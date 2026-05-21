Роза «Кейт Мосс», фото: peterbealesroses.com

Реклама

Сорт вывела известная британская компания Peter Beales Roses в честь легендарной британской супермодели — 52-летней Кейт Мосс — и официально представила его на престижной выставке цветов в Челси.

Известный флорист Питер Бил рассказал, что разработка бледно-желтой розы «Кейт Мосс» заняла у него несколько лет. Это современная роза, отобранная за ее надежные садовые характеристики, а также за изысканный внешний вид. При ее селекции особое внимание уделялось здоровью растений, повторному цветению и естественной сбалансированной форме роста.

Это эффектная роза лимонно-кремового цвета с красивыми, сформированными цветками, наполненными слоями мягких лепестков и обладающими насыщенным сладким ароматом. Цветки раскрываются из элегантных заостренных бутонов в пышные, романтичные соцветия, сияющие на фоне темно-зеленой листвы.

Реклама

Она образует компактный, хорошо разветвленный куст, обычно достигающий 75–100 см в высоту и ширину. Ее аккуратная, контролируемая форма делает ее подходящей для контейнеров на террасах, небольших садов и переднего плана клумб, а также для смешанных посадок, где необходима четкая структура. Она хорошо сохраняет форму и, как правило, не требует особого ухода.

Сорт универсальный — отлично подходит как для открытого грунта в саду, так и для выращивания в контейнерах на балконах или террасах.

Интересно, что саму модель Кейт Мосс в СМИ и фэшн-индустрии Великобритании многие годы поэтически называли «английской розой» (English Rose) за ее классическую британскую красоту.

Кейт Мосс / © Associated Press

Ранее, напомним, на Chelsea Flower Show была представлена роза, названная в честь экс-футболиста Дэвида Бекхэма — как она выглядит.

Реклама

Новости партнеров