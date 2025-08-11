ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
44
Время на прочтение
2 мин

Узнайте, почему ваш котенок чихает и как ему помочь

Когда маленькое пушистое чудо издает первое миниатюрное «чхи», это может вызвать улыбку. Но если чихание повторяется снова и снова, владельцы начинают волноваться, не пора ли обратиться к ветеринару.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Котенок

Котенок / © Associated Press

На самом деле причин, почему котенок чихает, может быть немало, от безопасных раздражителей в воздухе до серьезных инфекций, об этом рассказало издание Daily Paws. Понимание источника проблемы поможет вовремя оказать помощь и не допустить осложнений.

Самые распространенные причины чихания у котят

  • Бытовые раздражители. Запахи от моющих средств, духов, дыма, специй или пыли могут вызвать раздражение слизистой носа. Часто такое чихание быстро проходит после проветривания помещения.

  • Верхнереспираторные инфекции (ВРИ). Чаще всего виновниками становятся вирусы, например кошачий герпесвирус (FHV-1) и калицивироз. Симптомы включают чихание, заложенность носа и выделения, слезотечение, снижение аппетита и апатию. Такие инфекции очень заразны, особенно среди животных из приютов или с улицы.

  • Аллергии и астма. Хотя это реже встречается у котят, чем у взрослых кошек, аллергическая реакция на пыльцу, пылевых клещей или определенные растения также может проявляться чиханием.

  • Ринит и синусит. Воспаление носовых ходов или пазух может возникать из-за инфекции, аллергии или даже инородного тела, которое попало в нос, например, семена травы.

  • Проблемы с зубами. У старших кошек воспалительные процессы в ротовой полости могут влиять на носовые пазухи, но в редких случаях это случается и у молодых животных.

Когда стоит идти к ветеринару

Обратитесь к врачу, если чихание сопровождается:

  • гнойными или кровавыми выделениями из носа,

  • кашлем,

  • потерей аппетита,

  • вялостью,

  • быстрой потерей веса,

  • затрудненным дыханием.

Чем раньше вы получите консультацию, тем быстрее можно будет подобрать правильное лечение и избежать осложнений.

Как помочь котенку дома

  • Обеспечьте чистый воздух, уберите пыль, избегайте сильных запахов.

  • Используйте увлажнитель воздуха или дайте котенку подышать паром в ванной во время горячего душа, но не обливайте его водой.

  • Стимулируйте аппетит, например, предлагайте влажный корм, который имеет насыщенный запах, можно слегка подогреть.

  • Обеспечьте покой, ведь больные животные нуждаются в теплом, тихом месте для отдыха.

Профилактика

Вакцинация котят от кошачьего герпеса и калицивируса значительно снижает риск тяжелого течения заболеваний. Также стоит проверить нового любимца на вирус иммунодефицита кошек (FIV) и лейкоз (FeLV), чтобы не подвергать опасности других животных в доме.

Чихание у котенка — это не всегда признак болезни, но и не стоит игнорировать частые эпизоды, особенно если появляются дополнительные симптомы. Своевременная диагностика и забота — залог того, что ваш маленький пушистик быстро вернется к активным играм и беззаботному мурлыканью.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie