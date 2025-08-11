Узнайте, почему ваш котенок чихает и как ему помочь

Котенок / © Associated Press

На самом деле причин, почему котенок чихает, может быть немало, от безопасных раздражителей в воздухе до серьезных инфекций, об этом рассказало издание Daily Paws. Понимание источника проблемы поможет вовремя оказать помощь и не допустить осложнений.

Самые распространенные причины чихания у котят

Бытовые раздражители. Запахи от моющих средств, духов, дыма, специй или пыли могут вызвать раздражение слизистой носа. Часто такое чихание быстро проходит после проветривания помещения.

Верхнереспираторные инфекции (ВРИ). Чаще всего виновниками становятся вирусы, например кошачий герпесвирус (FHV-1) и калицивироз. Симптомы включают чихание, заложенность носа и выделения, слезотечение, снижение аппетита и апатию. Такие инфекции очень заразны, особенно среди животных из приютов или с улицы.

Аллергии и астма. Хотя это реже встречается у котят, чем у взрослых кошек, аллергическая реакция на пыльцу, пылевых клещей или определенные растения также может проявляться чиханием.

Ринит и синусит. Воспаление носовых ходов или пазух может возникать из-за инфекции, аллергии или даже инородного тела, которое попало в нос, например, семена травы.

Проблемы с зубами. У старших кошек воспалительные процессы в ротовой полости могут влиять на носовые пазухи, но в редких случаях это случается и у молодых животных.

Когда стоит идти к ветеринару

Обратитесь к врачу, если чихание сопровождается:

гнойными или кровавыми выделениями из носа,

кашлем,

потерей аппетита,

вялостью,

быстрой потерей веса,

затрудненным дыханием.

Чем раньше вы получите консультацию, тем быстрее можно будет подобрать правильное лечение и избежать осложнений.

Как помочь котенку дома

Обеспечьте чистый воздух, уберите пыль, избегайте сильных запахов.

Используйте увлажнитель воздуха или дайте котенку подышать паром в ванной во время горячего душа, но не обливайте его водой.

Стимулируйте аппетит, например, предлагайте влажный корм, который имеет насыщенный запах, можно слегка подогреть.

Обеспечьте покой, ведь больные животные нуждаются в теплом, тихом месте для отдыха.

Профилактика

Вакцинация котят от кошачьего герпеса и калицивируса значительно снижает риск тяжелого течения заболеваний. Также стоит проверить нового любимца на вирус иммунодефицита кошек (FIV) и лейкоз (FeLV), чтобы не подвергать опасности других животных в доме.

Чихание у котенка — это не всегда признак болезни, но и не стоит игнорировать частые эпизоды, особенно если появляются дополнительные симптомы. Своевременная диагностика и забота — залог того, что ваш маленький пушистик быстро вернется к активным играм и беззаботному мурлыканью.