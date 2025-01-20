Уже скоро: когда сеять семена на рассаду для большого урожая и пышного цветения

Знание того, когда сеять семена в помещении, имеет решающее значение для их успешного прорастания. Как живые существа, большинство растений имеют идеальный период прорастания, чтобы способствовать более быстрому росту, а в дальнейшем урожаю и цветению.

Посадка растений в помещении может продлить окно роста, что приведет к большему количеству цветов или овощей. Некоторые растения даже вырастут больше и сильнее, и разовьют более здоровые корни, если их прдварительно высадить в помещении.

Посадка семян в помещении особенно полезна в регионах, где вегетационный период короткий, а низкие температуры сохраняются до поздней весны. Но перед посадкой семян вы должны проверить рекомендуемый период роста сорта, чтобы вы могли начать выращивать их их в правильное время.

О том, как определить это время и что за чем сеять на рассаду, рассказывает GardeningKnowHow.

Садовники в более теплых регионах имеют больше гибкости в прямом посеве семян на открытом воздухе, поскольку вегетационный период и так длинный. Однако посадка семян в помещении в теплом климате позволяет вам выращивать культуры и цветы практически круглый год. И наоборот, вы также можете начать сеять семена в помещении, чтобы защитить рассаду от сильного летнего солнца.

Поскольку каждое растение имеет свои характеристики, вы должны правильно рассчитать время посева семян, чтобы получить хорошие результаты.

Почему нужно сеять семена в помещении

Когда сеять семена на рассаду / Фото: Credits

В большинстве случаев, посев рассады начинается за 6-8 недель до даты последнего заморозка в вашем регионе. Это даст маленьким растениям достаточно времени, чтобы развить сильные корни, прежде чем вы закалите рассаду и высадите ее на улицу.

Однако у каждого растения немного разные предпочтения в отношении температуры, влажности, света, типа почвы и других факторов. Некоторые могут быть морозостойкими, в то время как другие не выдержат даже минимальных заморозков.

Информация на пакете с семенами даст общее представление о том, когда начинать сеять семена в разных регионах, и укажет правильное время для их посадки в помещении для посадки на улице. Но важно знать ваши местные особенности.

Почему при посеве рассады нельзя торопиться

Не будьте слишком нетерпеливы и не начинайте сеять семена слишком рано. Уютные, теплые интерьеры наших домов идеально подходят для посадки семян, но им часто не хватает надлежащего освещения для молодых растений, и они могут быть перегружены влажностью или лишены окружающей влаги. Цель состоит в том, чтобы высадить сильные молодые растения в сад, как только позволят условия, а не оставлять их барахтаться в помещении.

Определите, в какой зоне вы живете

Рассада помидоров

Когда вы принимаете решение по посадке, стоит изучить карту зон морозостойкости. Эти зоны представляют собой географические регионы, которые обозначены средней минимальной зимней температурой в этом районе. Они нанесены на карту и являются ориентиром для определения того, будет ли растение процветать в каждой зоне.

Знание вашей зоны позволит вам решить, когда пересаживать рассаду в сад. Это также поможет вам определить, будет ли конкретное растение процветать в вашей зоне. Например, в зоне 4a не рекомендуется высаживать томаты на открытом воздухе до 15 мая. Поэтому, если вы живете в этой зоне, вам следует начать сеять семена как минимум за 6-8 недель до этого времени.

Составление собственного календаря посева семян, который вы можете настраивать с годами, бесценно, поскольку у каждого сада есть свои особенности и микроклимат, которые немного изменят время посадки. Ежегодно делайте записи и корректируйте время посадки по мере необходимости.

В более теплых зонах многие теплолюбивые культуры можно просто выращивать на открытом воздухе. Но большинство из нас живет там, где есть зима, и мы должны выращивать теплолюбивые культуры заранее в помещении. Помидоры, перцы и баклажаны — это лишь немногие виды культур, которым требуется довольно длительный период теплой погоды.

Если ваша зона более прохладная и тепло не приходит до мая или июня, вам следует выращивать растения в помещении. Даже в северном климате такие растения, как горох и салат, можно высевать прямо на открытом воздухе. Но для более быстрого урожая посадка семян в помещении перед пересадкой приведет к более крепким растениям и более быстрому сбору урожая. Это также даст возможность для последовательной посадки, поэтому вы сможете наслаждаться стабильным поступлением урожая, а не одним большим переизбытком.

Почему на рассаду нужно сеять холодостойкие культуры

Если вы сеете семена холоднолюбивых культур, таких как брокколи, капуста и брюссельская капуста, вы все равно можете выращивать их в помещении, чтобы избежать летней жары или заморозков. Эти овощи часто требуют более длительного периода роста, чем теплолюбивые культуры, поэтому начинайте их выращивать примерно за 10 недель до того, как вы собираетесь высаживать их в открытый грунт.

В целом, растения, которые медленно развивают корни, следует предварительно выращивать в помещении. Но избегайте выращивания корнеплодов в помещении, так как они не любят, когда их беспокоят при пересадки.

Учет периода покоя семян

Когда сеять семена на рассаду / Фото: Credits

Многие полевые цветы требуют периода покоя и должны выращиваться после его окончания. Период покоя часто совпадает с зимними месяцами, когда происходит стратификация. Проще говоря, семена останутся инертными и не прорастут, пока не пройдут период покоя и определенное количество месяцев на холоде.

Садовники часто стратифицируют семена, помещая их в холодильник до начала вегетационного периода. Некоторые семена, перед продажей, уже прошли период холода.

Большинство семян овощей не находятся в состоянии покоя, а просто ждут оптимального количества солнца, света и тепла, чтобы прорасти. Большинство семян деревьев находятся в состоянии покоя и требуют периода стратификации.

Семена для посадки – руководство по месяцам

Ваша зона и дата последнего заморозка действительно подскажут вам подходящее время для посадки семян в помещении, и здесь есть много гибкости, но вот некоторые приблизительные рекомендации.

Овощи и травы с января по февраль

Брокколи

Брюссельская капуста

Капуста

Цветная капуста

Сельдерей

Сельдерей

Укроп

Лук-порей

Лук

Петрушка

Шпинат

Цветы с января по февраль

Алиссум

Бегонии

Колеус

Гвоздика

Герань

Бальзамин

Лобелия

Бархатцы

Анютины глазки

Петунии

Шалфей

Львиный зев

Запас

Душистый горошек

Овощи и травы марта

Базилик

Огурец

Баклажан

Кале

Перец

Тыквы

Мангольд

Помидоры

Арбуз

Кабачок

Цветы марта

Черноглазая сусанна

Мальвы

Ипомеи

Настурции

Флоксы

Львиный зев

Подсолнухи

Овощи и травы апреля

Бобы

Свекла

Кинза

Кукуруза

Дыни

Сладкий картофель

Кабачок

Апрельские цветы

Амарант

Колеус

Космос

Циннии

Майские овощи и травы

Базилик (финал)

Брокколи (осенний урожай)

Брюссельская капуста (осенний урожай)

Цветная капуста (осенний урожай)

Огурцы (повторный посев)

Кольраби (осенний урожай)

Перец (повторный посев)

Летний сквош

Помидоры (повторный посев)

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