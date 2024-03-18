Уже не модно: антитренды в ландшафтном дизайне, которых следует избегать в 2024 году

Тренды в ландшафтном дизайне задают общее направление и отражаются в разных аспектах садового оформления.

Тренды в ландшафтном дизайне – это не только направление, но и выявление общих тенденций, отражающихся в различных аспектах садового оформления. Однако наряду с популярными трендами существуют и такие, которые уже давно утратили свою актуальность.

Алла Витрук, эксперт по ландшафтному дизайну, рассматривает такие основные антитренды в ландшафтном дизайне на 2024 год.

Сад-коллекция с одиночными растениями

Использование отдельных растений, расположенных отдельно друг от друга, уже не является современным подходом. Вместо этого создание композиций из взаимодействующих между собой растений позволяет создать более гармоничный и эстетически привлекательный сад.

Большие расстояния между растениями

Большое пространство между растениями делает сад разорванным и "беспокойным". Вместо этого сближение растений в группы и создание зон с разными уровнями растительности придаст вашему саду глубину и объем.

Разноцветность и резкий контраст

Использование ярких цветов и резких контрастов в ландшафтном дизайне уходит в прошлое. Вместо этого следует выбирать естественные и сбалансированные цветовые решения, которые гармонично впишутся в ландшафт.

Использование различных посыпок и узоров

Большое количество различных посыпок и узоров может перенасытить пространство сада и сделать его беспорядочным. Вместо этого следует выбирать простые и сдержанные решения, чтобы позволить растениям и архитектуре выделиться.

Кованые элементы

Использование кованой архитектуры теряет свою актуальность в современном садовом дизайне. Вместо этого следует использовать природные материалы и минималистичные формы, чтобы создать уютное и современное садовое пространство.

Антитренды, рассмотренные Аллой Витрук, в ландшафтном дизайне, позволяют избежать устаревших подходов и создать современный и стильный сад и огород. Выбирайте эстетически сбалансированные решения, отражающие вашу уникальность и индивидуальный взгляд на красоту природы.

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