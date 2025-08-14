Как увеличить урожай помидоров: три простых совета от опытного садовода

Помидоры / © ТСН

Вот несколько простых вещей, которые он делает, чтобы помочь увеличить урожай помидоров и поддерживать здоровье растений томатов.

Встряхивание цветочных кистей

Цветы помидоров самоопыляются, но им нужна небольшая помощь, обычно от ветра или опылителей, но постукивание по соцветиям также может помочь высвободить пыльцу на тычинки, тем самым уменьшая промежутки на соцветии, что особенно полезно при выращивании их в помещении.

Открытие окон теплицы, полиэтиленовых туннельных дверей и боковых вентиляционных отверстий также может помочь улучшить опыление.

Сбор плодов на стадии разрыва

Если есть проблема растрескивания плодов и вредители, попробуйте собирать помидоры, как только началось изменение цвета, это означает, что плод прошел стадию созревания, и ему больше не нужны питательные вещества и сахара от растения, чтобы полностью созреть, и он может сделать это без растения без значительных потерь вкуса.

Это стадия, на которой тонкий слой клеток, образующийся в зоне между растением и плодом, значительно развился, чтобы начать отрезать плод от растения, отсюда термин "стадия разрыва".

Если возможно, оставляйте плоды полностью созреть на растении, но если у вас возникают трудности, этот метод намного лучше, чем угроза полностью их потерять.

Регулярный полив

Кроме растрескивания плодов еще одной распространенной проблемой является гниль цветочных концов, что в значительной степени связана с нерегулярным поливом. Поэтому поливайте растения обильно и регулярно, чтобы предотвратить это. Составьте график полива и делайте это каждые 5 дней, хотя, возможно, больше или меньше, если особенно жарко или холодно.