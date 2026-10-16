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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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105
Время на прочтение
2 мин

Уют английского коттеджа: 6 идей для дома

Натуральные материалы, полевые цветы, мягкий свет и тёплые текстуры — для загородного шарма не обязательно иметь дом в британской глубинке.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Уют английского коттеджа

Уют английского коттеджа / © Credits

Эстетика английского загородного дома, известная также как «cottagecore», остается одним из самых приятных способов сделать дом теплее и уютнее. Её секрет — в натуральных оттенках, дереве, плетеных корзинах, растительных принтах и вещах, которые хочется рассматривать и трогать. Издание Woman&Home выяснило, как придать интерьеру классический загородный шарм без дорогостоящего ремонта.

Добавьте немного природы

Один из самых простых способов освежить интерьер — принести в дом цветы, зелень или свежесрезанные ветки. Поставьте букет в вазу на обеденном столе, украсьте зеленью полку или создайте сезонную композицию. Это доступный способ добавить цвета, текстуры и ощущения связи с природой. Если живых растений нет, подойдут и качественные искусственные цветы.

Выбирайте натуральные материалы

Лен, хлопок, дерево и лоза — основа интерьера в стиле кантри. Сочетайте их с мягкой палитрой, например, с приглушенными зелеными, нежно-голубыми и теплыми нейтральными оттенками. Плетеные корзины, деревянные детали, уютные пледы и текстиль с природными узорами помогут создать пространство, которое выглядит непринужденно и по-настоящему по-домашнему.

Сочетайте текстуры, а не количество декора

Уют складывается из маленьких удовольствий, таких как любимая чашка чая, мягкий плед и тёплый свет свечей. Однако избыток декоративных подушек и текстиля не всегда делает комнату более уютной. Стоит придерживаться единой цветовой гаммы, играть на контрасте фактур: например, лен прекрасно сочетается с вязаными изделиями, мягким хлопком и шерстью.

Не забывайте о прихожей

Именно прихожая создает первое впечатление о доме. Чтобы сделать её более гостеприимной, достаточно нескольких продуманных деталей, например, мягкого освещения, сезонной зелени и красивых аксессуаров. В то же время важно сохранить практичность пространства и предусмотреть место для верхней одежды, обуви и повседневных вещей.

Замените яркий свет на мягкий

Не обязательно менять мебель или перекрашивать стены, чтобы освежить интерьер. Начните с освещения: вместо верхней лампы включите настольные светильники, зажгите свечу и положите плед на кресло или диван. Этот трютик особенно уместен именно осенью, когда вечера становятся длиннее. Альтернатива обычным свечам — LED-модели без открытого пламени.

Английский загородный шарм — это не адрес за городом или дорогие дизайнерские вещи, а атмосфера, которую создают детали. Начните с букета цветов, натурального текстиля или теплого света лампы, а затем постепенно добавляйте любимые цвета и фактуры, ведь самый уютный дом — тот, в котором красиво, спокойно и по-настоящему хорошо быть собой.

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