиме ожидания, поскольку они должны быть готовы мгновенно нагреть воду по требованию.

Эти приборы следует полностью отключать от сети или, по крайней мере, выключать из розетки, потому что простое выключение их с помощью пульта дистанционного управления или на дисплее все равно не остановит полностью потребление электроэнергии.

Любой прибор, который все еще включен или остается подключенным к работающей розетке, потребляет электрический ток. Даже в спящем режиме или режиме ожидания некоторые приборы продолжают использовать энергию для обновлений, подключения к удаленным серверам и записи данных. Единственный способ убедиться, что вы не используете энергию, — это выключить его из розетки, вытащив вилку.

Какие приборы никогда не следует выключать

Однако есть несколько бытовых приборов, которые никогда не следует выключать, несмотря на их высокое потребление электроэнергии.

Хотя холодильники с морозильной камерой составляют около 12 процентов от счета за электроэнергию, вам не следует отключать их перед отпуском, так как это приведет к размораживанию и потенциальному появлению запаха на кухне.

Как выключать приборы с подключением в труднодоступных местах

Резервные экономайзеры или энергосберегающие вилки работают с пультами дистанционного управления. Устройство блокирует подачу электроэнергии через розетку к прибору. Поэтому они удобны, если ваши розетки находятся в труднодоступных местах.

Если вы хотите быть уверены, что все устройства выключены, не находятся в режиме ожидания и не используют "вампирскую" энергию, то отключение их в розетке является лучшим вариантом, по словам экспертов по энергетике.

Вилки с неподключенными зарядными устройствами будут все же потреблять немного энергии, но это количество очень мало. Если в розетку ничего не вставлено, то она не будет потреблять электричество, даже если она включена.

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