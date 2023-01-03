Ужасный запах из холодильника: простой способ от него избавиться

Сочетание запаха оставшегося сыра, мяса, салата с луком и котлет с чесноком, а также других острых и пряных ингредиентов обязательно заставит ваш холодильник пахнуть определенным образом, и, просто помыв полки, вы от этого запаха не избавитесь.

Нет ничего хуже, чем запахи из холодильника, заполняющие вашу кухню каждый раз, когда вы открываете дверцу, чтобы что-то достать или положить. Если вы не нашли очевидного решения даже после тщательной уборки внутренней части и всех полок и контейнеров, возможно, виноват сам холодильник. К счастью, есть несколько простых шагов, которые помогут избавиться от стойких запахов навсегда. О них рассказывает Еxpress.co.uk.

Пищевая сода на тарелке

Даже после протирания поверхностей пластик может удерживать запахи и может быть причиной проблемы. Чистка может помочь лишь в ограниченных пределах. Чтобы поглотить запахи, поместите в холодильник открытую коробку с пищевой содой в холодильник. Также можно насыпать пищевую соду на тарелку, чтобы увеличить площадь поверхности.

Пищевая сода впитает неприятные запахи, и ваш холодильник будет пахнуть чистотой примерно через три дня.

Хотя на это потребуется время, пищевая сода работает, уравновешивая pH кислых и щелочных веществ, чтобы уменьшить частицы, вызывающие запах. Этот же ингредиент можно использовать для более глубокой очистки полок и отделений — просто смешайте его с водой, чтобы получилась нейтральная жидкость, и протрите им все внутри.

Кофейная гуща

Если вы ищете быстрое решение попробуйте использовать силу кофейной гущи или гранул. Просто поместите одну чашку молотого кофе в миску или на тарелку и оставьте в холодильнике.

Одного или двух дней должно быть достаточно, чтобы замаскировать запахи, пока пищевая сода их поглощает.

Ванильная эссенция на ватных шариках

Для более сладкого аромата вы также можете попробовать замочить ватные шарики в ванильной эссенции и оставить их в небольшом контейнере. Замените, когда запах исчезнет или когда пищевая сода устранит основную причину зловония.

Не забывайте о поддоне

Помимо сосредоточения внимания на основном корпусе холодильника, стоит выдвинуть полки и отсеки, чтобы проверить наличие крошек или стоячей воды. Поддон может быть покрыт плесенью, если ваш холодильник не чистили или не опорожняли некоторое время, но вы не всегда заметите это, пока не вытащите его.

Начните с проверки наличия поддона для капель, просмотрев руководство пользователя. Если вы не смогли найти бумажную версию инструкции, которая прилагалась к холодильнику, вы всегда можете найти и скачать ее в Интернете, введя в поиск марку и номер модели вашего холодильника.

Если у вас есть поддон, в нем будет собираться конденсат, пока устройство охлаждается. Его можно найти в самом низу прибора. Чтобы почистить его, отключите холодильник от сети, выньте все продукты и следуйте инструкциям по извлечению поддона, приведенным в руководстве. Затем очистите его теплой водой и средством для мытья посуды перед повторной установкой.

Проверьте наличие луж с водой

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Небольшое количество воды в вашем холодильнике — это нормально, но избыток может быть признаком сломанной пломбы или неисправного элемента.

Если воду не промокать, влага может создать идеальную почву для размножения плесени, которая даст о себе знать неприятным, затхлым ароматом.

Очистите фильтры

Многие современные холодильники оснащены воздушным фильтром, который очищает циркулирующий воздух, и водяным фильтром для воды в дверном диспенсере или ледогенераторе. Оба они, как правило, должны проверяться и заменяться каждые шесть месяцев.

Если вы давно не смотрели на свои фильтры, ознакомьтесь с инструкциями по их очистке в руководстве пользователя. В этих местах может скапливаться плесень, поэтому освежение может спасти вас от неприятного запаха из холодильника.

Загляните под холодильник

Вы можете думать, что запахи исходят из холодильника, но, если вы перепробовали все и все еще не можете обнаружить и устранить источник, может потребоваться более глубокая очистка.

Отключите прибор от сети и выдвиньте его как можно дальше, чтобы открыть пространство под холодильником.

Если не чистите его регулярно, вы можете быть удивлены, увидев, что под ним могут быть пролитые напитки, крошки или гнилая еда.

Как можно скорее избавьтесь от любого мусора и очистите пол с помощью пылесоса или щетки, а затем протрите тряпкой, чтобы удалить запахи. Для очень сильно пахнущих пятен примените соду, оставив ее на 20–30 минут, прежде чем пропылесосить.

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