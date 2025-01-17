Плюсы и минусы стиральных машин с боковой и верхней загрузкой: которую выбрать

Если вы стоите перед выбором новой стиральной машины, то, вероятно, уже задумывались о том, чем отличаются машины с боковой и верхней загрузкой.

На первый взгляд, может показаться, что разница только во внешнем виде, однако эти две категории обладают множеством особенностей, влияющих на их эффективность, комфорт в использовании и долговечность. Чтобы помочь вам сделать обдуманный выбор, издание Martha Stewart рассмотрело ключевые характеристики обоих типов машин, их преимущества и недостатки.

Что такое стиральная машина с боковой загрузкой

Стиральная машина с боковой загрузкой предусматривает загрузку белья через дверцу, расположенную на передней части устройства. Такие машины оборудованы горизонтальным барабаном, который вращается и обеспечивает эффективную стирку. Этот тип загрузки делает процесс загрузки и выгрузки одежды более удобным и менее трудоемким.

Что такое стиральная машина с верхней загрузкой

Машины с верхней загрузкой позволяют загружать одежду через крышку, расположенную сверху. Они могут использовать либо мешалку, либо рабочее колесо для чистки одежды. Мешалки — это вертикальные стойки в центре вращающиеся барабана, создающие трение для удаления грязи и пятен. Лопасти же — это диски, вращающиеся на дне барабана, приводящие к движению и трению одежды.

Плюсы стиральной машины с боковой загрузкой

Машины с боковой загрузкой пользуются популярностью благодаря своей энергоэффективности и бережному отношению к одежде.

Экономия пространства

Одно из главных преимуществ этих машин — возможность их вертикальной установки. Вы можете расположить сушку над стиральной машиной, это значительно сэкономит место, особенно в небольших квартирах.

Энергоэффективность

Эти машины потребляют меньше воды и электроэнергии, чем модели с верхней загрузкой. Хотя цикл стирки в машинах с боковой загрузкой длится несколько дольше, они более эффективны в использовании ресурсов.

Деликатность для одежды

Машины с боковой загрузкой обеспечивают мягкую стирку благодаря круговым движениям барабана. Эта техника опрокидывания уменьшает трение между тканями, а это особенно важно для деликатной одежды.

Минусы стиральной машины с боковой загрузкой

Несмотря на очевидные преимущества, у этих машин есть свои недостатки.

Высшая цена

Стиральные машины с боковой загрузкой, как правило, дороже, чем их аналоги с верхней. Высокая стоимость может стать решающим фактором для тех, у кого ограничен бюджет.

Риск появления плесени

Из-за конструктивных особенностей в барабане и прокладке дверцы может накапливаться влага, которая способствует образованию плесени. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется оставлять дверцу открытой после каждой стирки.

Плюсы стиральной машины с верхней загрузкой

Машины с верхней загрузкой остаются классическим выбором благодаря доступности и простоте обслуживания.

Доступность

Эти машины обычно стоят дешевле, чем другие модели.

Более короткие циклы стирки

Если время имеет для вас решающее значение, то стиральные машины с верхней загрузкой выиграют: их циклы длятся в среднем 60-80 минут, в то время как у машин с боковой загрузкой — 75-120 минут.

Долговечность и ремонтопригодность

Машины с верхней загрузкой обычно служат дольше – в среднем 15 лет, по сравнению с 12 годами для моделей с боковой загрузкой. Кроме того, их легче ремонтировать, ведь доступ к двигателю и другим внутренним деталям проще.

Минусы стиральной машины с верхней загрузкой

Однако и у этого типа машин есть свои ограничения.

Большее потребление воды и энергии

Модели с верхней загрузкой используют больше воды для каждого цикла. Кроме того, мешалки и лопасти могут быть более агрессивны для одежды, что уменьшает срок службы тканей.

Невозможность компактного расположения

Машины с верхней загрузкой нельзя устанавливать друг на друга, что требует больше места для их расположения.

Что выбрать

Выбор между стиральными машинами с верхней и боковой загрузкой зависит от ваших потребностей и приоритетов. Если вы ищете энергоэффективность, компактность и бережную стирку – выбирайте модель с боковой загрузкой. Однако, если вам важнее цена, простота ремонта и долговечность, стиральная машина с верхней загрузкой станет отличным выбором. Взвесьте все плюсы и минусы, чтобы совершить покупку, которая удовлетворит ваши потребности и прослужит вам долгие годы.

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